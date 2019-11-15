Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… - Советский спорт
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15 ноября 2019 14:00ХоккейКузютина Елена

Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали…

«Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо?

В четверг череповецкий клуб принимал на своем льду «Авангард». Омичи победили со счетом 5:1. Для «Северстали» это поражение стало десятым кряду.

Тяжелая ситуация у нас. Когда идет все по плану, то все гладко. Когда случаются такие моменты, как сейчас, из них нужно выбираться – тяжело это, но интересно. Но выход есть всегда, все исправимо. В матче против омского клуба пробовали новые сочетания. Это больше связано с травмами. У нас Вовченко вылетел. С его звеном у нас связано большинство. Что-то получалось у нас, но второй период провели в меньшинстве. Но самая большая проблема – реализация. Моменты же есть. Но в домашних матчах то не забиваем, то – лишь одну. Статистика это плохая. Все идет от головы – хочется залезть ребятам в голову и раскрепостить их. Пригласить психолога? Это уже не ко мне вопрос. Если руководство видит. Что это необходимо, то я не против любых телодвижений. Мне в одной команде предлагали шаманов пригласить. Проба Королева из ВХЛ? У нас нет большого бюджета. Вылетел Яковлев – нужно искать, кем его закрыть. Мы не можем позволить себе, как «Авангард», приобрести сразу Клинкхаммера. Есть ребята и в ВХЛ: покопаемся, а вдруг найдем, сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Есть, как минимум, три причины, объясняющие такой результат.

1. Усталость. Пять игроков из состава во время паузы уезжали представлять свои страны в составах сборных на Кубок Германии. Владислав Кодола, Вадим Кудако, Владислав Провольнев и главный бомбардир команды Даниил Вовченко выступали на турнире за сборную России, Адам Лишка – за сборную Словакии. Вернулись в Череповец хоккеисты только поздно вечером 11 ноября, а на следующий день вышли на лед в матче чемпионата КХЛ против «Барыса». Все, кроме, как раз-таки, одного из лидеров череповецкого клуба, форварда Вовченко – он получил травму, защищая цвета сборной России, и выбыл на некоторое время. Понятное дело, что перевести дух этим игрокам первого и второго звена было попросту некогда.

2. Обновление. Некогда не только перевести дух, но и наиграть связки. «Северсталь» во время перерыва без дела не сидела. Не забивают? Проблемы в обороне? Подписали новых игроков. Череповецкую команду пополнили нападающие Кирилл Капустин и Кайл Чипчура, а также защитник Джеффри Кинрейд. Но так как хоккеисты ведущих звеньев были вызваны в сборные, сыграться возможности не было. По сути, в двух крайних играх мы видели «знакомство» хоккеистов друг с другом.

3. Проиграть можно по-разному… То, как это делает «Северсталь» обидно, но не ужасно. Семь игр из этой 10-матчевой серии поражений были проиграны с разницей в одну шайбу. Судьба пять побед решалась в дополнительное время – три раза в овертайме, два раза по буллитам упустили победу череповчане. Пять очков положила в свою копилку за эти проигранные встречи «Северсталь». Например, «Витязь» за последние 10 игр заработал шесть очков – всего на одно больше. В турнирной таблице Череповец расположился на 10-й строчке, как и у минского «Динамо» 22 очка; у «Сочи» девятая строчка и 23 очка, у «Локомотива» заветное восьмое и 28. Все это вполне догоняемо и обгоняемо. Впереди еще больше половины чемпионата.

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Да, 10 поражений – это испытание для любой команды, особенно для молодой. Испытание физическое и больше психологическое. Пройдет ли его команда Разина с достоинством? Скоро увидим. У всех бывают спады – ближе к экватору регулярки это случается даже с грандами, имеющими мастеров высокого класса и длинную лавку. Поэтому, «Северстали» точно не стоит посыпать голову пеплом. Матч с «Авангардом» уже история. Как и 10 поражений. Можно перелистнуть страницу и начать все с чистого листа. Вспомните, какой дерзкой была череповецкая команда на старте в начале осени – между прочим, обыграла омский клуб с таким же счетом – 5:1. «Холода» заставят забыть этот напористый и наглый хоккей «Северстали»? Знаете – рыси в спячку зимой не впадают…

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