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13 ноября 2019 12:36ХоккейСлавин Виталий

В Бостоне погас свет – и Бобровский поплыл…

В девяти матчах среды на лед вышли 13 россиян, но один из самых высокооплачиваемых – Илья Ковальчук с годовым окладом 6,25 млн долларов остался в запасе.

Туда же после второго периода в Бостоне угодил второй по зарплате россиянин в НХЛ Сергей Бобровский. Зато наш самый дорогой игрок Артемий Панарин продолжает зажигать в «Рейнджерс».

Результативная серия Панарина…

Пока прежний лидер ньюйоркцев Мика Зибанежад остается на больничном и только приступил к ледовым тренировкам, Хлебушек бесперебойно штампует очки уже девять игр – 4 гола, 9 передач. «Рейнджерс» в этих девяти турах взяли 13 очков из 18 и приблизились к зоне плей-офф почти вплотную, а россиянин повторил личный рекорд, установленный в «Чикаго» три года назад.

Панарин, как все последнее время, выходил в звене с Райаном Стромом и Еспером Фастом и отметился очередной тонкой последней передачей на Адама Фокса, сделавшего счет 2:0 за 11 секунд до конца первого периода. Беда Артемия - далеко не все его волшебные пасы завершаются логичным исходом, иначе в активе было бы куда больше очков. Патрика Кейна, к сожалению, на Манхэттене нет.

Впрочем, все идет к тому, что в игрока франшизы вырастет Каапо Какко. Впервые в карьере сделал дубль, поставив точку в овертайме. Финн первым в истории «Рейнджерс» стрельнул дуплетом в 18 лет. Теперь у него 6 голов с двумя передачами и хорошие шансы на приз лучшему новичку сезона. А пока в награду юниору титул второй звезды дня всей НХЛ!

Самым заметным у гостей был Евгений Малкин, продливший результативную серию до четырех матчей. В отсутствие травмированных Сидни Кросби, Криса Летанга и Патрика Хорнквиста магнитогорцу еще долго придется тянуть лямку в одиночку. У капитана «Питтсбурга» диагностирована спортивная грыжа. Теперь у Кросби два варианта – ложиться на операцию и пропустить до шести недель либо ограничиться полумерами и перенести хирургическое вмешательство на межсезонье. Но тогда возникает опасность рецидива, и Сидни усугубит травму.

…И безголевая – Ничушкина

В похожую ситуацию угодил «Колорадо», где давно на бюллетене два суперфорварда – капитан «Лавин» Габриель Ландескуг и самый высокооплачиваемый в команде с 9,25 млн в год Микко Рантанен. Выбыл и наш Никита Задоров, сломавший челюсть.

У тренеров нет иного выхода, как все больше ледового времени предоставлять Валерию Ничушкину. Он откатал в трио с Назимом Кадри и Джей-Ти Комфером 15 с половиной минут! Это персональный рекорд уральца в «Колорадо». Прежде он никогда не пересекал отметку 15 при среднем игровом времени 11 минут 23 секунды. В Ванкувере гости разгромили «Кэнакс» 4:0, однако Ничушкин вновь очков не набрал. После 14 игр у него по-прежнему одна-единственная передача, а не забивает Валерий уже 87 матчей!

Также постоянное место в составе «Аваланш» получил экс-капитан молодежной сборной Владислав Каменев. Но ему в Ванкувере даже девяти игровых минут не дали – 8:24, и на четвертой встрече результативная серия россиянина оборвалась.

Замена Бобровского…

Невероятный камбэк увидели зрители в Бостоне. После на редкость скучного первого периода (0:0) «медведи» вдруг пробудились и в течение семи с половиной минут четырежды продырявили Сергея Бобровского. Сигналом к штурму «Бостона» стал беспрецедентный для НХЛ случай: прямо по ходу игры на арене погас свет! «Флорида» в этот момент имела численное преимущество и наседала на ворота хозяев, нанося бросок за броском. К счастью, в темноте никто не пострадал.

Однако ЧП, похоже, настолько впечатлило Бобровского, что он стал пропускать легкие шайбы – в ближний угол, в подмышку, над плечом. К перерыву счет вырос до неприличного - 4:0, и больше Боб на льду не появлялся. И это не первое в сезоне изгнание сибиряка. 9 октября от «Каролины» он тоже пропустил 4 шайбы и присел уже после стартовой трети. В Ванкувере 29 октября Джоэль Кенневиль устроил обратную рокировку: при счете 0:3 на 7-й минуте выпустил Бобровского, но после того как тот запустил еще два гола, после первого перерыва вернул в рамку Сэма Монтембо. Оба раза «Пантеры» проиграли, а вот в Бостоне героически матч спасли.

Монтембо отразил все 15 бросков «Брюинз», в том числе 6 в овертайме, а также три буллита из четырех. Надо отметить, что с 23-летним канадцем в рамке «Флорида» выиграла три матча из шести, а с Бобровским – шесть из 15. При этом зарплата Монтембо меньше в 14 раз – 709 тысяч против 10 млн?!

…И отставка Ковальчука

- Что теперь с ним будет? Я не знаю состава на четверг, не знаю, кто выйдет в субботу. Я знаю состав на сегодня. Ковальчук отправлен в запас. К сожалению, все об этом узнали до предматчевой раскатки. Мы на последнем месте, потому резко перетрясли состав. Мы убирали в резерв Тайлера Тоффоли, то ж самое делали с Николаем Прохоркиным. Кроме Ильи, сегодня не вышел и Адриан Кемпе. Ищем сочетания, которые будут забивать голы, - так после уверенной домашней победы над «Миннесотой» (3:1) объяснил отсутствие Ковальчука генменеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк.

Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан добавил:

- Он в команде. Так же, как и у всех остальных, у Кови будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку команды.

Стандартная, казалось бы, ситуация: игрок по объективным показателям просто не проходит в состав. Ковальчук не забивал в восьми матчах, а в четырех крайних вовсе сподобился лишь на одну передачу. Проблема в одном: огромном контракте россиянина – 18,75 млн за три года. Причем большая часть выплачивается в виде бонусов, а право обмена клуб получит только после двух сезонов. Но попробуй куда-нибудь еще пристрой 36-летнего ветерана с таким окладом!

По информации корреспондента TSN Пьера Лебрюна, последний транш подписного бонуса Ковальчука в 5,3 млн выплатят до 15 декабря. После этого останется только оклад 700 тысяч, а зарплата в следующем сезоне составит 4,25 млн. В этом шанс «Лос-Анджелеса» и попытаться-таки найти варианты обмена. Хотя под потолком зарплат останутся те же 6,25 млн в год, реально платить нападающему новая команда будет на два миллиона долларов меньше.

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