«Авангард» взял реванш у бело-голубых. Семь шайб, полные трибуны в Балашихе и победа Омска - Советский спорт
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03 ноября 2019 21:33ХоккейКузютина Елена

«Авангард» взял реванш у бело-голубых. Семь шайб, полные трибуны в Балашихе и победа Омска

Воскресным вечером на «Арене Балашиха» было шумно. Противостояние омского «Авангарда» и московского «Динамо» собрало на трибунах аншлаг.

В этом сезоне клубы встречались второй раз. В первом матче сильнее оказались москвичи – единственную и, соответственно, победную шайбу тогда забросил капитан «Динамо» Вадим Шипачев.

Омичи жаждали реванша на своей площадке и начали активно. Уже на 4-й минуте у «Авангард» имел отличную возможность открыть счет – три игрока убегали на ворота Бочарова «три в ноль». Но голкипер москвичей спас команду. А спустя минуту «Динамо» получило большинство – Шумаков толкнул Зайцева клюшкой, и защитник оказался на льду.

Реализация лишнего у бело-голубых прошла на высоте – Юусо Хиетанен огорчил Бобкова, а «помощниками» стали Шипачев и Яшкин. Но счет недолго оставался таким. Кирилл Семенов сравнял спустя пару минут.1:1

В начале второго в большинстве отличился уже «Авангард» - после выигранного омичами вбрасывания Тэйлор Бек мощным броском поразил ворота бело-голубых.

В третьем отрезке игры хозяева увеличили отрыв – шайба Андригетто, 3:1. Но «Динамо» не опустило руки, да и трибуны, на которых болельщиков московского клуба было много, гнали команду вперед. И гостям удалось сравнять. Потратили они на это всего две минуты – вторая шайба Хиетанена и гол от Яшкина, забитый им в меньшинстве. Интересно, что частенько заброшенные в меньшинстве динамовские шайбы происходят, когда удаляется Вячеслав Кулемин. Колдует он что ли в штрафном боксе! 3:3

И, казалось бы, перелом случился, но глупый штраф за задержку времени у гостей, и Тэйлор Бек снова «сказал свое слово» - 4:3. Победа «Авангарда».

Наставники команд поделились впечатлениями от прошедшей встречи:

«Игра была интересной для зрителей, а для нас…Наделали ошибок в обороне, пропустили шайбы. Но ребята боролись. Не повезло», - сказал Владимир Крикунов, главный тренер московского «Динамо».

- Владимир Васильевич, что с вашей обороной – у Бойкова ошибки, Зайцев нервничает на площадке…
- Степень одаренности. Одни поют как Шаляпин, другие совсем не поют…

- Какие планы на паузу в чемпионате?
- Сейчас выходные, а потом будем работать на базе. Там нам переделали коробку – теперь она как на ВТБ-Арене.

- После прошлого матча против Омска вы сказали, что не уверены, что Микс Индрашис проведет сегодняшнюю встречу в Балашихе. Вас не удивляет, что он едет в сборную Латвии, а для «Динамо» он не здоров?
- Посмотрим, как он будет там играть.

- Тэйлор Бек забил обе шайбы с одной позиции. Неужели не разбирали этого игрока?
- Выкатываться на него надо сразу…

Боб Хартли также рассказал о том, каким ему показался матч:

«Игра была непростой – одного третьего периода достаточно, чтобы поднять несколько тем для разговора. В этом отрезке мы сделали два подарка сопернику – они забили две шайбы. Как-то подзастыли, но сумели вернуться в игру. Хотели уйти на перерыв на хорошей ноте, видели это не совсем так, но неплохо, что смогли выиграть», - подвел итог Боб Хартли, главный тренер «Авангарда».

- Боб, в шайбах, заброшенных сегодня вам, принял участие Дмитрий Яшкин. Во время формирования команды на этот сезон вы рассматривали в том числе и его кандидатуру, но сделали выбор в пользу Щербака, с которым недавно расторгли контракт…
- Мы все принимаем решения – когда-то правильные, когда-то нет. Если бы все принимали верные решения, не было бы войн и все были бы миллионерами.

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