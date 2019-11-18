Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд

«Сталевары» прибыли в Москву с грузом серии из десяти поражений, опустившись на последнее место в Западной конференции. До зоны плей-офф – дистанция в 8 очков, а это четыре победы. Далековато!
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин верит в светлое будущее своей команды, но продолжает «резать мясо». Под зачистку с начала сезона попали нападающие Ансель Галимов (им сейчас довольны в «Спартаке», ветеран Евгений Лапенков (воспитанник ЦСКА), Иван Захарчук, а также словацкий защитник Либор Шулак. Их места заняли Кирилл Капустин, Кайл Чипчура и Джеффри Кинрейд.
Наконец, прислали новый шлем желтого цвета вратарю Владиславу Подъяпольскому. А то перейдя из «Ак Барса», играл в зеленом, казанском. Выпускник новокузнецкой школы дружит с Кириллом Капризовым, что не помешало главному снайперу прошлого сезона не единожды огорчить его в прошлом сезоне. Впрочем, куда больше запомнились несколько эффектных сэйвов «Подъяполы» (так его дружески называет Капризов).
Чемпионы удивили еще больше. Три поражения подряд, пожалуй, перевешивают черную серию «Северстали». Совсем недавно казалось, что ЦСКА – машина, сметающая всех соперников. Теперь многие поняли: с красно-синими можно играть на равных и даже побеждать. Так что не стоит болезненно относиться к неудачам команды Игоря Никитина. Тем более что тренер утверждает, что знает причины поражений и работает над их устранением.
Это в старые добрые для ЦСКА времена после пары осечек следовал вызов на ковер. Недавно юбиляр Алексей Касатонов рассказывал автору этих строк, как в начале 1980-х Виктора Тихонова пригласили на жесткий разговор в Главпур (Главное политуправление Минобороны). Вернулся Виктор Васильевич без сил и буквально повис на руках Вячеслава Фетисова и Касатонова.
Ко вчерашнему матчу армейцы вернули из лазарета своего капитана Сергея Андронова, получившего травму еще 11 октября в Казани. Его отсутствие незамеченным не прошло. Все ждали стартового штурма хозяев, однако первый период прошел на удивление спокойно.
Дважды красно-синие получали численное преимущество, но розыгрыш лишнего вели академично, забыв о воротах. Правда, в равных составах Подъяпольский без работы не остался, 16 раз вступив в игру. Но это был скорее разогрев.
После перерыва гости осмелели и превзошли соперников в активности. Схватившего глупое удаление в средней зоне Капризова наказал голом экс-динамовец Дмитрий Марковин. Ему, конечно, подфартило с рикошетом. Но хорошо известно, кому везет.
В начале третьего периода пятерка хозяев тщетно силилась переиграть троих соперников. Подъяпольский тащил все. Ключи к его воротам смог подобрать только Капризов. Как говорится, свой свояка видит издалека. Получив передачу за воротами, снайпер ловкими руками успел завернуть ее в ближний угол. Вратарь не успел положить щиток. Да и длины ног ему не хватило – «коротка кальчужка».
В овертайме хоккейный бог наградил гостей за стойкость и настойчивость. Марковин совершил рейд из-за ворот на пятачок, скинул с плеч Михаила Григоренко и неотразимо бросил.
«Северсталь» покончила с черной серией. Интересно, что год назад «сталевары» здесь же победили ЦСКА с тем же счетом 2:1. Тот матч можно назвать прорывом для Александра Романова, ставшим потом лучшим защитником МЧМ в Ванкувере. И переломным в сезоне для армейцев. После того поражения началось восхождение ЦСКА в турнирной таблице, увенчавшееся Кубком Гагарина. Как то будет теперь?