Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме

Второй матч серии прошел в Моктоне. Это в 150 километрах от Сент-Джона, места встречи номер один. Главный тренер нашей молодежки Валерий Брагин поменял тройку и вратаря – Соркина, Ртищева и Ротенберга заменили Степанов, Комиссаров и Шабловский, а Исаева – Мифтахов. Интересно, что на ЮЧМ-2018 в Челябинске первым номером был голкипер из Казани, а ярославский железнодорожник – его дублером. Тренер Александр Зубов грозился дать шанс Исаеву, однако на замену так и не решился. Теперь Исаев выступает в КХЛ, Мифтахов же – в ВХЛ (за «Барс»).

Хозяева вышли почти в прежнем составе – только пост номер один занял не Гравел, а Родриго – одноклубник героя первого матча Хованова.

После победы на старте серии Брагин посетовал, что наша команда пропускала легкие голы. Начало второй встречи заставило вспомнить слова тренера. Защитник Бабинцев на фоне смены ошибся при выходе из своей зоны, и Лавуа броском со средней дистанции застал врасплох Мифтахова. Голкипер не успел сложиться и перекрыть низ. Вскоре он реабилитировался, причем трижды, отразив мертвые шайбы. Особенно огорчился Фортье, не сумев поразить пустой угол ворот.

Грамотный розыгрыш лишнего нашими «квебеккерами» с защитником Зоркиным голом не увенчался. Спасибо Соколову, сравнявшему счет за 14 секунд до перерыва. На тихом ходу форвард на синей линии обыграл защитника Бержерона, затем длиннющими ручищами убрал шайбу под себя, сместился в центр, оставив не у дел еще одного оборонца Бэррона, и с лопаты повторным броском бросил в девятку. Гол имени Александра Кожевникова! Теперь-то Соколова точно поставят на драфт в НХЛ и, верится, возьмут на чемпионат мира.

Второй период оставил ощущение дежавю. Опять наша потеря на синей линии, контратака хозяев, которую на этот раз завершил уантаймером Легар.

Пришлось автору победного гола в первом матче Завогороднему включать Валерия Каменского. Силовой прорыв форварда по левому борту с тачдауном заставил переполненный зал рукоплескать стоя. Так на МЧМ-2013 в Уфе забивал бронзовый гол канадцам Валерий Ничушкин (только с противоположного фланга), объявивший в НХЛ обет молчания на восемь с гаком десятков матчей.

А когда 18-летний нижнекамский «волк» Грошев показал, как он умеет копать на пятачке (вот они, уроки Вячеслава Буцаева!), наша вторая победа приобрела реальные очертания. Увы, всего на полминуты. Канадцы в очередной раз преподали урок на тему «Как за несколько секунд доставить шайбу в российские ворота после вбрасывания в своей зоне». Где-то увяз защитник Малышев, и Мерсер сравнял счет.

Жаль, что затяжная позиционная атака «квебеккеров» Соколова – Хованова – Завгороднего завершилась броском последнего из них в штангу.

Лишь незадолго до второго перерыва мы вспомнили о Подколзине. Сначала наша надежда едва не выбрался на бросковую позицию, а за полторы минуты до сирены схватил первое и единственное у нас удаление - едва не открутив Лавуа голову в ответ на хит канадца.

Камышовый хоккей в третьем периоде скрасила «мельница» Малышева. Оказывается, этим олдскульным силовым приемом владеет не только динамовец Андрей Миронов. Дело знаменитых Николая Сологубова, Виталия Давыдова, Валерия Васильева, Дарюса Каспарайтиса живет и даже процветает.

В овертайме Подколзин включил ноги, вылетел к канадским воротам, но упал и врезался в штангу. Лед он покинул с помощью врача, приволакивая правую ногу. Пока на лавке ему замораживали ушибленное место, хозяева забили победный гол. Защитник из «Адмирала» Островский не углядел за Лавуа, и тот с убойной позиции не оставил шансов Мифтахову.

Подопечные Дэйла Хантера – он возглавит сборную на МЧМ-2020 в Чехии – радовались, словно завоевали золотые медали.

Теперь путь нашей команды лежит в Китченер, где в ночь с четверга на пятницу пройдет матч против сборной лиги Онтарио. А это 1500 километров от Монктона. До свидания, «квебеккеры», до встречи на чемпионате мира.