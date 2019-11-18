Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд

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ДЕСЯТЬ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД «СЕВЕРСТАЛИ»

«Сталевары» прибыли в Москву с грузом серии из десяти поражений, опустившись на последнее место в Западной конференции. До зоны плей-офф – дистанция в 8 очков, а это четыре победы. Далековато!

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин верит в светлое будущее своей команды, но продолжает «резать мясо». Под зачистку с начала сезона попали нападающие Ансель Галимов (им сейчас довольны в «Спартаке», ветеран Евгений Лапенков (воспитанник ЦСКА), Иван Захарчук, а также словацкий защитник Либор Шулак. Их места заняли Кирилл Капустин, Кайл Чипчура и Джеффри Кинрейд.

Наконец, прислали новый шлем желтого цвета вратарю Владиславу Подъяпольскому. А то перейдя из «Ак Барса», играл в зеленом, казанском. Выпускник новокузнецкой школы дружит с Кириллом Капризовым, что не помешало главному снайперу прошлого сезона не единожды огорчить его в прошлом сезоне. Впрочем, куда больше запомнились несколько эффектных сэйвов «Подъяполы» (так его дружески называет Капризов).

…И ТРИ – ЦСКА

Чемпионы удивили еще больше. Три поражения подряд, пожалуй, перевешивают черную серию «Северстали». Совсем недавно казалось, что ЦСКА – машина, сметающая всех соперников. Теперь многие поняли: с красно-синими можно играть на равных и даже побеждать. Так что не стоит болезненно относиться к неудачам команды Игоря Никитина. Тем более что тренер утверждает, что знает причины поражений и работает над их устранением.

Это в старые добрые для ЦСКА времена после пары осечек следовал вызов на ковер. Недавно юбиляр Алексей Касатонов рассказывал автору этих строк, как в начале 1980-х Виктора Тихонова пригласили на жесткий разговор в Главпур (Главное политуправление Минобороны). Вернулся Виктор Васильевич без сил и буквально повис на руках Вячеслава Фетисова и Касатонова.

ДУБЛЬ МАРКОВИНА

Ко вчерашнему матчу армейцы вернули из лазарета своего капитана Сергея Андронова, получившего травму еще 11 октября в Казани. Его отсутствие незамеченным не прошло. Все ждали стартового штурма хозяев, однако первый период прошел на удивление спокойно.

Дважды красно-синие получали численное преимущество, но розыгрыш лишнего вели академично, забыв о воротах. Правда, в равных составах Подъяпольский без работы не остался, 16 раз вступив в игру. Но это был скорее разогрев.

После перерыва гости осмелели и превзошли соперников в активности. Схватившего глупое удаление в средней зоне Капризова наказал голом экс-динамовец Дмитрий Марковин. Ему, конечно, подфартило с рикошетом. Но хорошо известно, кому везет.

В начале третьего периода пятерка хозяев тщетно силилась переиграть троих соперников. Подъяпольский тащил все. Ключи к его воротам смог подобрать только Капризов. Как говорится, свой свояка видит издалека. Получив передачу за воротами, снайпер ловкими руками успел завернуть ее в ближний угол. Вратарь не успел положить щиток. Да и длины ног ему не хватило – «коротка кальчужка».

В овертайме хоккейный бог наградил гостей за стойкость и настойчивость. Марковин совершил рейд из-за ворот на пятачок, скинул с плеч Михаила Григоренко и неотразимо бросил.

«Северсталь» покончила с черной серией. Интересно, что год назад «сталевары» здесь же победили ЦСКА с тем же счетом 2:1. Тот матч можно назвать прорывом для Александра Романова, ставшим потом лучшим защитником МЧМ в Ванкувере. И переломным в сезоне для армейцев. После того поражения началось восхождение ЦСКА в турнирной таблице, увенчавшееся Кубком Гагарина. Как то будет теперь?