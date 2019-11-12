Хоккейная Канада в огне – легендарный Дон Черри уволен с телевидения

КТО ЭТО ТАКОЙ?

85-летний Дон Черри на протяжении 37 (!) лет вел рубрику Coach’s Corner (Уголок тренера) в шоу «Хоккейная ночь Канады». Возможно, видевших его полукарнавальные пиджаки и галстуки это удивит – но он самый настоящий Coach. Черри дважды выводил «Бостон Брюинз» в финал Кубка Стэнли – правда, оба раза проиграл.

Вообще, когда смотришь на Черри – сложно представить его не только тренером, но и игроком. А ведь его карьера на льду (он был защитником) длилась почти 20 лет. На его счету один матч в НХЛ – за тех же «Брюинз». Что интересно – в плей-офф, а не в регулярном сезоне. За 5 лет в Бостоне в качестве тренера – он ни разу не пропустил плей-офф. Лишь в Колорадо, где работал один год, потерпел неудачу, после чего и переключился на работу на телевидении.

Можно уверенно говорить: Дон Черри – самый известный хоккейный эксперт в мире. С большим отрывом.

Более того, в 2004-м этот яркий человек занял седьмое (!) место при выборе «Величайшего канадца всех времен» на канале CBC (где и выходила его программа).

Думаю, вполне достаточно, чтобы понять, о личности какого масштаба идет речь.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Последний эфир Coach’s Corner состоялся 9 ноября. Накануне «Дня поминовения павших» (11 ноября в странах Британского Содружества – день поминовения солдат, павших в различных войнах. Символ этого праздника – красный мак на петличке пиджака, или просто на одежде. Вы точно тысячу раз видели это в английской премьер-лиге).

Черри (все 37 лет работы на телевидении рубивший собственную правду-матку безо всякого стеснения) вдруг решил выступить на эту тему. Его соведущий Рон Маклин (которому уже пришлось приносить извинения) все это время молчал. Теперь за молчание и извиняется.

Рассуждая о «Дне поминовения», Черри возмутился, что сейчас очень многие не соблюдают эту традицию. И, в первую очередь, заговорил об иммигрантах.

«Вы – люди, которые приезжают к нам – вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится».

За 37 лет существования своего ТВ-шоу Черри не раз говорил куда более жесткие и ксенофобские вещи. На него обиделись тысячи игроков. Особенно он всегда «прессовал» европейцев (а из них особенно – россиян). Но всегда это вызывало только иронию: мол, вот такое мнение у этого полоумного деда, проехали.

Теперь – не проехало. Черри занесло на ту территорию, где его хоккейный авторитет, харизма, преклонный возраст, и успешная карьера на ТВ – не значат ничего.

Ровно через два дня сеть Sportsnet объявила об увольнении Черри. Ему сошли с рук десятки тысяч оскорблений игроков НХЛ (особенно он «любил» Ульфа Самуэльссона), советов всем окружающим, что им делать, откровенно «хайповых» старческих брюзжаний. Но ему не простили (прежде всего, его же зрители) высказывания на острую политическую и социальную тему. Такие сейчас времена.

ПОЧЕМУ ЭТО ПЛОХО?

Навряд ли кто-то в здравом уме назовет себя поклонником Дона Черри. Как правило, все его высказывания набирали рейтинг благодаря их скандальности. Особенно это касается России. Лично я (и думаю, большинство журналистов в нашей стране) относились к нему, как к «пятничному балаболу». Я, по крайней мере, никогда не встречал людей, воспринимавших Дона всерьез.

Если уж цепляться к его словам – то за почти четыре десятка лет поводов была масса. Но его зритель всегда хохотал у экрана: смотри, что опять задвинул этот старый черт! И когда он смешивал с дерьмом европейских игроков, «прыгал» на Сидни Кросби, возмущался нестандартным празднованием голов, уничтожал тафгаев – зритель был в восторге.

Это ведь именно Черри в прошлом сезоне обозвал «Каролину Харрикейнз» Андрея Свечникова «Bunch of jerks» (Куча придурков). К чести клуба – он отреагировал на слова дуайена единственно разумным образом – выложил из сидений надпись «Jerks» на следующем же домашнем матче.

Все хохотали, всем все нравилось. В России одно время выходили разборы футбольных матчей от Александра Бубнова – это было точно такое же фрик-шоу. Многие включали его только для того, чтобы услышать дьявольский смех эксперта и фразы, вроде «Роналду – двойка!!! Месси – кол!!!». Таков жанр.

Вся Канада, разумеется, понимала, что большую часть времени Дон несет в эфире черт знает, что. Какие-то отдельные наблюдения могли быть точными и интересными, но все тонуло в волне словесной эквилибристики и его немыслимых нарядах.

Пипл с удовольствием это «хавал». 37 лет подряд.

