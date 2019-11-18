Денисенко, Хованов, Романов, Мифтахов… С таким составом Валерий Брагин фаворит МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин назвал Суперсерию-2019 самой упорной из тех, в которых ему довелось руководить сборной.

– Теперь время анализа, будем смотреть видео, решать, кого вызвать на последний сбор перед чемпионатом мира, – заявил по горячим следам Брагин. – Будет около 30 кандидатов, включая игроков, выступающих за океаном.

Напомним, МЧМ пройдет в чешских Остраве и Тршинеце. В нашей группе Канада, США, Чехия, Германии. Аж дух захватывает.

Последний планетарный турнира в Европе был сыгран три года назад в Хельсинки. Наши тогда уступили хозяевам в драматичном финале. В овертайме, ведя после двух периодов 1:0. Подвела нас тогда дисциплина – капитана команды Каменева, форварда Коршкова, да вратарь Георгиев в решающие моменты не выручил.

Команда чешского созыва обещает стать сильнее той, серебряной. В ней стабильная вратарская бригада – Мифтахов, Исаев, Аскаров. Трудно сказать, кто в ней будет первым номером. Вряд ли Аскаров, Брагин не очень-то доверяет 17-летним и не обращает внимание на их номер драфта. Сам Проворов (ныне наш лучший защитник в НХЛ) в свои 18 лет играл на МЧМ с ошибками. Да и Василевского по ходу полуфинала с канадцами пришлось отправить на лавку и поставить на золотой матч Макарова.

Исаев имеет опыт игры в КХЛ, еще в прошлом сезоне его внедрил в «Локомотив» Дмитрий Квартальнов. Мифтахов ограничивается ВХЛ, вряд ли до МЧМ мы его увидим в «Ак Барсе».

Богат выбор и в линии обороны. Думается, габаритный Замула из Западной лиги прошел смотрины в Суперсерии, несмотря на глупое удаление за выброс шайбы в последнем матче.

Хорошие шансы поехать в Чехию у капитана сборной в канадском турне Малышева, а также Пыленкова, засветившегося в «Витязе». Но ставка будет сделана все-таки на «европейцев», выступавших в Хельсинки в Турнире четырех – Романова, Журавлева, Галенюка, Мисюля.

В нападении вырисовываются три тройки: из КХЛ, лиги Квебека и ВХЛ. Первую наверняка сконструируют на базе связки Денисенко – Дорофеев, вторую составят Завгородний – Хованов – Соколов, третью – питерцы Подколзин – Морозов – Марченко. Последний из них ныне зажигает в СКА, забивает победные голы, его с Галенюком выпускают в овертайме (формат «три на три»).

На оставшиеся вакансии конкуренция сумасшедшая. Впрочем, Брагин порой принимает трудно объяснимые для болельщиков решения, которые не знакомы с ситуацией изнутри. Перед прошлым МЧМ он отцепил Хованова. Сам Кучеров семь лет назад зацепился за уфимский состав в самый последний момент, хотя наставник той сборной Михаил Варнаков оценивал его шансы в десять процентов.

Есть вопросы по центральным нападающим. Железобетонный кандидат – только Хованов. Есть шансы у динамовской связки Круглов – Михайлов, а также у Комиссарова и Соркина, а также «легионера» Александрова. Хотелось бы увидеть в Чехии и 18-летнего Амирова.

В «Спартаке» мечтает о молодежке его ровесник защитник Никишин – на льду он смел, решителен и не страдает самоуверенностью и авантюризмом.

Впрочем, выбор достойных превращается для Брагина и его помощников в приятные хлопоты.