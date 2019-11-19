Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона

Восстанавливаем хронологию событий.

Место: «Кэпитал Уан-арена», Вашингтон

Матч: «Вашингтон» – «Анахайм»

Время: 40-я минута

Счет на тот момент: 2:0 в пользу «Кэпиталз»

Действующие лица

«Вашингтон»: Брендан Лейпсик (№28), Гарнет Хэтэуэй (№21), Чендлер Стивенсон (№18), Джон Карлсон (№74), Михал Кемпны (№76).

«Анахайм»: Дерек Грант (№38), Брендан Гуле (№2), Эрик Гудбрансон (№6), Ник Ритчи (№37), Картер Рауни (№24).

ПЕРВЫЙ АКТ

До конца второго периода 53 секунды

there's a lot going on here and somewhere within it Stephenson scored pic.twitter.com/pSGjlMtEpI — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 19, 2019

Шайба за воротами гостей. Хэтэуэй сражается за нее с Гудбрансоном и Гуле. На помощь спешит Лейпсик и чистым хитом ниспровергает в партер Гудбрансона. В ответ Гуле несколько раз бьет клюшкой в спину Лейпсику, а Гудбрансон, поднявшись с колен, приемом из греко-римской борьбы укладывает на лед Лейпсика.

Свисток судей молчит, а шайба тем временем оказывается на синей линии, откуда Карлсон и Кемпны возвращают ее к воротам. Лейпсик встал и выкатил на пятак, где несколько раз пободался клюшками с Гуле.

ВТОРОЙ АКТ

До конца второго периода 40 секунд

Шайба опять пришла к Карлсону, и он снова закинул за ворота «Анахайма». Ее готовился принять Хэтэуэй, но ему сзади пихнул клюшкой в спину Гудбрансон. Шайба оказалась у Гранта. Не успел он поднять голову, как на него на полной скорости влетел Лейпсик – идеальный силовой прием. Грант на льду, а шайба у Хэтэуэйя. Пас на дальний пятак Стивенсону и тот с кистей поражает цель – 3:0.

В это время Гудбрансон мстит за Гранта, кидаясь с кулаками на Лейпсика, который хотел было выехать на пятак на возможный отскок шайбы. К Гудбрансону тут же присоединяется Гуле, а затем и Грант.

Невероятно: трое против одного?!

Хэтэуэй, увидев вопиющую несправедливость, мчит Лейпсику на выручку. Но при этом успевает оглянуться на судью – что, мол, происходит, почему не вмешиваетесь? – и даже разводит руки в сторону. Показывая тем самым, что не хочет лезть в драку, и одновременно перекрывая путь другим игрокам «Анахайма» в точку конфликта.

ТРЕТИЙ АКТ

До конца второго периода 33 секунды

Судьи фиксируют гол, и игроков больше ничего не сдерживает. Махач мгновенно достигает апогея. Хэтэуэйя берут в тиски Грант и Ритчи, а Гудбрансон пару раз лупит в затылок Лейпсику. Но тут подъезжает Стивенсон, и Гудбрансон выдвигается к нему. Воспользовавшись этим, Лейпсик, с которого сбили шлем, а перчатки он скинул сам, тут же ставит на колени Гуле, почти стягивая с того свитер.

Хэтэуэй в этот момент оказывается один против Гранта и Ритчи и тоже лишается шлема. Карлсону удается оттащить Ритчи. Хэтэуэй с Грантом, метнув в сторону перчатки, принимаются молотить друг друга. Попутно с Гранта слетает шлем.

Хэтэуэй легко уложил Гранта на лопатки, а затем – вот это уже совершенно лишнее! – пару раз ткнул локтем в незащищенную голову Гранта, прижатую ко льду.

Победа Лейпсика и Хэтэуэйя за явным преимуществом. Но нет, это был далеко не конец.

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

До конца второго периода 33 секунды

Когда Лейпсик в сопровождении лайнсмена с чувством выполненного долга отправился на скамью штрафников, стычка вдруг разгорелась с новой силой. Ритчи, видимо, решил поквитаться за Гранта, которому Хэтэуэй чуть не вышиб мозги. Хэтэуэй сразу принял вызов и попытался стянуть шлем с Ритчи, которого оттаскивали от вашингтонца два арбитра.

И здесь гости в очередной раз грубо нарушили бойцовский кодекс чести. В стычку двоих влез третьим том самый Гудбрансон, схватив Хэтэуэйя сбоку за свитер. При этом оба игрока «Анахайма» были уже без краг.

Хэтэуэй немного обалдел от такой наглости, но принял и этот вызов. Благо, судьи сумели-таки увести в сторону Ритчи. Но между Гудбрансоном и Хэтэуэйем остался один рефери, который по определению не мог нейтрализовать руки бузотеров. Этим и воспользовался Гудбранссон: когда этого никто не ждал, а судьи отвернулись, подленько кулаком врезал в лицо Хэтэуэйю.

Тот не стал отвечать той же монетой – возможно, потому что Гудбрансон был по-прежнему в шлеме. Либо посчитал пакостить на глазах судьи ниже своего достоинства… И плюнул в Гудбрансона! Но не в лицо, а демонстративно – в живот. Дескать, лень, гнида, об тебя руки марать!

By the way, here's the reason for the match penalty for Garnet Hathaway. pic.twitter.com/e3W97zFSKV — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) November 19, 2019

ЭПИЛОГ

Четыре судьи минут десять разбирались, кого как наказать. В этот отрезок счет на табло телетрансляции поменяли с 3:0 на 2:0, а потом вернули обратно. На два чистых силовых приема Лейпсика и кучу открытых провокаций гостей арбитры отреагировали весьма оригинально. Наказанными оказались хозяева, хотя у них оштрафовали двоих, а у гостей – четверых! Хэтэуэйю выписали матч-штраф за плевок. По новым правилам, в такой ситуации пострадавшая команда вправе взять челлендж, и «Вашингтон» это сделал. Но рефам хватило десятка секунд пересмотреть видеозапись и подтвердить вердикт.

В итоге команды две минуты играли четыре на четыре, а потом три минуты «Анахайм» имел лишнего, но большинство не реализовал.

Гол Стивенсона оказался победным, а игра завершилась со счетом 5:2.

В заключение вот какие штрафы выписали арбитры.

«Вашингтон»:

– Хэтэуэй матч-штраф против Гудбрансона – 10 минут;

– Хэтэуэй драка против Гранта – 5 минут;

– Лейпсик грубость против Гуле – 2+2 минуты.

«Анахайм»:

– Гудбрансон грубость против Хэтэуэйя – 2+10 минут;

– Грант драка против Хэтэуэйя – 5 минут;

– Гуле грубость против Лейпсика – 2+2 минуты;

– Ритчи штраф до конца игры против Хэтэуэйя – 10 минут.

И последнее. Хэтэуэй и Лейпсик – новички «Вашингтона». Именно таких забористых парней не хватило «Кэпиталз» в последнем плей-офф, где Овечкин сражался с «Каролиной» практически в одиночку. Отличная работа менеджмента столичного клуба!