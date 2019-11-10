Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду

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Челябинец набрал сумасшедшую форму, что не может не радовать. Но и настораживает. Я был в Вашингтоне на первом матче Кузнецова после амнистии. Он распечатал ворота «Далласа» в самом дебюте первым же касанием. После финальной сирены я спросил в раздевалке:

- А где ж «птичка»?..

«РАСТЕРЯЛСЯ Я»

Всегда словоохотливый Евгений как-то замялся, с виноватой улыбкой выдавив из себя:

- Да растерялся я…

Ну да, тогда все эти страсти вокруг белого порошка были еще очень горячи. Никто не знал, как болельщики встретят проштрафившегося любимца. Вдруг устроят обструкцию, освистают, забукают? Встретили, скажу вам как очевидец, отлично. Будто и нет никакой четырехлетней дисквалификации ИИХФ за употребление кокаина.

Впрочем, если разобраться, иначе и быть не могло. Мало того, что россиянин признал все ошибки и, по его словам, встал на путь исправления. Просто с Кузнецовым и без в столице США две разные команды. И я отнюдь не преувеличиваю. Такого мнения местные болельщики и журналисты, с которыми удалось пообщаться. Вашингтонцы души не чают в уральце. Потому что, к примеру, если Овечкин – это мощь, удар, драйв «Кэпиталз», то Кузнецов – мысль, техника, шарм «Столичных». Короче говоря, сердце Ови и мозг Кузи – вот что привело «Вашингтон»-2018 на вершину.

Только празднование первого Кубка Стэнли в истории клуба затянулось и обернулось для Евгения проваленным сезоном. Очень хочется верить, что эта грустная видеоистория, когда хоккеиста, очевидно, сдал кто-то из самых близких друзей, заставила его окончательно повзрослеть. Ибо когда Кузнецов занимается делом и не отвлекается на всякую ерунду, он доминирует на площадке, как в лучшие годы Сергей Федоров или Евгений Малкин. Такое впечатление, что он не катит, а парит надо льдом, а какие у него божественные руки…

В трех последних турах Кузнецов набрал 7 (1+6) очков. Помог оформить Вране хет-трик в ворота «Калгари». Затем впервые в сезоне набрал 3 очка, организовав три гола в сетку Бобровского.

Евгений, как и вся команда, уже сейчас вышел на оптимальный режим. Что тут же отметили и его самые надежные товарищи. Перед игрой с «Вегасом» Женя в раздевалке что-то серьезное объяснял клубному журналисту, как вдруг нарисовались Овечкин с Бекстремом и с улыбками до ушей синхронно исполнили ту самую «птичку». Мол, пора! Тем более «Голден Найтс» - не какие-то обычные соперники. Именно дебютантов НХЛ одолел «Вашингтон» в финале Кубка Стэнли. И как раз по ходу того розыгрыша россиянин принялся издеваться над противниками, впервые изобразив человека-птицу после решающего гола в серии с «Питтсбургом».

Впрочем, я не вижу ничего предосудительного в пернатом обряде празднования гола. В конце концов орел – символ Вашингтона и США. Он даже изображен на альтернативном лого «Кэпиталз» и эмблеме на запасной форме, в которой команда время от времени выступает. Да и детишки в восторге от всего необычного, сказочного.

«ВЗЯЛ КОРОНУ – ДЕРЖИ ЕЕ»

Меня другое беспокоит. Все должно быть в меру. Главное, чтоб Кузнецов теперь не посчитал, что все наладилось и дальше пойдет само собой. Основания для беспокойства уже обозначились. Да, Евгений, набрав 2 (1+1) очка, удостоился звания первой звезды матча. Но мне очень не понравилось, как он играл после заброшенной на 58-й секунде шайбы. То есть 59 минут.

Откуда-то появились вальяжность, расслабленность, даже расхлябанность. Ну да, соперник позволял и не особо напрягал. Ну а сам-то ты на что?! В подобные моменты мне всегда вспоминается сценка из глубокого советского детства. Обычно на ТВ все было предельно сухо и официально, а тут Леонид Ильич, поздравляя Анатолия Карпова с титулом шахматного короля, так расчувствовался, что выдал в камеру:

- Взял корону – держи ее, - и крепко, по-отечески обнял нового чемпиона.

Так и здесь: нашел свою игру, Женя, держи ее. Шлифуй, совершенствуй. Только не останавливайся. Ты же все можешь, когда полностью концентрируешься на игре! Доказано 32 (12+20) очками в плей-офф-2018. Вот какие цифры должны быть не ориентиром, а нормой жизни для такого таланта.

Но пока Кузнецов в регулярке ни разу даже до девятого десятка не добирался. Сейчас у него 16 очков в 15 матчах – почему бы не замахнуться на первую в карьере сотню? В такой-то команде!

Это не «Рейнджерс» Панарина, собираемый почти с нуля. Но ничего: Артемий справляется. Ровесник и такой же, как Кузя, балагур. Однако знает себе цену и личную планку никогда не опускает. Обещал деду стать лучшим бомбардиром чемпионата мира – стал. Обещал покорить НХЛ – покорил. А теперь еще и самым высокооплачиваемым спортсменом страны стал.