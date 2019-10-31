Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки - Советский спорт
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31 октября 2019 23:32ХоккейКузютина Елена

Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки

Красно-белые продолжили победную серию.

Московский «Спартак» продолжил свою победную серию – команда Олега Знарка одержала шестую победу за 11 дней. Красно-белые встретили гостей из Череповца. Игра шла на встречных курсах. Команды обменялись голами во втором периоде – отметились Дмитрий Вишневский у хозяев и Даниил Вовченко у гостей. В концовке Владислав Провольнев ответил бывшего клубу – отправив шайбу в ворота Беспалова за 3 минуты до конца. Казалось бы, все. Но «Спартак» пошел ва-банк и отправился в атаку вшестером – и во время потасовки у ворот Подъяпольского самым расторопным оказался Александр Хохлачев, который нашел открытый нижний угол. 2:2.

Овертайм не изменил счета, а в буллитной серии сильнее оказались красно-белые. Победный бросок совершил Каспарс Даугавиньш. 3:2(Б). Победа «Спартака».

«Опыт победил молодость. У нас было несколько шансов выиграть этот матч, но мы проиграли. В этом заслуга «Спартака». Наши ребята старались, претензий к ним нет», - подвел итог Андрей Разин, главный тренер «Северстали».

- Андрей Владимирович, у вашего защитника Владислава Провольнева такой заряд именно на матчи против красно-белых? Он просто летал по площадке…

- Владислав и другие матчи хорошо играл. Сегодня не лучшая его игра. Да – забил, но и ошибки были. А вообще, прогрессирует парень. Не знаю…Отомстить, наверное, хочет «Спартаку».

- У вас уже четыре крайних игры решаются в дополнительное время. Психология?
- У нас молодая команда. Сегодня должны были выигрывать. Но мы не реализовываем свои моменты и тут же получаем ответочку. И так на протяжении нескольких матчей.

Наставник красно-белых, Олег Знарок также рассказал о своем впечатлении от прошедшей встречи:

«Тяжелая игра – такая серия, что матчи через день. «Северсталь» хорошо играет. Конечно, большинство бы нам стало подспорьем в игре, но парни не хотят его реализовывать. Работаем над этим», - рассказывает Олег Знарок, главный тренер «Спартака».

- Олег Валерьевич, команда выходит на тот уровень мощности, что вы задумали? Что нужно улучшать помимо розыгрыша лишнего?
- Да много чего нужно. Мы не идеальны.

- Вы довольны как выглядит команда?
- Я доволен, что мы забираем очки.

Доволен и нападающий его команды Артем Федоров:

«Мы могли бы сыграть и по другому сценарию, если бы воспользовались своими шансами. В том числе, и я реализовывал моменты. Можно было быть поувереннее. Хорошо, что Саша Хохлачев в конце забил. По буллитам проигрывали, но вытащили – победа на характере! Здорово!», - поделился эмоциями форвард «Спартака».

Игроки «Северстали» тоже собирали в личные копилки приятные цифры, но они не никак не повлияли на результат матча – Сергей Бодров сыграл 600-й матч в КХЛ, а Даниил Вовченко набрал 100-е, а за ним и 101-е очко.

«Мы неплохо играли, но надо отдать должное «Спартаку» - забить «шесть на пять». Буллиты – это лотерея, им повезло больше», - говорит нападающий череповецкого клуба Сергей Бодров.

- Ваша команда любит лотерейные билеты? 4 игра подряд – овертайм…
- Мы не любим, правда. Мы – люди и тоже устаем. Хотим выиграть в основное. Надеюсь, получится.

- Едете в Подольск – греет душу то, что у «Витязя» в составе нет вратаря Самонова?
- Смотрим на свою команду. Если мы будем хорошо играть, то любого голкипера обыграем.

И напоследок, мы решили спросить у форварда «Северстали» Даниила Вовченко какое из набранных им 101 очка запомнилось больше всего:

«Первая шайба в КХЛ. Играли дома против «Барыса». Мне Юра Трубачев также отдал. С нами в звене тогда еще Паша Бучневич был», - вспоминает нападающий.

- С Бучневичем общаетесь сейчас?
- Да, переписываемся периодически.

- А в НХЛ за кого болеете?
- За русских!

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