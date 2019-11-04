Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске

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А в ближайший четверг сборная России стартует на первом этапе Евротура - Кубке «Карьяла». «Советский спорт» рассказывает о главных событиях длинных выходных.

«ВОЛКИ» СЪЕЛИ ЧЕМПИОНОВ

«Нефтехимик» продолжает приятно удивлять. В понедельник нижнекамцы под руководством Вячеслава Буцаева победили чемпионов 4:1 и продлили серию побед до восьми матчей. В субботу «волки» съели казанских «барсов» - 4:2, ведя перед третьим периодом 4:0. Вчера команда Буцаева ударно провела стартовую 20-минутку, дважды огорчив вратаря гостей Ларса Юханссона. А потом даже преумножила преимущество.

Чемпионам, похоже, наскучило побеждать. Опять огорошил ляпом шведский вратарь. Он просто подарил второй гол Юнасу Энлунду. Да и первую шайбу от Зията Пайгина пропустил с дальней дистанции, хотя какого-то сумасшедшего трафика перед воротами не было. Не многовато ли ошибок для легионера, зарабатывающего по сведениям ин формационного спонсора лиги 80 миллионов рублей за сезон?

Наверное, Ларс стал заложником вынужденного простоя. Перед матчем в Нижнекамске он выходил на лед 21 октября в домашней встрече с «Торпедо».

Впрочем, забрасывая только одну шайбу, трудно рассчитывать на успех. Армейская же атака переживает не лучшие времена. Это показали матчи в Балашихе, Новосибирске. Да и в Нур-Султане красно-синие вырвали победу (3:0) благодаря подвигам своего вратаря Ильи Сорокина и «мусорному» голу Богдана Киселевича.

Не ладится у чеха Иржи Секача, Константина Окулова, да и не только у них. Выездная серия навела на мысль: у команды в отсутствии травмированного кадрового капитана Сергея Андронова нет лидера-вожака

ЦСКА в последних пяти матчах потерпел третье поражение. А если после перерыва проиграет «Спартаку»…

ЧЕЛЯБИНСК ПОМЕНЯЛ СКУДРУ НА ЮРЗИНОВА

«По дороге неровной, по тракту ли,

Все равно нам с тобой по пути!

Прокати нас, Петруша, на тракторе.

До околицы нас прокати!»

Это слова известной песни эпохи коллективизации. Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокатил свою команду до самой до околицы. По потерянным очкам челябинцы в подвале турнирной таблицы Восточной конференции. И теперь их пути разошлись. После домашнего поражения от «Автомобилиста» Скудру уволили и объявили его сменщика – это Владимир Юрзинов-младший. Последним местом его работы была «Сибирь», которую он покинул в начале прошлого сезона после затяжной серии поражений.

В любом случае Челябинск вздохнул с облегчением. Отставки Скудры требовали буквально хором. Несмотря на молодость и неопытность состава, вала травм.

Вернувшийся из-за океана Виталий Кравцов успел отсалютовать уходящему тренеру заброшенной шайбой.

Юрзинов приступит к работе в ближайшие дни. Чтобы познакомиться с командой и что-то подтянуть, у него неделя. Не так-то и мало.

Необходимо помнить: в Челябинске чужих не жалуют. При первой же неудаче новый тренер попадет под шквальный огонь критики из всех орудий. «Трактору» своего бы, доморощенного пригласить. Того же Андрея Назарова. Он быстро бы навел в команде порядок. Правда, его патологически не переносили юные Евгений Дадонов и Вячеслав Войнов. Но это дела давно минувших дней.

Имел право на жизнь вариант с Федором Канарейкиным, показавшим себя знатным пожарным в «Магнитке» 12 лет назад. Но мы уважаем любой выбор «Трактора».

АНДРИЕВСКИЙ РЕАНИМИРОВАЛ «ЛЕОПАРДОВ»

В Челябинске наверняка с белой завистью смотрят на успехи команды из Сочи, недавно поменявшего одного за другим двух тренеров – сначала Сергея Зубова, потом – Леонида Береснева. Затупивший к штурвалу Александр Андриевский вдохнул вторую жизнь в «леопардов». Под его руководством сочинцы выдали серию из четырех побед и вплотную подтянулись к зоне плей-офф. Сейчас его команда занимает девятое место на Западе. От нее ждут как минимум попадания в кубковую восьмерку. Задача заковыристая. Вряд ли «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Йокерит» и тем более высоко летающий «Витязь» просто так сдадут позиции.

После перерыва «леопардов» ждет вояж по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск – Рига. Если они продолжат славную охоту, то призрачные шансы примут реальные очертания.

