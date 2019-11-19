Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 ноября 2019 15:00ХоккейСлавин Виталий

Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона

Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло.

Восстанавливаем хронологию событий.

Место: «Кэпитал Уан-арена», Вашингтон

Матч: «Вашингтон» «Анахайм»

Время: 40-я минута

Счет на тот момент: 2:0 в пользу «Кэпиталз»

Действующие лица

«Вашингтон»: Брендан Лейпсик (№28), Гарнет Хэтэуэй (№21), Чендлер Стивенсон (№18), Джон Карлсон (№74), Михал Кемпны (№76).

«Анахайм»: Дерек Грант (№38), Брендан Гуле (№2), Эрик Гудбрансон (№6), Ник Ритчи (№37), Картер Рауни (№24).

ПЕРВЫЙ АКТ

До конца второго периода 53 секунды

Шайба за воротами гостей. Хэтэуэй сражается за нее с Гудбрансоном и Гуле. На помощь спешит Лейпсик и чистым хитом ниспровергает в партер Гудбрансона. В ответ Гуле несколько раз бьет клюшкой в спину Лейпсику, а Гудбрансон, поднявшись с колен, приемом из греко-римской борьбы укладывает на лед Лейпсика.

Свисток судей молчит, а шайба тем временем оказывается на синей линии, откуда Карлсон и Кемпны возвращают ее к воротам. Лейпсик встал и выкатил на пятак, где несколько раз пободался клюшками с Гуле.

ВТОРОЙ АКТ

До конца второго периода 40 секунд

GettyImages-1188522298

Шайба опять пришла к Карлсону, и он снова закинул за ворота «Анахайма». Ее готовился принять Хэтэуэй, но ему сзади пихнул клюшкой в спину Гудбрансон. Шайба оказалась у Гранта. Не успел он поднять голову, как на него на полной скорости влетел Лейпсик – идеальный силовой прием. Грант на льду, а шайба у Хэтэуэйя. Пас на дальний пятак Стивенсону и тот с кистей поражает цель – 3:0.

В это время Гудбрансон мстит за Гранта, кидаясь с кулаками на Лейпсика, который хотел было выехать на пятак на возможный отскок шайбы. К Гудбрансону тут же присоединяется Гуле, а затем и Грант.

Невероятно: трое против одного?!

Хэтэуэй, увидев вопиющую несправедливость, мчит Лейпсику на выручку. Но при этом успевает оглянуться на судью – что, мол, происходит, почему не вмешиваетесь? – и даже разводит руки в сторону. Показывая тем самым, что не хочет лезть в драку, и одновременно перекрывая путь другим игрокам «Анахайма» в точку конфликта.

ТРЕТИЙ АКТ

До конца второго периода 33 секунды

GettyImages-1188522437

Судьи фиксируют гол, и игроков больше ничего не сдерживает. Махач мгновенно достигает апогея. Хэтэуэйя берут в тиски Грант и Ритчи, а Гудбрансон пару раз лупит в затылок Лейпсику. Но тут подъезжает Стивенсон, и Гудбрансон выдвигается к нему. Воспользовавшись этим, Лейпсик, с которого сбили шлем, а перчатки он скинул сам, тут же ставит на колени Гуле, почти стягивая с того свитер.

Хэтэуэй в этот момент оказывается один против Гранта и Ритчи и тоже лишается шлема. Карлсону удается оттащить Ритчи. Хэтэуэй с Грантом, метнув в сторону перчатки, принимаются молотить друг друга. Попутно с Гранта слетает шлем.

Хэтэуэй легко уложил Гранта на лопатки, а затем – вот это уже совершенно лишнее! – пару раз ткнул локтем в незащищенную голову Гранта, прижатую ко льду.

Победа Лейпсика и Хэтэуэйя за явным преимуществом. Но нет, это был далеко не конец.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

До конца второго периода 33 секунды

Когда Лейпсик в сопровождении лайнсмена с чувством выполненного долга отправился на скамью штрафников, стычка вдруг разгорелась с новой силой. Ритчи, видимо, решил поквитаться за Гранта, которому Хэтэуэй чуть не вышиб мозги. Хэтэуэй сразу принял вызов и попытался стянуть шлем с Ритчи, которого оттаскивали от вашингтонца два арбитра.

И здесь гости в очередной раз грубо нарушили бойцовский кодекс чести. В стычку двоих влез третьим том самый Гудбрансон, схватив Хэтэуэйя сбоку за свитер. При этом оба игрока «Анахайма» были уже без краг.

