Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона

Восстанавливаем хронологию событий.

Место: «Кэпитал Уан-арена», Вашингтон

Матч: «Вашингтон» – «Анахайм»

Время: 40-я минута

Счет на тот момент: 2:0 в пользу «Кэпиталз»

Действующие лица

«Вашингтон»: Брендан Лейпсик (№28), Гарнет Хэтэуэй (№21), Чендлер Стивенсон (№18), Джон Карлсон (№74), Михал Кемпны (№76).

«Анахайм»: Дерек Грант (№38), Брендан Гуле (№2), Эрик Гудбрансон (№6), Ник Ритчи (№37), Картер Рауни (№24).

До конца второго периода 53 секунды

there's a lot going on here and somewhere within it Stephenson scored pic.twitter.com/pSGjlMtEpI