ДАЦЮК РАЗБУДИЛ ДОУСА И СНЯЛ С ТОРМОЗА «АВТО»

«Советский спорт» рассказывал о проблемах «Автомобилиста». Взяв резвый старт (серия из восьми побед), команда Андрея Мартемьянова замедлила ход и затем встала на ручной тормоз, потерпев семь поражений подряд. Черная полоса совпала с появлением на льду восстановившегося после операции Павла Дацюка. Долгое время на бомбардирском счету Волшебника оставался лишь одни ассистентский балл. В Нур-Султане Дацюка прорвало. Он забил гол-красавец, в харламовском стиле разрезав оборону «Барыса». Эта шайба победной не стала, но Волшебник разбудил капитана команды Найджела Доуса. В овертайме один из главных снайперов лиги принес «Автомобилисту» два очка. В Челябинске картина повторилась: Дацюк и Доус забили, их команда победила.

Однако пока уральцы не поднялись выше десятого места в конференции. Правда, в турнирной таблице Востока все очень плотно. По потерянным очкам «Автомобилист» выше «Магнитки» и «Нефтехимика», благодаря последним успехам ворвавшихся в зону плей-офф.

В ДУЭЛИ ДВУХ «БО» НИЧЬЯ

Голкиперы «Авангарда» и московского «Динамо» Игорь Бобков и Иван Бочаров получили приглашение в сборную. Скорее всего, именно они будут защищать наши ворота на Кубке «Карьяла». В воскресенье в Балашихе состоялась их очная дуэль. Матч прошел под вывеской «кто совершит больше ошибок». Вратари тоже сыграли не идеально.

Бобков зевнул бросок от борта Юусо Хиетанена. Показалось, правда, что шайбу слегка подправил с пятачка габаритный Дмитрий Яшкин, что не нашло подтверждения в итоговом протоколе.

При этом оба восхитили сэйвами. Бочаров не растерялся, когда на его ворота вылетели сразу три «ястреба» - Тэйлор Бек, Роб Клинкхаммер и Сергей Шумаков. Спасениями в безнадежных ситуациях «3 в 0» мог похвастать разве что Доминатор – Доминик Гашек. Динамовец сыграл не хуже знаменитого чеха. Бочаров не стал выкатываться из ворот и прочитал намерения соперников. Проигнорировав россиянина, легионеры устроили перепасовку, завершившуюся броском Бека. Вратарь парировал шайбу, помешав канадцу оформить хет-трик.

Омичи одержали победу 4:3 и взяли реванш за поражение в прошлый вторник на «ВТБ-Арене» 0:1. Тогда капитан бело-голубых Вадим Шипачев забил из-за ворот не без помощи Бобкова, не прикрывшего ближний угол. Так что в дуэли вратарей сборной ничья.

По-разному показали себя в Балашихе другие вызванные в Новогорск игроки. Омич Сергей Шумаков опрометчивым пасом вывел к своим воротам форварда сборной Чехии Яшкина, и тот сквитал счет (3:3). Обрез, за который наказывают даже в школах.

А «ястреб» Кирилл Семенов забил во второй игре подряд. В пятницу его жертвой стал «Амур». Центрфорвард в матче с «Динамо» получил максимальное среди нападающих игровое время – 21 минуту 1 секунду, выиграл 13 вбрасываний из 19 и применил 3 силовых приема. На него не нарадуется наставник «Авангарда» Боб Хартли, который после финальной сирены на радостях несколько раз пробил в барабан фанатов омичей.

СОШНИКОВ ВПЕРЕДИ КАПРИЗОВА

26-летний нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников, вернувшийся из заокеанской командировки, поучаствовал в разгроме минского «Динамо» (9:1) двумя заброшенными шайбами и довел личный снайперский счет до 14 голов.

У московского армейца Кирилла Капризова - чертова дюжина. 13-й он забил в Нур-Султане в пустые ворота «Барыса» (0:3) броском с лопаты из своей зоны, не глядя на ворота. В Нижнекамске Капризов ушел со льда с результативной передачей.

Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата, наколотивший 30 шайб, идет с опережением своего графика. В прошлом году Капризов к ноябрьскому перерыву забил лишь 10 голов в 24 матчах. В этом сезоне он провел 23 игры, пропустив 3 из-за травмы.

Автор золотого олимпийского гола отвел душу в дерби со «Спартаком», в котором красно-белые были жестко биты 3:9. Капризов оформил хет-трик и добавил к нему один ассистентский балл. Любопытно, как встретит Капризов команду Олега Знарка 12 ноября?

12 ноября, вторник

17.00. Металлург - Трактор

19.00. Локомотив – Сибирь

19.00. Северсталь – Барыс

19.10. Динамо Мн – Торпедо

19.30. Ак Барс – Авангард

19.30. Динамо М – Нефтехимик

19.30. ЦСКА – Спартак

20.30. Динамо Р – Салават Юлаев

Время московское.