Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку

– Андрей, вас вызвали сначала в олимпийскую сборную на Кубок Германии, но потом отправили в национальную. И теперь вы в составе команды, которая будет защищать честь страны на Кубке Карьяла в Финляндии...

– Про Кубок Карьяла мне сообщили накануне, после матча с рижским «Динамо». Позвонили и сказали, что перевели меня из олимпийской в национальную. Это была приятная неожиданность и шанс доказать свою состоятельность на льду. Хотя, безусловно, игра за любую сборную – для меня большая честь и удовольствие. В Германии у меня много родственников, там живет сестра со своей семьей. Вот они немного расстроились – уже собирались на хоккей, просили чуть ли не сорок билетов. Но ничего, будут смотреть матчи из Финляндии.

– Вы знаете, почему турнир называется Кубок Карьяла? Как переводится?

– Нет, как же?

– Карьяла – Карелия, но само название скорее идет от наименования бренда-спонсора – одноименной пивной компании. А какой у вас любимый напиток?

– Лимонад люблю, «Дюшес».

– Когда в детстве смотрели матчи сборной России по хоккею, кто из игроков производил большее впечатление?

– В детстве я восхищался Александром Радуловым. Он всегда великолепно играл, особенно, выступая за сборную. Помню, как еще ребенком всегда ходил с отцом на хоккей, когда против ЦСКА приезжал играть «Салават Юлаев». Папа тогда говорил про Радулова: «Смотри, как надо играть. Вот так играет настоящий хоккеист!». Талант Радулова меня до сих пор впечатляет, беру с него пример.

– На Кубке Карьяла вы встретитесь с чехами, шведами и финнами. Какой соперник, на ваш взгляд, будет наиболее грозным?

– Наверное, это будет Финляндия. Все-таки для них это домашний турнир, соберутся полные трибуны и будут болеть за них. Финны покажут хороший, агрессивный хоккей. Первый матч будет интересным.

– Что нужно привезти из Финляндии помимо Кубка?

– Не знаю, какие сувениры оттуда привозят. Возможно, какую-то теплую шапку!