Теперь, когда Черри решил выйти за пределы ледовой площадки – эпоха толерантности смела его без всяких сожалений.

По-моему, это очень лицемерно.

ЦВЕТОК МАКА

Мощный канадский старик – не первый, угодивший в скандал, связанный с цветком мака. В прошлом году полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался закрепить цветок на форме перед матчем с «Борнмутом».

«Я полностью понимаю, почему люди носят маки, уважаю право каждого делать это и сочувствую всем, кто потерял близких в том конфликте. Но для меня это напоминание о страшной атаке, которую я пережил в детстве, когда мою страну опустошали бомбежками в 1999-м. И хотя раньше я это делал, сейчас я не чувствую правильным носить мак на футболке».

Клуб Матича сделал все, чтобы замять скандал, а на него самого не особенно и обратили внимания – все же «легионер».

Черри изначально был в более проигрышной ситуации. Вопрос миграционной политики для Канады и так является довольно острым (сейчас население Торонто более чем на 50 процентов состоит из иммигрантов и их семей), а тут еще и прямое обострение «откуда не ждали».

Острее всего отреагировали выходцы из Индии. Хотя один из них, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан – попытался «сгладить углы». «Мы можем использовать эту ситуацию для того, чтобы узнать обо всех, кто служил стране», – написал он в твиттере.

Но Саджан политик, и он (в отличие от самого предмета обсуждения) обязан быть политкорректным.

А вот каким огнем завершает свой текст на эту тему хоккейная (!) журналистка индийского происхождения Синаи Сапурджи: «Нет сомнений, что Черри – это канадская икона. Икона прошлого Канады. Реликвия из старой игры, которой больше не существует. Пришло время выключить его – навсегда».

Брат бабушки Синаи – служил в британских войсках, погиб «при исполнении», но семья до сих пор не знает, где и когда.

Индия, кстати, так же часть Британского содружества – но традиции крепить на одежду цветок мака там нет. Во многом потому, что и одежда-то есть не у каждого.

ВИШЕНКА НА ТОРТ

Черри (его фамилия переводится с английского как «вишня») – не первый и не последний человек, пострадавший за неосторожность у микрофона. Но, пожалуй, оштрафившихся такого масштаба – на планете еще не было.

И это весьма показательно. Мир сейчас существует в условиях извращенной толерантности – за каждым углом обывателям чудятся расизм, сексизм, гомофобия, ксенофобия или что-то еще похуже.

Скандал в Голливуде, когда престарелые уже актрисы начали дружно вспоминать, кто, как и за что их хватал в пору молодости – оказался лишь предвестником большой бури. Если она смела такого, как Черри – ее окончательные возможности приходится признать как минимум «неопределенными».

Вспомните, сколько так называемых «расистских скандалов» возникало в последнее время в футболе? Как охотно чуть ли не любой звук с трибун пишется в категорию «проявление расизма»? А флаги? А баннеры?

Иногда становится страшно за ту планету, на которой будут жить наши дети.

Современный мир близок к тому, чтобы окончательно сойти с ума. В Америке в группы «чирлидерс» спешно включают мальчиков – чтобы проиллюстрировать мнимое равноправие. Мнимое – потому, что и раньше никто не запрещал мужчинам одеваться в одежду, которую принято считать женской, и танцевать так, как обычно танцуют девушки-чирлидерши. Но теперь – это почти обязательно.

Совсем скоро (если еще не успели?) в расизме обвинят журналистов из мира легкой атлетики, которые отмечают что впервые за много лет белые бегуны стали конкурентоспособными на коротких дистанциях.

Совсем скоро, вероятно, упоминать гендерный признак в спорте вообще станет опасно. Говорить «женский теннис», например.

Доживет ли до этого дня Дон Черри? Я не уверен. Хотя, бесспорно, желаю любителю пиджаков и галстуков немыслимых расцветок – долгую лету.

И вот почему.

В 2012-м грандиозный скандал разразился в американском университете Пенн Стейт. Джерри Сандаски, ассистент главного тренера футбольной команды учебного заведения – оказался замешан минимум в 52 случаях сексуального домогательства. Его осудили – и минимум 30 лет он проведет за решеткой. Но параллельно университет уволил и главного тренера – легендарного Джо Паттерно. Он был всего на 8 лет моложе Дона Черри. И он тренировал Пенн Стейт 45 (!) лет.

Спустя всего лишь 72 дня после увольнения – Паттерно отошел в мир иной. О том, что у него был диагностирован рак – знали все. Но не нанесла ли болезнь решающий удар по ослабленному скандалом (в котором 85-летний Паттерно не мог быть замешан по чисто физиологическим причинам) организму?

Канада только что растоптала одну из своих легенд.

И пусть это была «легенда хайпа» – суть от этого не меняется. Стоимость репутации Дона Черри – оказалась «два бакса». По его же собственным словам.