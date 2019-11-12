Армия рулит. Молодежная сборная России обыграла канадцев и сравняла счет в серии

Наши – в Лондоне, не английском, а канадском. В День памяти павших – военнослужащих, погибших вооруженных конфликтах. За океаном это святой праздник. Скамейка хозяев и зрители – все с красным маком на верхней одежде. Знаменитый тренер НХЛ, а впоследствии популярный телеведущий Дон Черри заплатил за этот мак работой, пристыдив эмигрантов в Торонто за нежелание потратиться на символ праздника.

Хозяевам респект – они с душой встретили российскую сборную. Гимны исполнил детский хор - акапелла. Трогательно!

Местным клубом «Лондон Найтс», за который играет Матвей Гуськов (сын друга «Советского спорта» Александра Гуськова) владеет главный тренер сборной Канады в Суперсерии-2019 и на МЧМ-2020 Дэйл Хантер.

В третьем матче, который состоялся в ночь с четверга на пятницу в Китченере, подопечным Валерия Брагина не хватило свежести. Да и голевые моменты гости начали создавать в третьем периоде, при счете 0:3, когда поезд уже ушел.

Паузу россияне использовали с пользой – отдохнули, окончательно адаптировались к смене часовых поясов и провели две интенсивные тренировки. Брагин отпустил восвояси парней из лиги Онтарио Охотюка и Афанасьева.

- Мы их увидели, оценили, будем за ними следить, - объяснил главный тренер сборной России и заявил на четвертый матч 7 защитников и 13 нападающих. Прямо как на чемпионатах мира.

Была разбита питерская тройка – теперь с Подколзиным и Морозовым вышел Степанов. А Савунов переместился к московским динамовцам Михайлову и Круглову.

Первый период остался за хозяевами. Его главным героем без преувеличения можно назвать нашего вратаря Мифтахова. Сначала он выиграл ближний бой у темнокожего Ноэля, поймавшего гостей на плохой смене. Передачей его снабдил местный идол Макмайкл.

А перед перерывом увеличить счет Макмайклу помешала вратарская клюшка, Мифтахов каким-то фантастическим образом преградил «гитарой» путь шайбе в сетку. К тому моменту хозяева вели 1:0 благодаря подправлению с пятачка Макмайкла.

Шайба должна была побывать в наших воротах несколькими секундами ранее гола, но Мифтахов, приняв горизонтальное положение и включив осьминога, смутил Макмайкла и его партнеров. Мог разрядить обстановку Михайлов, но не сумел выбросить шайбу из зоны.

Во втором периоде у наших стали проходить атаки с ходу. А началось с дальнего броска защитника Гордеева, заставившего звенеть штангу.

Эффектно прорывался к воротам Шабловский, а Ртищев не смог обмануть вратаря в козырной ситуации - времени вполне хватило бы поковырять в носу и нанести точный бросок.

В концовке периода подарок нам сделал тот самый Ноэль, заехав в атаке клюшкой по губе защитнику Пыленкову. Хлынула кровь, нарушителю выписали 4 минуты штрафа.

Пусть наше большинство хромает, зато контратаки удаются. Вскоре после перерыва Подколзин без тени сомнения попер на четверку обороняющихся, включил ноги, ловко сработал руками, заложил корпус и бросил с лопаты. Кто-то скажет на авось. Но Амиров с его игровой чуйкой подкараулил отскок и сравнял счет. Чудной гол в большинстве!

Примеру Подколзина последовали Грошев, Шабловский и Комиссаров. С разным успехом.

Спартаковец Шабловский вообще стартовал из-за своих ворота и решил на тихом ходу обыграть всех. На нашей синей линии его обокрал Ноэль и шикарным кистевым не оставил шансов Мифтахову.

Досадно? Не то слово. Так и хочется узнать у нашего форварда: «А что ты хотел сделать?»

Россияне ведь уже перехватили инициативу и были готовы развить успех. Спасибо Комиссарову, убежавшему к воротам хозяев в меньшинстве (за выброс шайбы сел защитник Телегин) и сравнявшему счет.

В овертайме наши догнали и даже перегнали канадцев по броскам. Могли забить Гордеев и Соркин, пару раз тревожно было у владений Мифтахова. Одним словом, соперники доигрались до буллитов.

А в ней рулили армейцы – питерские и московские. Савунов, Соркин и Морозов реализовали попытки. А 17-й номер Соркин забил под стать «Легенде №17», каскадом финтов разведя шайбу и вратаря по разным углам.

Наши сравняли счет в серии. Пятый матч состоится в ночь со среды на четверг (4:30 мск).