Хэтэуэй немного обалдел от такой наглости, но принял и этот вызов. Благо, судьи сумели-таки увести в сторону Ритчи. Но между Гудбрансоном и Хэтэуэйем остался один рефери, который по определению не мог нейтрализовать руки бузотеров. Этим и воспользовался Гудбранссон: когда этого никто не ждал, а судьи отвернулись, подленько кулаком врезал в лицо Хэтэуэйю.

Тот не стал отвечать той же монетой – возможно, потому что Гудбрансон был по-прежнему в шлеме. Либо посчитал пакостить на глазах судьи ниже своего достоинства… И плюнул в Гудбрансона! Но не в лицо, а демонстративно – в живот. Дескать, лень, гнида, об тебя руки марать!

ЭПИЛОГ

Четыре судьи минут десять разбирались, кого как наказать. В этот отрезок счет на табло телетрансляции поменяли с 3:0 на 2:0, а потом вернули обратно. На два чистых силовых приема Лейпсика и кучу открытых провокаций гостей арбитры отреагировали весьма оригинально. Наказанными оказались хозяева, хотя у них оштрафовали двоих, а у гостей четверых! Хэтэуэйю выписали матч-штраф за плевок. По новым правилам, в такой ситуации пострадавшая команда вправе взять челлендж, и «Вашингтон» это сделал. Но рефам хватило десятка секунд пересмотреть видеозапись и подтвердить вердикт.

В итоге команды две минуты играли четыре на четыре, а потом три минуты «Анахайм» имел лишнего, но большинство не реализовал.

Гол Стивенсона оказался победным, а игра завершилась со счетом 5:2.

В заключение вот какие штрафы выписали арбитры.

«Вашингтон»:

Хэтэуэй матч-штраф против Гудбрансона – 10 минут;
Хэтэуэй драка против Гранта – 5 минут;
– Лейпсик грубость против Гуле – 2+2 минуты.

«Анахайм»:

– Гудбрансон грубость против Хэтэуэйя – 2+10 минут;
– Грант драка против Хэтэуэйя – 5 минут;
– Гуле грубость против Лейпсика – 2+2 минуты;
– Ритчи штраф до конца игры против Хэтэуэйя – 10 минут.

И последнее. Хэтэуэй и Лейпсик – новички «Вашингтона». Именно таких забористых парней не хватило «Кэпиталз» в последнем плей-офф, где Овечкин сражался с «Каролиной» практически в одиночку. Отличная работа менеджмента столичного клуба!

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Есть явные пассажиры». Губерниев – о составе сборной России по биатлону Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2). 15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:43 Теннис Евгений Кафельников: Почти уверен, что Надаль сыграет с Россией
14:37 Футбол Сергей Силкин: Не думаю, что сборной России нужно ставить цель играть на Дзюбу
14:29 Футбол Артем Ребров: Сейчас каждый сопляк может написать сообщение, понимая, что ему ничего не будет
14:09 Хоккей Завгородний пропустит до трех месяцев и не сыграет на молодежном чемпионате мира
13:07 Футбол Артем Дзюба: Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро, но хочется как минимум четвертьфинал
13:01 Футбол Артем Дзюба: Сказал всем – дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить
12:54 Баскетбол Павел Астахов: Мозгов бегает, прыгает, бросает, но пока не может работать в контакте
12:45 Футбол Глава «Крыльев Советов»: Задача на 2020 год – чтобы половину бюджета обеспечивали частные партнеры
12:37 Футбол Жерар Морено: Испания провела отборочный турнир на топ-уровне
12:26 Футбол Рифат Жемалетдинов: По-любому надо побеждать Сан-Марино и получить наслаждение от игры
12:19 Футбол Александр Мостовой: Я бы голов десять Сан-Марино точно забил
12:10 Фигурное катание Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием
12:03 Футбол Роберто Манчини: Рекорды имеют значение, когда выигрываешь титулы
11:28 Футбол Стала известна система штрафов в сборной России
11:15 Футбол Во вторник пройдет пресс-конференция, на которой Луис Энрике может объявить о возвращении в сборную
11:01 Футбол Динияр Билялетдинов: Уверен, что шесть-семь голов мы Сан-Марино забьем
10:53 Футбол Павел Стипиди: Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну
10:39 ММА Боец, выступавшая в хиджабе, скончалась после боя в Англии
10:28 Хоккей Игорь Макаров: Ковальчук вне всяких сомнений усилил бы «Авангард»
10:20 Футбол Жеребьевка ¼ финала Кубка России пройдет 22 ноября
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array