Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» - Советский спорт
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14 ноября 2019 12:00ХоккейДомрачев Владислав

Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду»

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы.

«Спартак» обыграл ЦСКА, прервав серию поражений от московских армейцев, которая продолжалась шесть лет. В этом сезоне красно-белые дважды победили в Санкт-Петербурге СКА, «Авангард» в Балашихе, «Локомотив» в Ярославле, «Йокерит» Хельсинки. Олег Знарок вывел «Спартак» на новый уровень?
– Я бы не стал так ставить вопрос. «Спартак» в этом сезоне выглядит лучше, чем в прошлом. Но чтобы добиться чего-то серьезного в плей-офф, тем более завоевать Кубок Гагарина – а об этом мечтают болельщики, нужны качественные сдвиги. В первую очередь соответствующий состав, подбор игроков. В этом плане «Спартак» слабее фаворитов. Да, недавно в Сокольниках открылась академия клуба, которая будет готовить кадры. Но это долгосрочный процесс. Не думаю, что спартаковцы в этом сезоне замахнуться на Кубок Гагарина, но в плей-офф вряд ли станут желанным соперником для фаворитов, как было раньше.

ЦСКА, уйдя в отрыв от преследователей, в последнее время поставил поражения на поток. Тем не менее капитан армейцев Никита Нестеров уверяет, что спада у команды нет. ЦСКА – уже не машина?
Машин сейчас нет. Каждая команда может победить любого соперника, в том числе и фаворитов. Не могу сказать, что армейцы играли против «Спартака» плохо. Прилично играли. Мощно начали, потом, правда, две шайбы пропустили. Но в третьем периоде прижали соперников к воротам и перевели встречу в овертайм. Возможно, команде Никитина надоело выигрывать. Такое тоже бывает. Но это лишь предположение. Одно могу сказать: сейчас ЦСКА слабее, чем в прошлом сезоне. Хотя год назад армейцы тоже проигрывали, особенно на своем поле, но ближе к плей-офф набрали ход и не оставили соперникам шансов.

Победив своего обидчика по плей-офф-2019 «Авангард», «Ак Барс» вышел на общее первое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Команда из Казани – главный фаворит чемпионата?
Нет. Хотя «Ак Барс» сейчас хорош. Очень ровная команда. Результат может сделать каждая из четырех троек. Квартальнов подбирает игроков под свою концепцию. И все-таки есть «Авангард», «Металлург». Их нельзя сбрасывать со счетов. Сейчас стали говорить о проблемах омичей. Мол, внутри команды напряженная обстановка. Мол, есть недопонимание между главным тренером и игроками, в первую очередь Шумаковым. Я не верю слухам. В прошлом сезоне «Авангард» в регулярном чемпионате не впечатлял. А к плей-офф подошел прекрасно подготовленным и пробился в финал. Кстати, об отношениях тренера и команды. Даже Анатолий Тарасов говорил, что в команде должен быть конфликт, спокойствие – плохой признак. Если конфликта нет, то надо его создать.

С форвардом «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком собираются разорвать контракт. Президент «Авангарда» Максим Сушинский моментально отреагировал: «Если Ковальчук подойдет под нашу концепцию – будем общаться». Гипотетически Ковальчук усилит «Авангард»?
Думаю, усилит. Ковальчуку нечего делать в четвертом звене, куда его отправили в «Лос-Анджелесе». По натуре он лидер, для него важно быть первым, на вторых ролях Ковальчук закисает. В «Авангарде» же так и не нашли замену уехавшему в «Торонто» Михееву. На эту роль взяли Щербака, но тот не вписался в команду. Да и травмированных в ней хватает. Главный тренер омичей Боб Хартли хорошо знает Ковальчука по работе в «Атланте», его возможности, сильные и слабые стороны. Думаю, если нападающий окажется в «Авангарде», лишним там не будет. В любом случае кредит доверия Ковальчук от Хартли получит. Но это все гипотезы. Мы не знаем, чем завершиться история в «Кингз».

«Трактор» вернул Виталия Кравцова и поменял главного тренера отправленного в отставку Петериса Скудру заменил Владимир Юрзинов-младший. Однако премьера нового наставника в челябинской команде завершилась поражением от «Магнитки» (2:5). Удастся ли Юрзинову-младшему затащить «Трактор» в плей-офф?
Будет трудно. Челябинцы ведь опустились чуть ли не на последнее место в Восточной конференции. Но Владимир Владимирович должен расшевелить «Трактор», завести его. Новый тренер как правило дает команде определенный импульс, ускорение. Так произошло с «Сочи» и «Локомотивом», «Металлург» с возвращением Ильи Воробьева, пусть и не сразу, но поднялся. Возможно, «Трактору» не хватает матерых ветеранов, за которыми потянулась бы молодежь. Таких как Алексей Терещенко, который нынче без клуба.

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