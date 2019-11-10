Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали!

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров является примером того, что не обязательно быть игроком топ-клуба, чтобы получать вызовы в сборную. Скажите, что на Кубок Карьяла поехал экспериментальный состав? Тогда еще один козырь в пользу форварда «Торпедо» - у него 21 очко в личном активе, что позволяет делить с Яшкиным и Семиным четвертое место в списке лучших бомбардиров КХЛ на данный момент.

На Кубке Карьяла во втором матче против сборной Швеции Жафяров отметился шайбой и голевой передачей. Перед заключительной игрой турнира «Советский Спорт» поговорил с нападающим о том, чего ждать от чехов, секретах «Торпедо» и способах восстановления сил после тяжелых матчей.

Представившись, я собиралась начать интервью…

«Советский Спорт? Я очень часто раньше читал вашу газету», - сказал Дамир.

- Почему раньше? Теперь не читаете?

- Тогда я читал газету в метро пока ехал на тренировку. Сейчас уже времени нет доставать ее и читать, да и в интернете все теперь есть.

- Долго вы на метро ездили?

- До 17 лет ездил. Когда родители не могли отвезти, то добирался своим ходом – и в школу, и на тренировку.

- За Диму Билана никто не принимал в метро? Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на этого артиста в молодости?!

- Не принимали, но раньше говорили, что похож. Было такое! (смеется)

В НАПАДЕНИЕ ПО РОСТУ…

- Кто привел вас в хоккей?

- Папа в свое время играл, но только на детском уровне. Тяжело было в те времена, и он дальше пошел. Но мечта у него осталась – вот и привел меня на хоккей. Мне сразу понравилось; не было ни одного раза, чтобы я поленился идти на тренировку.

- Недавно мы с тренером Алексеем Кудашовым обсуждали по какому принципу детей определяют в нападение и оборону. Тех, кто медленнее и крупнее в защиту…

- Тех, кто повыше! У нас так было – кто повыше, тот в защиту, а кто пониже – в нападение.

- Вы по росту получается в форвардах оказались?

- Да.

- Кому забили первую шайбу в КХЛ?

- «Атланту».

НИКАКОГО КРИМИНАЛА…

- Как вы оказались в Новокузнецке? Наверное, молодому москвичу непросто далась такая смена обстановки…

- На тот момент был драфт. Я не был готов к тому, что меня кто-то выберет. Когда узнал, что «Металлург» меня выбрал, вообще не было сомнений – куда, насколько…Просто собрал вещи и поехал. Там несколько ребят нас было, человека четыре. Поэтому было легче решиться на переезд.

- Кто-то из тех ребят выступает сейчас в КХЛ?

- Да, а один из них сейчас тоже находится в сборной России. Это Антон Слепышев, первый номер драфта. Илья Любушкин был в нашем составе. Новокузнецкая школа выпускает много отличных хоккеистов. Там доверяют молодежи. Особенно, своим воспитанникам. Тот же Капризов набирался опыта именно там. Мы играли и ничего не боялись – вот и результат пришел.

- Капризов рассказывал, что в Новокузнецке шпаны много – можно и табуреткой получить в кафе!

- Нас предупреждали, что там атмосфера немного иная, никак в Москве. К счастью, с серьезными проблемами не сталкивались. Времени не было. А подобных случаев там достаточно было. Но мы в криминальные истории не попадали. Не знаю, как сейчас, но лет 8-10 назад народ там с полуоборота мог завестись. Но, вообще, везде, где я играл, люди хорошие. В Нижнем Новгороде отличные болельщики, которые заполняют трибуны на каждый матч, вне зависимости от результатов команды.

- В чем секрет «Торпедо»? Команда без звездных имен, без большого бюджета постоянно находится в верхней части таблицы и способна «залезть под кожу» любому клубу…

- Тренерский штаб выстроил систему так, чтобы мы никогда не сдавались. Не всегда бывают легкие матчи, победы чаще даются нам совсем непросто. Но все ребята знают, что если мы будем играть друг за друга, за тренеров, за город и болельщиков, то у нас все получится. Стараемся биться, несмотря на счет на табло.

- На наших игроков иногда нужно «гаркнуть», чтобы они сконцентрировались. Тренер «Торпедо» Дэвид Немировски выглядит таким спокойным и тихим. Какой он с вами?

- На самом деле, не обязательно нужно кричать на хоккеиста, чтобы тот заиграл. Когда, мы что-то не так делаем, то может на лавке он и выглядит спокойным, но в раздевалке укажет на ошибки непростым голосом.

- Непростым – это каким?

- Тон немного повыше получается. Но старается спокойно доносить до нас, от крика может наоборот паника начаться. Все взрослые люди, понимают и так.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ!

- Вы хорошо начали сезон. Как-то специально готовились?

- Последние пару лет готовлюсь более качественно. У нас с ребятами есть в Москве тренер и лед. Летом мы и катаемся, и землю проходим. Каждый год ты хочешь играть лучше и понимаешь, что с возрастом нужно тренироваться больше.

- Следите за гонкой бомбардиров? Сколько очков у Шипачева, Капризова…

- Не то, чтобы слежу. Но смотрю хайлайты, как кто играет. Разрыв не такой большой у всех. Сегодня ты можешь быть на первом, а через неделю на пятнадцатом. Поэтому не стоит задуматься о цифрах. Главное – победа команды, а личные очки – приятный бонус.

- Как восстанавливаетесь после сложных матчей? Есть у вас увлечение, несвязанное с хоккеем?

- Моя жена очень любит лошадей, и так получилось, что мы познакомились с одной семьей из пригорода Нижнего Новгорода, у которых такая же страсть. У них есть конюшня. Все лето Алина (жена – прим.ред.) ездила туда, и я присоединялся после тренировок. Влюбились в это место – природа шикарная, отдыхаешь телом и душой, познакомились ближе с лошадьми. Жена уже вовсю катается, и даже я начал. Люблю туда ездить после тяжелых матчей, там все напряжение уходит.

- Когда впервые оседлали лошадь?

- В мае. Алина меня давно уговаривала, а я все никак не соглашался – думал, что неинтересно.

- А может просто боялись?!

- Да конечно боялся! Вот в мае поехали… Но я все равно до последнего не мог решиться! Потом прокатился – это действительно здорово. Жена уже с тренером катается, профессионал почти. А я так… Когда заставят, то пару кругов навернуть могу.

ЦЕНА ОШИБКИ

- Ожидали вызов в сборную на первый этап Евротура?

- Нельзя сказать, что ожидал. Но и не скажу, что это неожиданность. Все мы работаем ради командных результатов, но и каждый хочет попасть в сборную, ведь представлять свою страну престижно. Это не как клубная игра, совсем другое. Каждый год ты стараешься проявить себя, чтобы получить приглашение в национальную команду, а потом сыграть за нее еще лучше.

- Остался матч против сборной Чехии. Что можете сказать о них?

Встречался с ними во времена выступлений за молодежную сборную. Чехи хороши – мастеровитые, могут сыграть и жестко, и красиво. Какой стиль? Сейчас все сборные примерно одинаково играют. Нет каких-то ярких характерных черт, как было раньше. Например, наша сборная советских времен разрывала всех в пасы, канадцы всех били… Сейчас же, если мы начнем играть в пас будет тяжело. Или если канадцы будут всех только бить, то их можно будет объезжать. Поэтому все стараются идти от игры – момент так, момент этак. Теперь часто выигрывает тот, кто меньше ошибается.