Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю

Поражение лидера и чемпиона в Новосибирске озадачило. Нет, сибиряки – большие молодцы, спору нет. Сделали подарок на день рождения своего клуба, победив ЦСКА 2:1.

Но сколько же ошибок совершили армейцы. Даже железный Сорокин зевнул вторую шайбу после дежурного броска незабивного Первушина. Гости же упорно не желали попадать в ворота Сятери, сделав из голкипера сибиряков героя матча.

В Нур-Султане красно-синих ждал «теплый» прием. Команда Андрея Скабелки после поражения от кризисного «Автомобилиста» вышла с намерением реабилитироваться и обыграть чемпиона.

Тут и снайпера Линуса Виделля подписали-подтянули. Полгода он тренировался по индивидуальной программе, чтобы наладить прицел – требуется время.

Моменты у него были, но стеной стоял Сорокин. Этот матч без натяжки можно назвать бенефисом армейского вратаря. Его спасения должны украсить любые хит-парады. Он останавливал шайбу в пустых углах щитком и ловушкой, читал комбинации «барсов», просчитывал их ходы.

Дважды гости оставались в меньшинстве за нарушение численного состава – это уже стало традицией.

Паскуале в противоположных воротах не замерзал от безделицы, но работой перегружен не был. Но при этом дважды капитулировал. Во втором периоде его пробил дальним выстрелом Киселевич, а в третьем – Григоренко, слета переправив шайбу в сетку после наброса Слепышева. Интересно, ходил ли главный бомбардир чемпионского плей-офф на Кубок Кремля, где побывал новый капитан команды Нестеров и даже подарил джерси с первым номером теннисисту Карену Хачанову?

Судьи посмотрели «кино» на предмет игры высоко поднятой клюшкой и гол засчитали.

А черту матчу подвел Капризов. Он выбрасывал шайбу из своей зоны, свечей, с лопаты, не глядя на чужие ворота. Словом, ткнул пальцем в небо и попал. Есть 13-й гол и лидерство в снайперской гонке чемпионата, которое армеец делил с форвардом из Уфы Сошниковым.

Сорокин засушил четвертый сухарь, догнал по играм на ноль казанца Тимура Билялова (кто бы мог подумать?) и получил в раздевалке синий шлем пилота с темными очками.

– Этот «ноль» – заслуга Ильи, – подвел итоги матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – Шла равная игра, с конца второго периода мы включились. Много шайб ребята приняли на себя.

Теперь чемпионы держат путь в Нижнекамск к «волкам» Вячеслава Буцаева. Легче, чем в Нур-Султане вряд ли будет.