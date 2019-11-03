Три подвига российских вратарей, при этом «Рейнджерс» забыл о Зибанежаде, а «Нью-Джерси» - о Гусеве - Советский спорт
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03 ноября 2019 11:28ХоккейСлавин Виталий

Три подвига российских вратарей, при этом «Рейнджерс» забыл о Зибанежаде, а «Нью-Джерси» - о Гусеве

Сумасшедший день в НХЛ – пять овертаймов и девять побед гостей!

Всего чуть более месяца миновало со старта чемпионата, а рубка за 16 позиций в плей-офф такая, будто команды уже на финишной прямой. Топ-8 конференций тасуются после каждого тура. Любая субординация побоку – крах хозяев в девяти матчах дня из 14! «Пингвинз» не помогло в Питтсбурге даже возвращение Малкина – 1:2 в овертайме от «Эдмонтона», а немец Драйзайтль сравнялся с бостонским чехом Пастрняком в снайперской гонке – по 13 шайб.

К нашему великому сожалению, скажем прямо, отличный матч выдал «Нью-Джерси». В гостях без Гусева совершенно по делу обыграл отменно начавшую сезон «Каролину» - 5:3. Это первый выездной успех в сезоне Джона Хайнса и Ко. Довольный коуч после виктории в схватке с накалом плей-офф довольно заявил:

- Мы обсуждали, как нам играть, последние две недели. Ребятам требовалось лишь ментально это понять. Они знают, что делать, и сегодня сумели выполнить все то, что мы просим.

Действительно, отлично выглядели новички «Дэвилз» Симмондс и Суббан, в активе которого после смелого подключения в атаку решающий гол. Виртуозный сольный рейд, убрав по пути самого Славина, увенчал первой с прошлого сезона шайбой Хишир. Здорово проявили себя форварды второго плана типа Вуда (гол, передача) и Руни (передача). Словом, весь «Нью-Джерси» действовал как единое целое, как увесистый кулак, способный прошибить любую стену. Оправдания Джейкоба Славина, мол, много ошибались из-за усталости, неуместны: гости проводили спаренный матч, к тому же с переездом из Ньюарка в Роли.

Перспективы Никиты Гусева теперь совсем мрачные. Если только кто-то не выпадет из-за травмы. Возможно, им станет швед Братт, ушедший в раздевалку по ходу встречи, откатав семь с половиной минут.

С другой стороны, после дьявольского фейерверка в Каролине стало ясно, чем не устраивает россиянин. Москвич элементарно не подходит по стилю. Хайнсу совершенно не нужны его раскаты-закаты и умные паузы с хитрыми скидками – не надо ничего усложнять-рисковать. Шайбу - как можно быстрее и надежнее! - вон из своей зоны. Вперед строго по прямой. А там, у ворот соперника, разберемся. И всем, разумеется, биться-толкаться.

Да, калька с «Сент-Луиса»! А кто скажет, что это плохо? Не на плюшевую же «Тампу» равняться.

Цельный матч удался в Нэшвилле и команде Панарина. Хотя после двух вратарских побед ньюйоркцев кряду стоит добавить – Панарина и Георгиева. Лишь одну шайбу после 33 бросков хозяев пропустил Александр, чего хватило для триумфа «Рейнджерс» 2:1. Артемий в первом звене со Стромом и Фастом заставил всех забыть о Зибанежаде, который из-за травмы пропустил вторую встречу. Впрочем, в большинстве шведа все-таки не хватает. Панарину попросту не с кем обыграться. Несколько раз он запускал шайбу по горизонтали на другой фланг Какко, но юный финн то принять не мог, то ван-таймер смазывал.

В любом случае Хлебушек отменно вписался в юный коллектив, где семерым еще даже 21 года нет, и ведет всю игру «Синих рубашек». Хотите получить от хоккея эстетическое наслаждение, смотрите «Рейнджерс». Какой пас Панарин выложил Строму, когда тот в касание забил победный гол – сказка! Бучневич тоже хорош в связке с Крайдером и Хытилом, который отличился и в своем втором поединке этой регулярки, открыв счет. Павлу брака бы поменьше – слишком часто ошибается в простых ситуациях, а агрессии, наоборот, добавить. С его-то габаритами! В пример череповчанину Уилсон из «Вашингтона».

Ну а главные наши именинники воскресенья – Бобровский и Варламов, выпекшие по первому сухарю сезона. Особо отметим Семена, ведь его «Островитяне» сподобились в гостях лишь на одну шайбу в ворота «Баффало». 0:1 – классическая вратарская победа. Странно, что НХЛ не включила Варламова в топ-3 звезд дня лиги. Неужели все настолько привыкли к успехам «Айлендерс» - это девятая виктория кряду! – что шат-аут голкипера воспринимают как должное?

«Флорида» Боба продырявила «Детройт» четырежды. «Уингз» в ответ робко побеспокоили Сергея 22 раза, а всего наше трио богатырей-властителей сетки отразило 81 бросок из 82.

Могло быть и больше, если бы не оставили в запасе Худобина. Впрочем, «Даллас» прекрасно справился с «Монреалем» и без Антона. Радулов открыл счет, Гурьянов добавил дубль – второй в сезоне и карьере. Занавес! «Канадиенс» с самым дорогим вратарем мира со скромной фамилией Прайс сгорел 1:4. Твоя настоящая цена, Кэри, на табло…

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