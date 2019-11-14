ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены

Долгая дорога из Лондона (провинция Онтарио) в Саскатун (Саскачеван) вопреки ожиданиям не вымотала наших парней. В первом периоде подопечные Валерия Брагина выглядели свежими и мобильными. Хозяев они укатали.

На открытии матча номер пять внимание привлек индеец. Впрочем, нам до него нет дела. А вот до защитника Егора Замулы из команды Западной лиги «Калгари Хитмен» есть. Автор этих строк имел честь лицезреть этого гренадера в Челябинске на ЮЧМ-2018. Теперь он идет по графику одно очко за матч, что для защитника очень круто. Замула успел подписать контракт с «Филадельфия Флайерз», но пока остается в WHL.

Брагин выпускал его в первой бригаде большинства, которое заработал Василий Подколзин. Форвард без тени сомнения полез на ворота, на полном ходу врезался в голкипера. Вот ведь Русский танк! Судья зажег руку. Неужели удалит питерца? Нет, рефери выдворил защитника Джетта Ву, клюшкой притормозившего Василия.

Первая спецбригада хорошо двигала шайбу в зоне канадцев, угрожала воротам, а забила четвертая тройка Никита Ртищев – Максим Соркин – Павел Ротенберг с защитниками Сергеем Телегиным и Антоном Малышевым. Наш капитан (Малышев) нашел в центре зоны Соркина, который одними кистями буквально толкнул шайбу. Вратарь Нолан Майер столь быстрого броска не ожидал и капитулировал.

Напомним, изысканно реализованный Соркиным буллит принес российской сборной победу в четвертом матче серии в Лондоне.

После пропущенной шайбы хозяева ощетинились. Замулу за воротами Амира Мифтахова впечатали в борт. Чтоб знал, с кем имеет дело.

Наши ответили позиционной атакой, которую мог завершить точным броском Родион Амиров. Иван Морозов вывел его на пустой угол, но форвард «Салавата Юлаева» и лучший бомбардир ЮЧМ-2019 в Швеции промахнулся.

Впрочем, сожалели мы об упущенном моменте недолго. Перед сиреной на перерыв Мифтахов сделал сэйв матча. Форвард Дилан Козенс уже видел шайбу в сетке, но на ее пути вырос вратарский щиток. Хозяева в этот момент держали оборону в меньшинстве. В штрафной бокс отправился за подножку Владислав Михайлов после потери на своей синей линии. Увы, наши продолжают этим грешить, нарушая незыблемые законы игры.

Выручил Мифтахов и после броска с близкого расстояния форварда Адама Бекмана.

В перерыве Замула дал интервью, а телевизионщики напомнили, что сборная Канады теоретически может рассчитывать на МЧМ-2020 в Чехии на нескольких энхаэловцев, самый яркий из которых нападающий «Чикаго», третий номер драфта-2019 Кирби Дак.

А в этом составе сборной Западной лиги семеро, задрафтованных в первом раунде: пятеро – в 2019 году, еще двое – в 2018-м. Так что в силе и квалификации соперника сомнений быть не может.

Второй период запомнился зубодробительтным силовым приемом Диллана Гамалюка на Льве Комиссарове. За такое у нас могли выгнать до конца игры, а на канадском Западе подобные толчки на борт – норма жизни.

Подколзин моментально отыгрался на капитане соперников Тае Смите, заставив того вытереть форму о борт. Голевых же моментов почти не было. Однажды наши провалились, но трое канадцев не смогли переиграть одинокого Замулу. До Мифтахова шайба не дошла.

Третий период наши начали с удаления Данила Савунова на 30-й секунде. Оно стало сигналом к началу натиска канадцев. Россияне оборонялись грамотно. По-настоящему голевой момент упустил Козенс – с его низовым броском справился Мифтахов.

Четко оборонялись россияне, когда в штрафной бокс за 2:36 до сирены отправился Подколзин. Кому-то показалось удаление надуманным. Хозяева сняли вратаря. На последней минуте Илья Круглов получил шайбу в зоне атаки, перед московским динамовцем был один защитник, располагавшийся чуть сбоку. Можно было не спешить, взять паузу. Но наш форвард бросил и промахнулся. Канадцы пошли на последний штурм. Подколзин вышел на лед. В нашей зоне началась паника. Где-то застрял Ртищев. Он не успел выдвинуться на защитника Боуэна Байрэма да еще помешал Мифтахову увидеть момент кистевого броска. Шайба влетела в сетку.

В овертайме Козенс заставил звенеть перекладину. Круглов ответил силовым рейдом по левому флангу, но переиграть голкипера в ближнем бою и реабилитироваться не удалось. В ответной атаке защитник Кален Эддисон броском метров с 12-13 украл у нас победу.

Последний матч серии состоится в ночь с четверга на пятницу в городке Принс-Альберт. Пока впереди канадцы – восемь очков против семи.