Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам? - Советский спорт
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11 ноября 2019 12:45ХоккейСлавин Виталий

Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам?

Стоило Александру Великому покорить отметку 600, все вспомнили о вечном, казалось бы, достижении другого Великого – 894 гола за карьеру. Кое-кто даже включил обратный отсчет. После того как 22-летний Макдэвид в игре с «Анахаймом» набрал 400-е очко, есть повод снова обратиться к наследию Гретцки.

Еще в начале этого года популярный эксперт, а в прошлом блестящий форвард сборной США Джереми Реник потряс хоккейную Америку ярчайшим спичем в стиле Дона «Вишенки» Черри:

– Я просто сижу здесь, смотрю игру и качаю головой. У меня сомнения, что это профессиональная хоккейная команда. Настолько плох «Эдмонтон». Не могут отдать два паса подряд. Как принимают решения при передачах? Как занимают позиции при обороне? Во всех трех зонах выглядят растерянно. Игроки «Ойлерз» понятия не имеют, куда двигаются. Делают передачи на удачу в надежде, что выпадет ситуация, когда смогут превзойти соперника числом.

Возможно, у них есть хорошие игроки, но руки и ноги работают гораздо быстрее, чем голова. Они не понимают, что делают, и это о многом говорит.

Против вас «Детройт», и это – благослови их господь! – худшая команда лиги с 43 очками. Однако на фоне «Эдмонтона» «Ред Уингз» выглядят победителями Кубка Стэнли.

Понимаю, почему Коннор Макдэвид так разочарован. Он единственный, кто работает. Единственный, кто делает с шайбой что-то толковое. Здесь речь о хоккейном интеллекте. У некоторых игроков есть высокий хоккейный IQ. У этой команды с 18 игроками, судя по их действиям, наверное, самый низкий хоккейный интеллект, что я видел за долгое время. Это позор!

В том матче 23 января «Нефтяники» уступили на своем льду «Детройту» 2:3. В итоге былой гегемон НХЛ второй год кряду не попал в плей-офф, а Макдэвид в заключительном поединке чемпионата еще умудрился и тяжелейшую травму получить. На полной скорости столкнулся с капитаном «Калгари» Джиордано и врезался в ворота. Страшное зрелище! В результате сломал ключицу и сильно повредил колено. Что поразительно, когда самого дорогого хоккеиста мира под руки уводили с площадки, из «Калгари» его единственным подбодрил Нил. Неужели уже тогда знал, что следующий сезон начнет в тройке с Макдэвидом и Драйзайтлем?!

В общем, все для болельщиков «Эдмонтона» складывалось хуже некуда. Однако лучик надежды сверкнул уже в конце регулярки. Неожиданно для всех раззабивался немец Драйзайтль, который прежде и 30 шайб не забрасывал. А тут выбил полтинник и едва не скинул Александра Овечкина с бомбардирского трона.

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Летом, пока канадский капитан методично лечился, владельцы клуба поменяли всю верхушку: генменеджером назначили знаменитого архитектора чемпионского «Детройта» Кена Холланда, а главным тренером – Дейва Типпетта. Джеймс Нил, конечно, оказался главной трансферной удачей Холланда. Если за весь прошлый чемпионат левый крайний в 63 матчах забил 7 голов, то ныне после 19 туров у него уже 12 точных выстрелов!

Этот сезон «Эдмонтон» начал с пяти побед кряду (три – на выезде), а всего в восьми стартовых турах потерпел лишь одно поражение. Обыграв 19 октября все тот же «Детройт» 2:1, «Ойлерз» возглавили таблицу чемпионата. Вот ведь метаморфоза всего за 9 месяцев!

Разгромив в понедельник в гостях «Анахайм» – 6:2, «Нефтяники» с 26 очками закрепились на втором месте в Западной конференции. Макдэвид оформил пятый хет-трик в карьере. Его верный соратник Драйзайтль набрал 4 (0+4) очка и продлил свою результативную серию до 9 игр – 8 шайб, 10 передач. И это при том, что ворота «Дакс» защищал один из элитных голкиперов лиги Гибсон.

После роскошной охоты в Калифорнии Драйзайтль и Макдэвид возглавили список бомбардиров сезона – в 19 матчах соответственно 34 (14+20) и 30 (11+19) очков. Но главное другое: Макдэвид восьмым в истории НХЛ в возрасте до 22 лет (23 исполнится 13 января) достиг отметки 400 очков за карьеру! Посмотрите, какие глыбы это сделали до Коннора:

Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Петер Штястны, Эрик Линдрос, Майк Босси, Сидни Кросби, Брайан Тротье.

Да, благодаря новым правилам, исключившим любую грязь, хоккей в НХЛ радикально изменился. Бомбардирам открыли зеленую улицу: будет здоровье, забивай не хочу!

У Макдэвида сейчас 402 очка в 306 играх. Чтобы приблизиться к Гретцки с его астрономическими 2857 баллами, Коннору с таким же КПД нужно отыграть от звонка до звонка еще 22 сезона! То есть до 45 лет.

Нереально? А я хочу верить в чудо!

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