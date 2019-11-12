«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!»

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«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА – 3:2 ОТ. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Илья Зубов. После матча он поделился эмоциями.

– 14 поражений подряд было у «Спартака» от ЦСКА. Сегодня могло быть 15-е, но не случилось.

– Я слышал об этой серии, но всего когда-то приходит конец. Хорошо, что мы победили – все ребята старались, бились.

– У вас до сегодняшнего дубля не так много голов.

– Раз в год и вилы стреляют!

– Переживали за то, засчитают ли вашу шайбу в овертайме?

– Конечно. Это же – либо ты выиграл, либо продолжаешь играть.

– Вы знали, что там все чисто было?

– Надеялся. Узнал, когда объявили.

– Чувствуется, что победа в московском дерби над ЦСКА – особенная?

– Здорово, что выиграли. Мы хорошо поработали в паузу. Первая игра после перерыва, поэтому было тяжеловато в первом периоде, хотя и забили две шайбы. ЦСКА – чемпионы прошлого сезона, с ними всегда непросто.

– Первую шайбу мастерски исполнили – знали, что делать в том эпизоде?

– Просто увидел, что Юханссон сидит и попытался попасть – получилось.

– «Спартак» отлично играет с титулованными командами, но не всегда складываются матчи с клубами, которые внизу турнирной таблицы. За время паузы разобрались, в чем дело?

– Часто нам задают этот вопрос. Надеюсь, что мы поняли и исправили ошибки. Следующий матч с Ригой, вот и посмотрим.

– Что скажете об игре Гудачека? Он так эмоционально высказывал судьям недовольство, когда они пошли просматривать шайбу?

– Юлиус старался всю игру, он – молодец.

– Второе место на Западе у «Спартака».

– Хочется быть первым.

– Не боитесь, что Знарка в СКА заберут?

– Странные у вас вопросы!

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от московского дерби.

– Мы проиграли по счету. Вышли ли они другими? Да они и в прошлой игре хорошо провели первый период, а мы просто были тогда удачливее и реализовали все свои моменты, забили девять шайб. Сегодня не получилось. Гол на последней минуте? Это классно для команды, мы показали характер. «Спартак» хорошо выступает в последнее время. На втором месте они? Ну что ж, поздравляю! Как мне игра Гудачека? Ловил бывало!

– У вас сегодня 100-я передача в КХЛ. Поздравляем!

– Да? Я не знал. Спасибо!

Главные тренеры подвели итог встречи.

– Зрелищная игра, но нервотрепка для тренеров, – сказал наставник «Спартака» Олег Знарок. – Хорошо сегодня сыграли, была настоящая командная игра. Почему прижались к воротам в конце основного времени? Может проброса боялись, да и смену перебегали там, подсели. Настраивать на ЦСКА парней не нужно. Против лидера команда всегда заряжена – с таким клубом играть интересно и трудно.

– Неплохо играли ребята, сравняли в концовке. Потом овертайм – там уже что говорить… Повезло-не повезло. Выиграл «Спартак», – говорит главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – В целом, у нас были хорошие моменты. Не хватает ли нам таких шайб как сегодня забил Попов? Согласен, они нужны. Мы обращаем на это внимание. Такие матчи будут мотивировать ребят. В том числе и подобные, трудовые шайбы.