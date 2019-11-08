Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио.

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После первых двух матчей серии, в которых соперники обменялись победами, наши вели по очкам: 4 против 2. В Квебеке мы оставили птицу-тройку Завгородний – Хованов – Соколов, на счету которой было шесть голов из семи. Верится, мы увидим ее на МЧМ в Чехии. Еще один забил нижнекамский «волк» Грошев.

В Китченере он вышел в звене с Поколзиным и Савуновым. В ворота вернулся ярославский железнодорожник Исаев. Добавились парни из лиги Онтарио – форвард Афанасьев и защитник Охотюк, а также московские динамовцы Михайлов и Круглов, московский армеец Ртищев, Ротенберг из системы СКА…

Увы, новая тройка Афанасьев – Круглов – Михайлов не смогла заменить «линию» Квебека. В самом начале полумомент упустил Грошев, смело выруливший с краю на пятачок.

А потом… Глупый штраф схватил Морозов. Защитник Зоркин не сумел выбросить шайбу, и через секунду она затрепыхалась в сетке за спиной Исаева.

Вскоре канадцы забили еще. Изысканно, в стиле знаменитого звена КЛМ, задействовав в позиционной атаке едва ли не всю пятерку. В три паса в одно касание они оставили не удел нашу оборону. У защитников Малышева (он вышел с капитанской нашивкой) и Пыленкова голова пошла кругом. 2:0 на 9-й минуте - как в Суперсерии-72. Только тогда, в монреальском «Форуме» наши к первому перерыву обе шайбы отквитали и одержали победу 7:3.

Теперь же в Китченере российская команда потеряла атаку. Наверное, ей не хватало свежести. В отсутствии старания ведь Подколзина и Ко не упрекнешь.

Во втором периоде хозяева показали, как надо атаковать с ходу. Выход «3 в 2» завершился неотразимым броском Макмайла. К Исаеву претензий нет.

Подколзин пытался в одиночку спасать Россию. Мы не забыли его столкновение со штангой в овертайме матча номер два в Монктоне. Повезло, что он отделался тогда только ушибом.

Канадцы провоцировали нашего потенциального лидера, героя прошлогоднего Мемориала Глинки/Гретцки. Соперник клюшкой проверил на прочность его щитки, Василий ответил на удар ударом и вместе со своим обидчиком отправился в штрафной бокс.

Третий период чуточку обнадежил, но картины кардинально не изменил. Мог размочить счет Шабловский, но его бросок с лопаты отразил вратарь. Не сумел докопать на пятачке Подколзин, а потом запустил шайбу в ловушку вратаря.

Канадцы же забросили две шайбы. Одну, правда, коньком - ее, конечно, не засчитали.

И все-таки наши ушли от сухого поражения. За 42,6 секунды до финальной сирены. Эффекьную размашистую контратаку с участием Круглова и Пыленкова (защитника «Витязя» хочется отметить особо) завершил Михайлов. Гол должен поднять настроение подопечным Брагина.

Столь уверенных побед над нашими хоккеистами, как эта, не знали «иконы» Китченера - Билл Барбер (капитан сборной Канады на ЧМ-82, на который приехал Гретцки), Пол Коффи, Эл Макиннис, Скотт Стивенс. Их стяги висят под крышей местной арены.

Четвертый матч серии (опять против сборной лиги Онтарио) состоится в ночь с понедельника на вторник. Есть время отдохнуть, провести работу над ошибками и взять реванш.