Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать

– Кирилл, сегодня вы забросили первую шайбу за сборную России. Перед приездом на этот турнир вы рассказывали, что мечтали об этом в детстве.

– Будучи ребенком, я всегда хотел надеть на себя джерси с орлом и выйти на лед за сборную России. И вот я тут, остается только отлично выступать, доказывать игрой место в составе. Моя мечта сбылась.

– Какая теперь у вас мечта?

– Все мои мечты при мне, и большинство из них сбылось. Осталось не так много уже.

– Как вам сегодняшняя игра?

– Хороший, но тяжелый матч. Много голов забили, но много и удалений нахватали. Нужно было доводить до победы еще в третьем периоде. Но мы пропустили – не выдержали, плохо сконцентрировались.

– А игра вашего звена?

– Это не мне оценивать.

– Но почувствовали, что ив «Авангарде», и тут вы выходите на лидерские позиции?

– Буду стараться играть так, как я умею это делать.

– Перед матчем были какие-то изменения в тактике?

– Да, тренеры объясняли нам тонкости игры против шведов. У них молодая, боевая команда. Нам надо было быть настойчивее и лезть на ворота. И еще нам надо было как можно меньше удаляться – ведь они ломают игру, их нужно убрать. 8 пропущенных шайб на две игры – это много.

– Вчера у вас был день – пауза на турнире. Как провели его?

– Мы хорошо восстановились, набрались эмоций. Кто-то из ребят поехал на лед. И еще мы устроили турнир по настольному теннису.

– Там был какой-то Кубок победителя?

– Конечно, его забрал Швец-Роговой.

– Буллит у вас не получился сегодня…

– Надо было чуть выше поднять. Будем работать над исполнением.