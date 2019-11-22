Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви

Примерно сутки у меня ушло на осознание этой новости. И сейчас я готов поделиться своими впечатлениями о работе тренера. Майка надо проводить достойно. Уважаемый человек все-таки.

НИ СЛОВА О ДЕНЬГАХ

Для начала несколько слов о том, чего не будет в этой заметке. Здесь ничего не будет про титулы, про зарплаты, про контракты и про менеджмент. И не будет ровно потому, что я ничего в этом не понимал, не понимаю и понимать не хочу. Эта заметка - взгляд со стороны интересующегося хоккеем человека, болельщика. Поэтому почти наверняка какие-то наблюдения и предположения покажутся кому-то поверхностными.

СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ

Полагаю, эта фраза оптимально подходит к работе Бэбкока в «Торонто». С одной стороны три года подряд команда выходила в плей-офф. С другой - вылетала в первом раунде. С одной стороны сумасшедший подбор игроков в атаке, с другой - уязвимая оборона и неоднозначная ситуация с вратарями. Впрочем, обо всем по порядку.

АНДЕРСЕН УСТАЛ

Датский голкипер последние три сезона в составе «Торонто» в сумме проводил за сезон свыше 70 матчей. Много это или мало? Скорее много. Хорошо это или плохо? Скорее плохо.

За примерами отправимся в столь «любимый» болельщиками «Торонто» Бостон и увидим, что вратарь Тукка Раск в те сезоны когда его команда доходила до финала Кубка Стэнли проводил в общей сложности под 60 матчей. Да, у Раска было три сезона подряд когда он играл почти бессменно, но эти сезоны закончились для «Бостона» плачевно - два года мимо плей-офф и вылет в первом раунде.

Кто виноват в том, что за спиной у Андерсена не было достойного сменщика? Этого я знать не могу. Гаррет Спаркс, Антуан Бибо, Майкл Хатчинсон - все эти парни провели при Андерсене чуть больше, чем ноль матчей.

Как же мы можем понять их возможности? Им просто не дали шанса, а Андерсен и рад играть без остановки. Кто ж откажется? Я не хочу сказать, что в плей-офф голкипер сильно подводил команду, но то что он выглядел не вполне отдохнувшим, не уверенным в себе было очевидно.

ОБОРОНА - ГЛАВНАЯ БОЛЬ

Это стало ясно когда Бэбкок вывел «Торонто» в плей-офф впервые. Серия против «Вашингтона», пусть и проигранная в шести матчах - была лучшей при Бэбкоке. Все игры завершились с разницей в одну шайбу, пять из шести встреч вывалились в овертайм!

«Торонто» бился по-настоящему в лоскуты, но при этом было заметно, что защитники играют на пределе. Морган Райлли и Джейк Гардинер застряли где-то посередине между полунападающими и недозащитниками, неистово «кошмарил» в своем дебютном сезоне в НХЛ Никита Зайцев, а Коннор Кэррик, Мэтт Ханвик и Роман Полак просто не годились для больших дел.

Почему не годились? Как тогда объяснить простой статистический факт, который гласит, что в одном из матчей с двумя овертаймами Джейк Гардинер провел на льду сорок (40!) минут, а Роман Полак одиннадцать (11)?

Из года в год я ждал, что Бэбкок решит эту проблему. Нужны были опытные лесорубы, потому что именно на основе их существования может быть выстроена кубковая команда, которой «Торонто» пока так и не стал. С этого сезона в команде уже нет Джейка Гардинера и Рона Хейнси. Тайлер Бозак ушел в «Сент-Луис» и выиграл с ним Кубок, а в этом году это вполне может сделать Назем Кадри с «Колорадо».

Но есть, например, Тайсон Бэрри из все того же «Колорадо», который за последние два сезона намолотил за «Эвеланш» под 30 шайб! Как-то этот трансфер совсем не вяжется с поиском лесорубов, защепок, пней - словом всего того, что нужно иметь в обороне любой уважаемой команде НХЛ.

ЭТО НЕ АТАКА, А ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ

Погуглите в Youtube: Марнер, Нюландер, Таварес, Мэттьюз - и вам однозначно сорвет крышу. Если в обороне у команды был перекос в сторону недостаточной надежности, то в атаке перекос в сторону чрезмерной крутизны.

Или так еще можно: кадровый разносол в нападении тянул как минимум на финал конференции, а вот состав защитников едва ли дотягивал до попадания в плей-офф. Про вратарскую линию мы уже все сказали.

Что в остатке? «Торонто» за эти годы намолотил несусветное количество голов, подарил миру десятки, если не сотни фантастических по красоте комбинаций, мы узнали, кто такой Остон Мэттьюз, а уж когда подписали Джона Тавареса...

Я даже не знаю с чем это сравнить.

Мы вроде договаривались не писать о деньгах, да? Чуть-чуть все-таки придется. Поговаривают, что команде не пошла на пользу долгая история с новым контрактом Уильяма Нюландера (это сын старика другого Нюландера, более старого, Микаэля, ну вы его знаете).

Что ж, возможно. Но то, что Нюландер после подписания контракта стал играть хуже, чем до - это просто факт, который подтверждают цифры.

Следующий момент: еще в прошлом году мне стала активно не нравиться одна вещь. Мич Марнер зажигал на льду столь неистово, что от него толку было куда больше, чем от Мэттьюза, Тавареса и Нюландера вместе взятых, хотя Марнер в том сезоне играл еще по контракту новичка и получал ровно три корочки хлеба в неделю. А Мэттьюз и Таварес собирались как раз скинуться своими зарплатами, чтобы приобрести водородную бомбу.

В этом сезоне Мич Марнер стремительно вырос как мужчина, с той же стремительностью вырос его контракт, после недолгих переговоров игрок и клуб ударили по рукам, но как это скажется на его игре? В данный момент проверить это невозможно - игрок травмирован и сможет вернуться в строй не раньше декабря. Пока его результативный шаг вполне себе достойный - Марнер набирает в среднем ровно одно очко за игру.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ

Вот уже третий день нестройными голосами Юрия Шевчука поют болельщики во всех барах Торонто.

Думаю, страшного ничего не будет. Какой бы ни была оборона, с такой атакой не выйти в плей-офф просто немыслимо.

КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ БЭБКОКА?

Давайте просто сравним. За последние 25 лет всего четыре тренера, включая Бэбкока добивались с командой результатов, пусть локальных, но все же.

Пэт Бернс за четыре года работы дважды выводил команду в финал конференции.

Пэт Куинн показал такой же результат, но за восемь лет.

Рэнди Карлайл за три года один раз вывел команду в плей-офф и вылетел в первом раунде.

Майк Бэбкок трижды вылетал из первого раунда за четыре года работы.

Что думаете? Как мне кажется, негусто за четверть века для хоккейной организации с непомерными амбициями. Впрочем, это только мое мнение, которое я совсем не хочу навязывать.

В общем, «Торонто» и Майк Бэбкок разошлись как в море корабли. А какие были ожидания! Я скорее сожалею о случившемся, нежели нет. Но решение принято, а значит нужно жить дальше. Жизнь покажет, кто прав, а кто допустил ошибку.