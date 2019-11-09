Алексей Кудашов: Приглашение в сборную – всегда неожиданность

Накануне второго матча сборной России по хоккею на первом этапе Евротура ее наставник Алексей Кудашов провел встречу с журналистами и ответил на их вопросы:

– Алексей Николаевич, по какому принципу подбирался состав на Кубок Карьяла 2019?

– Основной массе игроков, которые в составе сборной на этом этапе Евротура, требуется игровая практика международного уровня. Нам нужно развивать этих ребят, чтобы они получали опыт. Тут другие скорости, другой накал страстей, другая ответственность. Важно, чтобы игроки прошли через мясорубку этих турниров, научились побеждать, справлять с трудностями, были конкурентоспособными на этом уровне. Чтобы в сборной была глубина состава, и тренер мог выбирать. Поэтому мы должны давать играть, набивать шишки.

– Значит, вчера важно был не сам матч, не поражение, а та информация, которую вы получили?

– Для сборной России всегда ставится задача выиграть, поэтому мы расстроились. Но, как я вчера отмечал, были положительные моменты – некоторые хоккеисты проявили лидерские качества. Была скорость, игра…Но удаления – опять же тут они должны понять, что любая ошибка на таком уровне вероятно приведет к голу в твои ворота. У нас собраны отличные игроки, но для топ-уровня нужно перестать допускать ошибки.

«СЛОЖНО СОБРАТЬ ИГРОКОВ ВОЕДИНО…»

– Многие игроки прямо перед отъездом в сборную проводили матчи за свои клубы. В Финляндии у команды отличный, загородный отель. В матче со Швецией ребята будут посвежее?

– Все равно была ночь бессонная – после матча засыпаешь часа в два-три. Сегодня день на восстановление, а завтра в 13 часов снова хоккей. Да, тут отличные условия, но то, что они будут явно свежие и отдохнувшие? Вряд ли. Но мы делаем все для этого.

– Какие изменения будут на матч против Швеции?

– Будет ярославская тройка. В воротах будет Бобков.

– Может стоило поставить Бобкова против чехов, а дебютанта сборной Самонова на вторую игру?

– Мы идем от игры к игре. Запланировал на шведов Игорь.

– У шведов новый тренер – Юхан Гарпенлев. Разбирали игру противника?

– Не все видел пока, но знаю его давно. Швеция – играющая команда, хороша катаются, держат шайбу. Приблизительно знаем, что ожидать.

– То есть тут можно исходить из страны – у чехов одна система, у шведов – другая, и их тренеры придерживаются этих схем?

– Да. Вот у нас в лиге работают тренеры из разных стран. Соответственно, разные подходы. Поэтому сложно собрать игроков воедино. В КХЛ все команды играют в свой хоккей. В финской, шведской лигах все более-менее одинаково.

– Бурдасов сказал, что знает, как забривать Хелльбергу! Завтра ждем гол от капитана?

– Будем надеяться. Думаю, что Магнус и будет в воротах Швеции.

«ПУСТЬ ЕДУТ…ВЕРНУТСЯ КОГДА-ТО»

– Недавно экс-тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш рассказал в интервью, что новость об отставке он получил во время завтрака в «Макдональдсе». Как вы узнали, что больше не будете тренировать ярославский клуб?

– Я знал накануне, что ведутся переговоры с Дмитрием Квартальновым. Я сразу позвонил и сказал, что новый тренер может приступить к работе. Мы были в Москве – готовил «Локомотив» к игре против «Динамо». Приехал в гостиницу Дмитрий – я ему рассказал все о команде, что они могут, как готовились, передал все дела и поехал домой.

– А как пришло предложение возглавить СКА и сборную?

– Позвонили и предложили. Я согласился. Ожидал ли? Таких вещей никогда не ожидаешь.

– Как будет строится игра сборной России на крупных турнирах? Будет ли оборонительное звено или все будут идти в атаку?

