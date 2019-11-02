Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» - Советский спорт
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02 ноября 2019 11:06ХоккейСлавин Виталий

Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси»

Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей»

Чудная это штука – НХЛ. Мне лично ее, кажется, не понять. Как там принимают решения? Кто сверху рулит процессом? Почему у одних персонажей карт-бланш, а другим даже шанса не дают? Избитая тема, но как от нее уйти, если ничего не меняется? Я опять о «белых медведях» - Гусеве и Кучерове.

Такое впечатление, что пример «Сент-Луиса» окончательно всех расслабил. И правда: зачем в октябре – ноябре напрягаться, если можно тихо убрать тренера, встретить Новый год на последнем месте, а в июне впервые в летописи франшизы отведать шампанского из чаши Стэнли?!

Целый месяц настойчиво и трудолюбиво изо дня в день – точнее, из ночи в ночь - смотрю игры НХЛ, но совершенно не понимаю, как относиться к тому, что я вижу! У нас в КХЛ вроде все яснее ясного – и мне, и болельщикам, и клубным боссам. Не потянул Мактавиш в Ярославле – давай, до свидания; места в истории как у последнего безумца, игравшего без шлема, у тебя все равно никто не отнимет.

Ладно, команда, считающаяся априори фаворитом. Но Зубов-то чем Сочи не угодил?! Ну проиграли черноморцы трижды подряд и семь раз в крайних восьми турах – и что? На славном курорте на Кубок Гагарина, что ли, нацелились, собрав тренеру соответствующую банду? Нет, конечно.

Тем для меня удивительней и абсолютно необъяснимей ситуация в «Нью-Джерси». Некий Джон рулит командой пятый сезон. Пятый! За это время «Дьяволы» лишь однажды просочились в плей-офф, откуда сразу же и вылетели. Минувшим летом солидно затоварились на трансферном рынке – один из самых дорогих защитников мира, элитный край на большинство, первый талант поколения всей Америки. Ну и лучший нападающий за пределами НХЛ.

И что? Зубов с Мактавишем отдыхают: две победы в 11 матчах?! Однако Джон наш Хайнс по-прежнему у руля. Преспокойно дает бодрые интервью налево и направо, дескать, все идет по плану. При делах и Суббан с Хьюзом и Симмондсом. Не беда, что тот самый край для павер-плея забил свой первый гол в чемпионате лишь этой ночью, а 18-летний мальчуган впервые наткнулся на мужское плечо филадельфийца Нисканена и чуть в лазарет не загремел.

Фигня, рабочие моменты. Что у Суббана полезность «минус 3» не так уж и страшно. Те же «минус 3» у лучшего бомбардира «Нью-Джерси» Холла (2 гола, 9 передач). Зато у Хьюза – минус 6, у Симмондса – минус 4, у Сиверсона – минус 8, у Хишира – минус 5: а чего швейцарцу суетиться, если с ним только что семилетний контракт на 50 с гаком млн заключили, который истечет в 2027 году.

Словом, жизнь у всех «чертей» снизу доверху удалась. Вот только поставьте мне мат, забейте мне гол, но я никогда не пойму, за что страдает Гусев? Почему Никита второй матч кряду остался в запасе? У вас команда в лидерах, что ли, а все в ней сплошь отличники? Даже если учесть, что вас чем-то не устраивает игра россиянина, то зачем вы его выменяли у «Вегаса» – неужели теперь будете выкупать 9-миллионный контракт? Причем 4,3 млн игроку сразу отвалили в качестве подписного бонуса при заключении контракта. Но как человек может что-то показать реальное, если вы у него постоянно передергиваете партнеров? Хотя даже при этом Гусев с тремя шайбами все еще третий снайпер клуба.

У «Нью-Джерси» в этот уикенд спаренные матчи. Ближайшей ночью герой Пхенчхана в Роли против «Каролины» обязательно сыграет. Хотя я уже ни во что не верю, ибо мышление «рогатых» мне, судя по всему, освоить не дано.

Тем временем катастрофически выглядит «Тампа» во главе с МVP-2019. «Айлендерс» - не «Нью-Джерси». За расхлябанность в обороне наказали южан мгновенно – 5:2, как говорят, без вариантов. Хотя «Дэвилз» для победы над «Молнией» даже 6 голов не хватило.

Только вот у Кучерова все без изменений: что в Ньюарке - ноль очков, что теперь на Лонг-Айленде. А всего Никита откатал вхолостую, жутко произнести, семь матчей из 13?! То есть больше половины – и это мегабомбардир НХЛ?

В такой ситуации остается разве что помечтать. Когда-то «Тампа» задрафтовала Гусева. «Нью-Джерси» он, похоже, не нужен. Так, может, попробовать двух Никит-белых медведей в «Лайтнинг» объединить? Хотя как «Дэвилз» могут расстаться с игроком, если выплатили ему уже половину двухлетнего контракта – 4,3 млн бонус плюс 150 тысяч из 700 тысяч оставшейся годовой базовой зарплаты…

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