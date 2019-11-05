Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву

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«Рейнджерс» не удалось продлить победную серию до трех матчей. Хозяева стали жертвой самоуверенности, по всем статьям уступив, казалось бы, безнадежным аутсайдерам из «Оттавы» – 2:6. Экс-голкипер «Ак Барса» Андерс Нильссон переиграл нашего Александра Георгиева, которому, впрочем, почти не помогали полевые игроки.

Еще за несколько дней до матча Дэвид Куинн объявил, что третью игру подряд в стартовом составе выйдет Георгиев. При этом тренер ньюйоркцев тут же сделал оговорку, что квалификация ветерана Хенрика Лундквиста под сомнение не ставится – именно швед начнет 7 ноября матч с «Детройтом». Просто руководство хотело таким образом отметить россиянина, с которым команда повергла «Тампу» – 4:1 и «Нэшвилл» – 2:1. Две пропущенные шайбы после 63 бросков – отличный показатель. Однако после шести голов от «Сенаторов» Александру и тренерам будет о чем поразмыслить…

Метаморфоза «Оттавы»: 0-10 и 14-1!

Лично меня напрягли уже первые минуты встречи в «Медисон Сквер Гарден». Хозяева, возомнив себя после двух викторий небожителями, угодили в обычную для такой ситуации ловушку: переоценили свои силы, полагая, что худший клуб чемпионата возьмут голыми руками.

Это настроение чувствовалось буквально в каждом маневре «Рейнджеров». Все вдруг стали Харламовыми и Макаровыми – летели безоглядно вперед, стараясь в одиночку переиграть чуть ли не всю пятерку гостей. И ведь поначалу проходило! Если б еще Нильссон не уперся. Однако как швед не пластался, против Какко и он оказался бессилен.

1:0 на 9-й минуте, при этом гости пересекали красную линию считанное число раз. Это поразительно: впервые шайба дошла до Георгиева на 12-й минуте, в то время как по противоположным воротам было нанесено 10 бросков!

Тотальное вроде преимущество «Синих рубашек». Однако в оставшиеся восемь минут случилось невероятное: после 0-10 «Оттава» перебросала хозяев 14-1! В итоге 1:0 превратились к перерыву в 1:2.

«Сенаторы» переломили игру самым простым способом. Принялись действовать предельно жестко, задирая вальяжных манхэттенцев по поводу и без. С одной стороны, завелись сами, с другой – вывели из равновесия оппонентов. И сразу выяснилось, что в «Оттаве» собраны отнюдь не сплошные лузеры. Хватает и тонких виртуозов, и нахрапистых бойцов, и легконогих бегунков.

Но сперва гости устроили пару потасовок с обоюдными пятиминутными штрафами. Так были выведены из игры ведущий защитник «Рейнджерс» Дианджело и напористый мотор звена Какко – Лемье. Благодаря этой встряске «Сенаторы» сравняли счет – и хозяева поплыли. Дважды сфолили в течение 40 секунд, и Эннис с подачи Наместникова использовал «пять на три» – 1:2. И больше инициативу гости не отдавали.

Роковой просчет Бучневича

Решающим эпизодом матча стала ошибка Бучневича на 32-й минуте. Затяжную атаку ньюйоркцев Павел завершал щелчком от синей линии, но не учел, что он последний. Шайба угодила в соперника, Пажо со свистом укатил в одиночестве на Георгиева и оформил дубль – 1:4. Вообще-то тоже удивительный эпизод. Один из недостатков череповчанина – он постоянно ищет партнеров, увлекаясь передачами ради передач, а тут все сделал наоборот. Вопиющая беспечность!

Хозяева так и не смогли прийти в себя. Полностью проиграли всю силовую борьбу, в том числе на обоих пятаках. Ткачук затолкал оттуда шайбу в сетку чуть ли не вместе с Георгиевым. Младший брат форварда «Калгари» из семейства популярного форварда сборной США произвел сильное впечатление. Парню всего 20, а он уже молотит всех подряд! К голу Бреди добавил передачу, 4 минуты штрафа, 4 хита, 6 бросков при полезности «плюс 3». С таким терминатором «Оттава» может уверенно смотреть в будущее!

Хороший матч удался Зайцеву: больше него у гостей откатал только Шабо – 24:29 против 21:34. Ну а Наместников, как это в подобных случаях часто бывает, сыграл против бывшей команды вдохновенно и результативно. После того как Панарин в конце второй трети всколыхнул интригу, забив второй гол «Рейнджерс» снайперским выстрелом в ближний угол, именно Владислав за 14 минут до финальной сирены в большинстве лишил зрителей последних надежд. 6:2. «Оттава» во второй раз реализовала численное преимущество. Столько же раз она это сделала в предыдущих 12 турах!

Словом, без травмированного Зибанежада у Куинна провисли обе спецбригады – большинства и меньшинства. Достойной замены шведу, как выясняется, у «Синих рубашек» нет. А одного Панарина легко закроет любая команда НХЛ.

ДОСЛОВНО

Судя по всему, наши игроки подумали, что против не самой сильной «Оттавы» все получится легко. Это чувствовалось на скамейке, когда мы в дебюте повели 1:0. Все расслабились. Что и стало решающей ошибкой.

Дэвид КУИНН,

главный тренер «Рейнджерс»