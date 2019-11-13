Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет - Советский спорт
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13 ноября 2019 15:39ХоккейКузютина Елена

Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет

Форвард ЦСКА Сергей Толчинский о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом.

- Сергей, вы только вернулись из олимпийской сборной России, которая выступала на Кубке Германии по хоккею. Как вам турнир? Почему-то многие голы вы забили не в своем звене...Напарником часто выступал Владислав Кодола...
- На самом деле, у моего звена тоже была масса моментов — по штанге несколько раз попадали. А в тех моментов случались пересменки. Своим звеном мы два важных гола в третьем матче забили. Если бы не ушли в овертайм, то могли бы занять на турнире первое место. Не повезло нам в первой игре — на таких турнирах, когда у тебя день подготовки, стартовый матч — это лотерея. Хоккей как на предсезонке. Тактика есть, но многие хоккеисты не успевают перестроиться с клубной игры — путаются. Остюда потери, сумбур, выходы на ворота — и тут уже кто больше реализует свои шансы. Немцам повезло — они забросили на одну больше нас.

- Германия играла в финале Олимпиады. Понятно, что против вас выходила не тот самый состав, но все-таки — как оцените их игру? Сильный соперник?
- Я бы так не сказал. Там есть, конечно, мастеровитые ребята, красивые голы забивали. Но они все же за счет работы добиваются успехов. Вязкая команда — играли вокруг своих ворот, минимизируя опасные моменты. Постоянно в откат шли, от обороны действовали. Думаю, что если бы мы с ними играли третий матч, то победили бы.

- Подружились с ребятами? Провели какое-то мини-сплочение команды?
- Со многими был знаком. На прогулки по городу особо времени не было. Только в последний день, когда мы улетали на следующее утро. Но жили в пригороде Крефельда, а там никаких развлекательных заведений, потому что населению за 70 лет. Два ресторана и все.

МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ

- «Спартак» 14 раз подряд проигрывал ЦСКА. Но в крайнем дерби одолел армейцев в овертайме. За счет чего обычно ваш клуб обыгрывал красно-белых?
- За счет своей игры — агрессивного хоккея в атаке и надежного в обороне. Моментов у «Спартака» было немного, но они все их реализовали.

- Юханссон или Сорокин — с каким вратарем за спиной вам спокойнее?
- Вообще без разницы! Что Ларс, что Илья — это такие мастера своего дела, две стены. Столько игр вытащила эта парочка, что никто об этом не задумается.

- Они — голкиперы. Как люди — странные?
- Обычные, хорошие и дружелюбные ребята. Мне кажется, что необычность вратарей проявляется в детском и юношеском возрасте. Они замкнутые больше.

- Вспомнили какой-то пример из своего хоккейного детства?
- Ну да, был такой. Но не буду называть его фамилию. (улыбается).

- Вы — воспитанник ЦСКА. Наверняка, у вас с детства противостояние с красно-белыми?
- Еще бы. По Youtube даже видео гуляет нашей драки в Сокольниках! Наш год тогда играл. Дрались «все на всех». Из нынешнего ЦСКА там только Максим Мамин был.

- Много хоккеистов тогда полегло от вашей руки?!
- Да я маленький был, а выбрал самого большого среди «Спартака». Не знаю, как так получилось — можно было же своей комплекции подобрать!

- Был нокаут?
- Неее...Я дотянуться до него не мог, поэтому как прыгнул и вцепился двумя руками! В прыжке достать пытался. Разняли потом.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА ЦСКА

- Другие виды спорта любите?
- Теннис, баскетбол.

- Хоккеистов ЦСКА периодически можно увидеть у одноклубников-баскетболистов...
- Спасибо, что они приглашают нас на свои матчи. Любим поболеть за них.

- Ваш друг Максим Мамин хорошо играет в баскетбол — он смог бы стать профессиональным игроком этого вида спорта?
- Конечно. Думаю, что любой спортсмен смог бы попробовать и добиться чего-то не только сугубо в своем виде.

- В чем бы вы добились успеха, если бы не хоккей? В теннисе?
- У меня неплохо получается. Я часто играю в него.

- Кто обычно ваш оппонент? Кто-то из ЦСКА?
- Из них мало кто на моем уровне! (смеется) С Максимом Маминым и еще друг у меня есть, который занимался теннисом. Ездили даже на любительские турниры и выигрывали. Так что все может быть — мог бы ив теннис играть.

- Но Павел Буре вас переманил в хоккей...
- Да, у меня плакат висел дома. Я даже 10-й номер взял поэтому. Павел — один из моих любимых игроков.

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