«Детройт» провалил премьеру «Russian Five» - Советский спорт
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07 ноября 2019 10:30ХоккейСлавин Виталий

«Детройт» провалил премьеру «Russian Five»

Некогда самая популярная команда в России бездарно продула «Рейнджерс», потерпев 12-е поражение в последних 13 матчах.

После смачной оплеухи в предыдущем туре от «Оттавы» (2:6) к поединку с еще одним аутсайдером на Бродвее отнеслись со всей серьезностью. При таком подходе у разобранного «Детройта» попросту не было шансов. Артемий Панарин и Павел Бучневич организовали четыре шайбы ньюйоркцев – в итоге 5:1.

По ходу телетрансляции на NBC постоянно напоминали, что вскоре будет премьера документального фильма о знаменитой детройтской Русской пятерке «Russian Five». Честно сказать, теперь даже не верится, что когда-то «Красные крылья» Скотти Боумена доминировали в НХЛ. Настолько жалкой выглядела команда из города моторов в «Медисон Сквер Гарден».

Четвертое поражение подряд с общим счетом 5-22.

Двенадцатое поражение в последних 13 матчах.

Последнее 31-е место в лиге с разницей шайб 35-68.

Днище. И за что браться Стиву Айзерману, с чего начинать, как вытаскивать былого флагмана из ямы, лично я ума не приложу.

Легендарный капитан «Уингз» золотых времен назначен генеральным менеджером родного клуба 19 апреля. Но ситуация оказалась настолько запущенной, что никакие обмены и свободные агенты пока не помогают. А 1 июля, в день открытия рынка, Айзерман подписал сразу троих – канадского вратаря Келвина Пикара, шведского защитника Патрика Немета, финского нападающего Валттери Филппулу. Чуть позже у «Тампы», где прежде работал Айзерман, выторговали еще одного форварда Адама Эрне, а затем в обмен на Дэвида Поупа забрали из «Ванкувера» защитника Алекса Биегу.

Однако провальный старт заставил снова выйти на биржу труда. «Чикаго» поделился нападающим Бренданом Перлини, а буквально на днях из «Сент-Луиса» прибыл центрфорвард Робби Фаббри.

Короче говоря, работа идет. Платежная ведомость заполнена почти под завязку. Под потолком зарплат остались свободными лишь полтора миллиона долларов. Но как поется в той веселой песенке: «Что они не делают, не идут дела».

Отчаяние, кажется, охватило даже самих хоккеистов. Так, лидер нападения и самый дорогой игрок «Детройта» с окладом 6,1 млн долларов в год Дилан Ларкин перед визитом на Манхэттен с горечью заявил:

Проблема сейчас заключается в уверенности. У нас здесь отличный коллектив. Но надо, чтобы кто-то взял инициативу в свои руки и вернул нам уверенность. Мы должны продолжать сражаться друг за друга и за болельщиков.

Согласитесь, любопытная постановка вопроса. Уважаемый мистер Ларкин, а с себя начать не хотите попробовать? Не пора ли хоть как-то приступить к отработке своего 30-миллионного контракта? Но нет, 23-летний нападающий дальше решил поговорить о тренере Джеффе Блашилле:

Он парень, преданный своему делу. Он очень много сделал для нас. Мы не показываем ни на кого пальцем, это может сделать ситуацию еще хуже. Мы должны все собраться, а тыканье пальцем не приведет нас туда, где мы хотим быть.

Слова, слова. А на деле…

Хотя Блашилл действительно бьется до последнего. Давненько я не видел, чтобы вратаря снимали за 6 минут до финальной сирены, как это сделали гости в матче с «Рейнджерс». Ну а как еще встряхнуть безвольную, бесхребетную команду! «Крылья» и вправду ожили – почти три с половиной минуты наседали на ворота Лундквиста. Но все кончилось тем, что Панарин забросил, наверное, самую легкую шайбу в своей карьере, расстреляв от синей линии пустую рамку.

Занавес. Айзерману остается разве что устроить коллективный просмотр «Russian Five». Может, тогда в извилинах мозга его подопечных что-то зашевелится…

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