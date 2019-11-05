Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии

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30 часов добиралась наша молодежка до канадского Сент-Джона. Самолетом по маршруту Москва – Амстердам – Торонто – Монктон, потом автобусом. Это не соломка, которую можно было бы постелить, это просто факт.

Год назад Суперсерия стартовала матчами со сборной Западной лиги, а завершилась – Квебека. Напомним, российская команда одержала общую победу, выиграв финальную встречу в овертайме. Теперь начали с нашим любимым Квебеком.

Из семи легионеров, которых планируется просмотреть в этой серии, четверо выступают в этой лиге нападающие Хованов, Завгородний, Соколов и Александров, сын форварда «Химика» и ЦСКА Игоря Александрова. Хованов вывел сборную в качестве капитана.

Считается, что команды из лиги Квебека отличаются техникой и комбинационным стилем. А тут нашего защитника Зоркина дважды так жестко хитанули, что тот не сразу восстановил на лавке дыхание.

У хозяев отсутствовал их травмированный капитан Лафренье, играющий в одной тройке с Завгородним в клубе «Римуски Осеаник», у россиян по политическим причинам забанили одного из участников ЮЧМ-2018 Исхакова.

Подколзин с питерцами Морозовым и Савуновым. Их одноклубник Марченко, забивший победный буллит СКА рижскому «Динамо», примет участие в Турнире четырех.

Ворота Валерий Брагин доверил ярославцу Исаеву. Две недели назад он остановил СКА и вытеснил из основы лучшего новичка прошлого сезона в КХЛ Коновалова.

Начали наши уверенно, не уступая канадцам в движении. Мог открыть счет Подколзин, он подставлял клюшку на пятачке после наброса от правого борта. Иногда уверенность перерастала в самоуверенность. Иначе чем объяснить защитника Островского, позволившего себя обокрасть прямо перед владениями Исаева. Хорошо, что Симоно угодил в штангу.

Островский – не безусый новичок, успел провести 22 матча за «Адмирал» с мужиками. Именно «моряк» из Владивостока вдохнул жизнь в угасшую было атаку, в падении протолкнув шайбу на Хованова, который на паузе изящно переиграл вратаря Гравела.

Эх, если б можно было подтянуть на МЧМ-2020, который пройдет в Чехии, Свечникова из «Каролины». Старая казанская связка Хованов – Свечников наверняка порвала бы всех соперников.

За десять секунд до перерыва у наших ворот прозвенел второй тревожный звоночек. Лавуа в лихой контратаке прошел по левому борту к воротам, но выручил Исаев.

После перерыва канадцы прибавили в движении, у наших посыпались ошибки. После выигранного нашими в канадской зоне вбрасывания хозяева убежали в контратаку «2 в 2». Островский почему-то решил атаковать дальнего игрока, в результате Фортье ворвался в освободившийся коридор и расстрелял Исаева.

Вскоре защитник Малышев оказался отыгранным у правого борта, канадцы моментально превратили его позиционную ошибку в стандарт «2 в 1», и вынимай.

А третью шайбу соперники затолкали в сетку чуть ли не вместе с вратарем. Исаев уже лежал на шайбе, но судьи даже в «кино» отказались сходить. В КХЛ такой гол вряд ли засчитали бы.

Спасибо легионерам, сократившим разрыв в счете за 5 секунд до второго перерыва. Хованов из-за ворот внезапно для соперников отдал на ближнюю штангу, а Завгородний уже поджидал шайбу. Красота! Профессор Игорь Ларионов, сопровождающий сборную в Канаде, наверняка похвалил ребят за эту «двоечку».

В середине третьего периода наши легионеры подарили еще одну результативную «двоечку», заслуживающую «пятерочки» от Профессора. Соколов на рывке подобрал шайбу за канадскими воротами и выложил ее на пятачок под бросок Хованову. Гравел не выручил. 3:3. Наш капитан показал, как он празднует голы. Приложив правую руку к уху и резко ее опустив. Правда, в «Монктоне» он при этом снимает перчатку и делает вибрирующее движение ладонью. Мол, не слышу оваций. На этот раз Хованов скидывать крагу он не стал.

Вскоре капитан россиян обокрал в чужой зоне защитника с характерной фамилией Болдюк, прострелил на пятачок, и Завгородний переправил шайбу в сетку.

Теперь уж Брагин не может не взять этих парней на молодежный чемпионат мира. Второй матч Суперсерии против сборной лиги Квебека – уже в среду.