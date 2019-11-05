Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву - Советский спорт
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05 ноября 2019 09:19ХоккейСлавин Виталий

Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву

Панарин забил классный гол, но без Зибанежада одному Артемию плюшевых «Рейнджеров» со дна таблицы не вытащить.

«Рейнджерс» не удалось продлить победную серию до трех матчей. Хозяева стали жертвой самоуверенности, по всем статьям уступив, казалось бы, безнадежным аутсайдерам из «Оттавы» – 2:6. Экс-голкипер «Ак Барса» Андерс Нильссон переиграл нашего Александра Георгиева, которому, впрочем, почти не помогали полевые игроки.

Еще за несколько дней до матча Дэвид Куинн объявил, что третью игру подряд в стартовом составе выйдет Георгиев. При этом тренер ньюйоркцев тут же сделал оговорку, что квалификация ветерана Хенрика Лундквиста под сомнение не ставится – именно швед начнет 7 ноября матч с «Детройтом». Просто руководство хотело таким образом отметить россиянина, с которым команда повергла «Тампу» – 4:1 и «Нэшвилл» – 2:1. Две пропущенные шайбы после 63 бросков – отличный показатель. Однако после шести голов от «Сенаторов» Александру и тренерам будет о чем поразмыслить…

Метаморфоза «Оттавы»: 0-10 и 14-1!

Лично меня напрягли уже первые минуты встречи в «Медисон Сквер Гарден». Хозяева, возомнив себя после двух викторий небожителями, угодили в обычную для такой ситуации ловушку: переоценили свои силы, полагая, что худший клуб чемпионата возьмут голыми руками.

Это настроение чувствовалось буквально в каждом маневре «Рейнджеров». Все вдруг стали Харламовыми и Макаровыми – летели безоглядно вперед, стараясь в одиночку переиграть чуть ли не всю пятерку гостей. И ведь поначалу проходило! Если б еще Нильссон не уперся. Однако как швед не пластался, против Какко и он оказался бессилен.

1:0 на 9-й минуте, при этом гости пересекали красную линию считанное число раз. Это поразительно: впервые шайба дошла до Георгиева на 12-й минуте, в то время как по противоположным воротам было нанесено 10 бросков!

Тотальное вроде преимущество «Синих рубашек». Однако в оставшиеся восемь минут случилось невероятное: после 0-10 «Оттава» перебросала хозяев 14-1! В итоге 1:0 превратились к перерыву в 1:2.

«Сенаторы» переломили игру самым простым способом. Принялись действовать предельно жестко, задирая вальяжных манхэттенцев по поводу и без. С одной стороны, завелись сами, с другой – вывели из равновесия оппонентов. И сразу выяснилось, что в «Оттаве» собраны отнюдь не сплошные лузеры. Хватает и тонких виртуозов, и нахрапистых бойцов, и легконогих бегунков.

Но сперва гости устроили пару потасовок с обоюдными пятиминутными штрафами. Так были выведены из игры ведущий защитник «Рейнджерс» Дианджело и напористый мотор звена Какко – Лемье. Благодаря этой встряске «Сенаторы» сравняли счет – и хозяева поплыли. Дважды сфолили в течение 40 секунд, и Эннис с подачи Наместникова использовал «пять на три» 1:2. И больше инициативу гости не отдавали.

Роковой просчет Бучневича

Решающим эпизодом матча стала ошибка Бучневича на 32-й минуте. Затяжную атаку ньюйоркцев Павел завершал щелчком от синей линии, но не учел, что он последний. Шайба угодила в соперника, Пажо со свистом укатил в одиночестве на Георгиева и оформил дубль – 1:4. Вообще-то тоже удивительный эпизод. Один из недостатков череповчанина – он постоянно ищет партнеров, увлекаясь передачами ради передач, а тут все сделал наоборот. Вопиющая беспечность!

Хозяева так и не смогли прийти в себя. Полностью проиграли всю силовую борьбу, в том числе на обоих пятаках. Ткачук затолкал оттуда шайбу в сетку чуть ли не вместе с Георгиевым. Младший брат форварда «Калгари» из семейства популярного форварда сборной США произвел сильное впечатление. Парню всего 20, а он уже молотит всех подряд! К голу Бреди добавил передачу, 4 минуты штрафа, 4 хита, 6 бросков при полезности «плюс 3». С таким терминатором «Оттава» может уверенно смотреть в будущее!

Хороший матч удался Зайцеву: больше него у гостей откатал только Шабо – 24:29 против 21:34. Ну а Наместников, как это в подобных случаях часто бывает, сыграл против бывшей команды вдохновенно и результативно. После того как Панарин в конце второй трети всколыхнул интригу, забив второй гол «Рейнджерс» снайперским выстрелом в ближний угол, именно Владислав за 14 минут до финальной сирены в большинстве лишил зрителей последних надежд. 6:2. «Оттава» во второй раз реализовала численное преимущество. Столько же раз она это сделала в предыдущих 12 турах!

Словом, без травмированного Зибанежада у Куинна провисли обе спецбригады – большинства и меньшинства. Достойной замены шведу, как выясняется, у «Синих рубашек» нет. А одного Панарина легко закроет любая команда НХЛ.

ДОСЛОВНО

Судя по всему, наши игроки подумали, что против не самой сильной «Оттавы» все получится легко. Это чувствовалось на скамейке, когда мы в дебюте повели 1:0. Все расслабились. Что и стало решающей ошибкой.

Дэвид КУИНН,
главный тренер «Рейнджерс»

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