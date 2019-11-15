Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли

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После досадного поражения в пятом матче серии защитник сборной России Егор Замула, выступающий в клубе WHL «Калгари Хитмен», удивлялся грамотной игре сборной России в меньшинстве. Нашим «меньшевикам» удалось сохранить ворота на замке, хотя сборная Западной лиги славится бригадами большинства. На розыгрыш лишнего у нее выходят три (!) защитника и два форварда.

О словах Замулы наши вспомнили во втором периоде, когда вели 2:0 – по счету и игре. А первая 20-минутка прошла в осторожной борьбе, почти без голевых моментов. Едва ли не первый из них реализовал Комиссаров, в касание отправив шайбу с пятачка в сетку после наброса Грошева.

Фол Морозова в чужой зоне дал хозяевам шанс, но «меньшевикам» удалось отбиться.

А на старте второй трети матча россияне обескуражили канадцев. Круглов из-под носа вратаря добил шайбу в сетку. К четвертой минуте наши доминировали по броскам 8-0.

Но Михайлов нарушил правила в средней зоне, и нас выручила перекладина. Потом в штрафной бокс присел Шабловский, запомнившийся результативной потерей шайбы в четвертом матче серии. Фут ловко переправил шайбу в ворота с лету.

Наши, видно, решили проверить меньшинство по полной программе. Фол Малышева был оправдан, а Замулу через четыре секунды удалили за избыток сил – защитник из своей зоны запустил шайбу через заградительное стекло. Стандарт «5 на 3» канадцы превратили в два гола. Фут преуспел на добивании (его проспал защитник Пыленков), а Чижовски забил после классической трехходовки в касание. 2:0 превратились в 2:3 – такая вот резкая смена декораций.

Третий период начался с очередного подарка гостей. Ладно гренадер Замула, но как ухитрился выбросить шайбу зрителям технарь Амиров? Канадские «большевики» простили. Как простил наших защитник Шнайдер, угодив в стойку.

Шанс россиянам подарил Шабловский, заработав численное преимущество, в третий раз. Брагин выпустил его в первой бригаде большинства с Подколзиным, Амировым, Морозовым, Замулой и не прогадал. Сам пострадавший сравнял счет, бросив с пятачка в касание ничуть не хуже, чем Чижовски.

За две минуты до сирены полумомент упустил Савунов. Он на паузе уложил защитника, вырулил на пятачок, но не сумел перехитрить вратаря.

Игра вошла в овертайм, третий подряд и четвертый в этой серии. Наши больше владели шайбой, полумомент был у Морозова, бросившего из обводки.

Нашим надо было выигрывать серию буллитов, чтобы получить право на еще одну – для определения победителя Суперсерии-2019.

Задачу-минимум россияне решили, реализовав все три попытки (Савунов, Соркин, Морозов). Канадцы ответили одним голом. Трижды преуспел вратарь Исаев.

Перед серией за общую победу судьи провели жеребьевку, вместо монеты подбрасывали шайбу. Хозяева реализовали вторую и третью попытку, после чего Исаева заменил Мифтахов. Надежду подарил Морозов. Наши отыграли «двойной матчбол» благодаря Морозову и Подколзину, а также Мифтахову. Однако второй бросок Подколзину не удался, шайба сошла с крюка. Фут же забил из сложнейшего положения и принес Канаде победу в Суперсерии-2019.

У России будет шанс взять реванш уже на групповом этапе МЧМ, который состоится в чешских Остраве и Тршинеце. Мы попали в группу смерти – к Канаде, США, Чехии, Финляндии. Но все это будет в конце декабря.