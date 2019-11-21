В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея

Самому высокооплачиваемому тренеру в летописи НХЛ. Единственному наставнику в мире, взявшему Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира.

В мае 2015 года канадец подписал восьмилетний контракт на 50 млн долларов с «Мейпл Лифс», которые выиграли борьбу за маститого спеца у «Сент-Луиса», «Баффало» и «Сан-Хосе». До Бэбкока «Торонто» просочился в плей-офф лишь один раз за 10 лет, а Кубок Стэнли не брал с 1967 года. Майку хватило года, чтобы освоиться на новом месте и поставить команде игру: с его второго сезона клуб стал регулярно играть в плей-офф. Да вот беда – дальше стартового круга пройти никак не удавалось. Особенно болезненно в помешанном на хоккее городе восприняли вторую подряд пощечину в семи матчах от «Бостона» минувшей весной.

«Торонто» при этом регулярно усиливал состав, делая ставку на форвардов. Но так получилось, что теперь четыре нападающих – Таварес, Метьюз, Марнер, Нюландер с суммарной зарплатой 40,5 млн в год съедают половину платежки клуба. Генменеджер Кайл Дубас по сути подставил Бэбкока, ибо понятно, что с таким жутким флюсом сбалансированную команду не создать по определению. Оборона закономерно просела, и после бодрого старта «Листья» стали в ноябре проигрывать один матч за другим. После шестого поражения кряду Дубас и уволил Бэбкока.

Поднимать канадских толстосумов с десятого места в восточной конференции призван 39-летний Шелдон Киф, который стал 31-м коучем в истории команды. До этого он работал в фарм-клубе «Торонто» и в прошлом году привел «Марлис» к чемпионству в АХЛ.

Вот как прокомментировал перестановки президент «Мейпл Лифс» Брендан Шэнахэн:

– В течение последних пяти сезонов Майк играл ключевую роль в изменении направления развития нашего клуба. Его приверженность поставленным задачам, неустанный труд помогли команде добиться прогресса. Мы благодарны ему за создание здесь надежного фундамента. В данный момент мы пришли к общему мнению, что лучше заменить Бэбкока на Шелдона Кифа. Заслуги Шелдона в воспитании и развитии хоккеистов в «Марлис», успехи команды, которых она добилась под его руководством, позволяют нам считать именно его человеком, способным вывести «Торонто» на следующий этап в его развитии.

Красивые слова. Все чинно, благородно. Как всегда в НХЛ. У меня только один вопрос: чья голова полетит следующей? Дубаса? Шэнахэна? Заслуга этих горе-менеджеров, что 40,5 млн они выкинули из платежки минимум до конца сезона-2023/24.

Или Шэнахэн с Дубасом думают, что Киф – волшебник и сварит кашу из топора? Точнее – топоров. Ну-ну…