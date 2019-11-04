Не рано ли «Вашингтон» вышел на пик формы? - Советский спорт
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04 ноября 2019 13:00ХоккейСлавин Виталий

Не рано ли «Вашингтон» вышел на пик формы?

Разбираемся, за счет чего команда Александра Овечкина доминирует этой осенью.

Победа над «Калгари» 4:2 стала для «Кэпиталз» четвертой кряду и одиннадцатой в чемпионате. С 25 очками после 16 туров «Вашингтон» уверенно возглавляет общую таблицу НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли-2018 сделали выводы из провала в прошлом сезоне, ударно провели трансферную кампанию и отлично подготовились. Осталось сохранить набранный темп до финиша.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ

Поражение в стартовом раунде Кубка Стэнли-2019 от вроде бы скромной «Каролины» всем дало понять – этот состав «Столичных» исчерпал себя. Ибо уступили они именно как команда. Овечкин снова бился как тигр, но должной поддержки от партнеров на сей раз не получил. Руководители клуба отреагировали мгновенно и совершенно правильно: сохранив костяк, укрепили нижние звенья ролевыми игроками-трудягами. Такими, как Хетэуэй, Лейпсик, Паник. Теперь у «Вашингтона» может выстрелить любое звено. В последних двух матчах Ови набрал лишь очко за передачу, но команда дважды с запасом победила. Великую восьмерку подменил возмужавший Врана – дубль с «Баффало», хет-трик с «Калгари».

ПОБЕДНЫЙ ОПЫТ

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Только победы дают уверенность. Триумфом год назад в Кубке Стэнли Ови и Ко все всем доказали. Но такие минуты славы всегда хочется повторить, испытать снова. В этом смысл спорта. Все ведущие бойцы «Кэпиталз» по-прежнему в строю. За исключением разве что отправленного на пенсию защитника Орпика, а значит, все в руках «Столичных». Однажды они путь до вершины прошли, знают все ямы и ухабы. Почему бы не проследовать по тому же маршруту еще раз?

РИРДЕН

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Менеджмент клуба летом 2018 года принял рискованное решение, не продлив контракт с маститым тренером-триумфатором Барри Троцом. Команду доверили его ассистенту Тодду Рирдену, прежде никогда не работавшему главным. Возможно, это одна из причин неудачи в плей-офф-2019, хотя регулярку «Вашингтон» отыграл, как обычно, сильно. Вдумчивый специалист былых ошибок, естественно, не допустит. А главное – он подержал в руках каждого игрока и прекрасно знает, как из каждого вытащить максимум.

ЧЕШСКИЙ СУПЕРДУЭТ

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Только отсутствие человека позволяет в полной мере понять, насколько он важен для коллектива. Тяжелая травма защитника Кемпни сразу оголила тылы «Вашингтона». Особенно это сказалось в плей-офф, когда пришлось бросать в бой сырого швейцарца Зигенталера. Напарил он, надо сказать, изрядно. Возвращение Михала в строй придало обороне спокойствия и стройности. К тому же боссы угодили в яблочко, пригласив из «Филадельфии» еще одного чеха Гудаса. Соотечественники прекрасно взаимодействуют и сейчас имеют полезность по «плюс 10». Больше в команде только у великого Карлсона – плюс 11.

КУЛАКИ

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Приглашение Гудаса помогло решить еще одну проблему, ибо любое добро без кулаков обречено. В лице 95-килограмового чеха Уилсон получил надежного соратника на бойцовском направлении. Одному канадцу порой приходилось нелегко отдуваться за всю команду. Зная его горячность, Томаса провоцировали. Но как защитить своих звезд со скамейки штрафников? Теперь все провокаторы-оппоненты оповещены: если что, будете иметь дело с буйным, но справедливым Радко. Пока Гудас боев не проигрывал.

МОТИВАЦИЯ ЛИДЕРОВ

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У многолетних вожаков «Вашингтона» вратаря Холтби и центрфорварда Бекстрема следующим летом истекают контракты. Новый, скорее всего, будет их последним в карьере. 23 ноября Никласу стукнет 32 года и у него завершается 10-летний договор, по которому он зарабатывает 6,7 млн в год. У 30-летнего Брэйдена – 6,1 млн по пятилетнему соглашению. Учитывая реалии нынешнего рынка, оба, разумеется, претендуют на восьмизначные суммы. Ну или близко к тому. Следовательно, товар лицом надо показывать здесь и сейчас. Тем более свет клином на столице США не сошелся. Хотя Овечкин, конечно, будет требовать оставить в команде своего верного подносчика патронов.

ВРАТАРИ

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Холтби попутно подстегивает конкуренция за рамку, которую прожженному канадцу составил 22-летний новичок Самсонов. Илья на редкость уверенно дебютировал в НХЛ – магнитогорец выиграл все пять матчей, которые начинал в основном составе. Всего в шести играх пропустил 14 шайб (2,38 в среднем за матч) при 91,5 проценте отраженных бросков. У Холтби эти показатели хуже – 34 шайбы в 11 играх (3,30) при 89,5%. В любом случае Брэйден безусловно остается первым номером, однако любой его спад может оказаться роковым для дальнейшей карьеры. И это обязывает канадца держаться в тонусе.

КУЗНЕЦОВ

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Не бывает худа без добра. Благодаря – если можно употребить это слово! – истории с белым порошком Женя мгновенно повзрослел. Стал мужиком, отвечающим за свои поступки. Всякие «птички» и другие подобные тинейджерские милые шалости сданы в архив до лучших дней. Кузнецов понимает: отныне за каждым его шагом хоккейная планета следит под лупой, а значит, еще раз оступиться он просто не имеет права. В заложниках будущее не только самого хоккеиста, но в первую очередь – его семьи. Евгений здорово начал чемпионат. Самое важное – в его игре, кажется, наконец-то появилась стабильность. Такой Кузнецов не то что горы свернет, обязательно пошумит в Кубке Стэнли! Как год назад, когда россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф.

ОВЕЧКИН

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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис на днях в интервью NBS Sports рассказал любопытную историю. Оказывается, в 2008 году после того, как он заключил с Овечкиным 13-летний контракт на 124 млн долларов, ему позвонил комиссар НБА Дэвид Стерн и сказал, что это самая глупая сделка, о которой он когда-либо слышал. Теперь задним умом Леонсис жалеет, что не подписал Русскую машину, которая никогда не ломается, хотя бы на 15 сезонов. Да, через пару лет Александр станет свободным агентом. Что там будет – в 2021 году, никто не ведает. Но зато сейчас одно все знают наверняка: в каждом матче за «Вашингтон» капитан выложится до донышка. За команду, за партнеров, за болельщиков. Ну и о самой сокровенной цели не забываем – рекорде Гретцки. До пика 894 всего-то еще пять сезонов по полтиннику…

БОЛЬШИНСТВО

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Из нынешних 669 голов Овечкина 251 забит в большинстве. Вся Солнечная система в курсе об офисе под номером 8, но никто не способен его закрыть. Не только потому, что у Ови, возможно, лучший бросок в истории хоккея. В спецбригаде «Вашингтона» опасность исходит от каждого, настолько эта пятерка сыграна. Карлсон – дирижер на синей линии. Бекстрем или Кузнецов – на полуборте справа или под воротами. Оши – на среднем пятаке. Ну и Ови всем известно где. Каждый знает возможный маневр друг друга досконально, а потому нейтрализовать этот идеально спетый квинтет крайне затруднительно.

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