– На данный момент, у нас четыре атакующих звена. Но у нас на завтрашний матч может не набраться тех, кто может играть меньшинстве. Это надо учитывать при подборе игроков на крупный турнир. Такое может случиться – вот как финны отлично большинство разыгрывали. Также элемент вбрасывания. Мы ведем центральных все игру, и когда происходит финальное вбрасывание, думаешь, кого на него отправить – ведь обязательно надо выиграть шайбу. Но вот у нас нет такого гренадера, который 100%-но выиграет. Карнаухов в матче с финнами был один из лучших в этом эпизоде.

– Кого из российских центрфорвардов, выступающих в КХЛ, можно выделить?

– А вы скажите, что у нас играет хорошо из центральных?

– Шипачев, Ткачев, Зернов, Григоренко может сыграть…

– Этот человек может закрыть любую позицию – и справа, и слева, и по центру. Универсальный солдат. Мы набираем по крупицам – привлечение новых ребят является необходимостью. Мы должны иметь выбор, особенно среди центральных и защитников.

– Почему же у нас такая проблема с игроками оборонительного плана?

– Мы увидели эту проблему, и сейчас на регулярной основе ФХР проводит сборы для игроков обороны. У нас же в детском хоккее как? В защиту идут самые медленные, самые большие. Сначала идут те, кто хочет забивать – они становятся нападающими. Мало сейчас игровых практик…Может из-за этого плохо развиваются центрфорварды. Все заточено на обводку, бросок, забивание – отсюда и то, что выходит больше крайних нападающих. Раньше мы играли в разные виды спорта, поэтому и мышление было другое. А центральный нападающий – это человек, который должен связать всю пятерку и вести игру звена. Тут мы и школы тоже пытаются исправить ситуацию.

– Мы подготовим, а они уедут в Америку…

– Пусть едут, все равно когда-то вернутся. У нас большой пласт игроков, которые заслуживают внимания.

– Так может Финляндия, став чемпионами без игроков НХЛ, и доказала, что сыгранность иногда важнее индивидуального таланта отдельных игроков? Хоккей – командный вид спорта все-таки…

– Финны перед чемпионатом мира сели на сбор по советской системе. Подготовили команду очень хорошо.

– Так может стоит и нам поехать на чемпионат мира без НХЛ, но с хорошо сыгранными звеньями?

– Давайте дождемся чемпионата мира. Во-первых, не факт, что именно Овечкин будет свободен. Во-вторых, надо понять, что у нас тут происходить будет – кто в каком состоянии, кто готов приехать. Знаете, сколько людей сами снимаются?

– Но мы постоянно продолжаем до последнего держать в заявке свободные места под НХЛовцев. Даже, не зная точно, кто из них освободится?

– Если мы у нас был потенциальный игрок А из НХЛ и игрок Б. которые не заявлен на чемпионат мира – сравниваешь уровень этих хоккеистов и принимаешь окончательное решение. И оно не всегда идет в пользу НХЛ. Мы выбираем тех, кого видим.

– Следите за Никитой Гусевым. Пока у него не все получается, хотя голы периодически забивает…Зажимают его там?

– Он забросил уже четыре шайбы, хотя играет по 12 минут всего. Никита – мастер забивания, ему нужно быть в ритме, в тонусе. Сейчас тяжело ему. Перед отъездом я разговаривал с ним – Гусеву нужно больше двигаться, отрабатывать в обороне. Это первое, что требует тренер в НХЛ. Неслучайно его переводили на правый фланг – думали, что он будет принимать с правой руки. Тут можно много говорить, но там тренеры не видят его на тех ролях, в каких вижу я. Они пока больше акцентируются на недостатках. Я не могу тут советовать что-то. У его команды есть тренер. НХЛ – быстрая, жесткая лига. В скоростях Никите нужно добавлять, а в плане голевого чутья – он уникальный хоккеист. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что в клубе есть и другие хорошие игроки.