«Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение

Получить профессиональные хоккейные знания с экрана телефона? Еще недавно это казалось невозможным, а уже сейчас – обычное дело. Хотя какое же обычное? Назвать так новое мобильное приложение «Красная машина: Тренер», презентованное в Сочи и доступную теперь каждому, кто владеет смартфоном, язык не повернется.

Что же это за «зверь» такой? Приложение «Красная машина Тренер» уже можно сказать в Apple Store, и что особенно приятно – совершенно бесплатно. Оно подойдет профессиональным хоккеистам и любителям, тренерам и родителям. Здесь собран и адаптирован к восприятию огромный опыт ведущих хоккейных стран, но, конечно, главные знания и принципы – советская и российская школа, конспекты великих Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, Аркадия Чернышева.

Знакомство с приложением проходило в рамках презентации Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы», где также были представлены теоретические пособия по всем возрастам (6-16 лет) и пособия для вратарей.

«Федерация хоккея России – первопроходцы. Их программа «Красная Машина» предусматривает подготовку спортивного резерва совершенного иного качества. Особенно она станет отличной помощью для малоквалифицированных тренеров. Качество подготовки спортсменов улучшится, и мы вырастим новое поколение олимпийских чемпионов», - говорит Сергей Косилов, заместитель министра спорта РФ.

Сказать, что такое приложение – абсолютное ноу-хау в мире хоккея не получится. Например, похожие есть у Канады и США – Hockey Canada Network и Mobile Coach USA. Но здесь ключевое слово – похожие. Аналога «Красной машине. Тренер» нет. В российской программе собраны теория, статьи, база упражнений с видео-обучением, схемы игры, шаблоны тренировочных классов, работа тренера с командами, расписание групп тренера, контрольные нормативы, личный кабинет для родителей.

«Для нас это прорыв. Таких программ, как наша, нет ни в какой стране, потому что в приложении «Красная машина. Тренер» собраны самые передовые техники и знания. Программа уже внедряется в хоккейные школы. Уже сейчас вы можете скачать приложение и наглядно посмотреть, что это такое. Азбука хоккея в открытом доступе! Все рекомендации подведены к определенном стандарту. Но это, конечно, не исключает тренерской импровизации и творческого подхода», - рассказывает Роман Ротенберг, Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР.

- Но для полной реализации национальной программы понадобятся новые катки?

- Нужна инфраструктура, высокая специализация тренеров. Мы делаем все шаг за шагом. Утверждена программа на строительство 400 катков, на 50 – уже выделено финансирование. Минимум 5 лет нам понадобится. Один каток – это одна школа, примерно 700 игроков. Получится увеличить число профессиональных хоккеистов в России. Сейчас зарегистрировано 100 тысяч на 140 миллионов населения. К слову, в Финляндии на 5 миллионов – 100 тысяч. Идем к тому, чтобы иметь больше талантливых, классных игроков.

- Интересно то, что теперь и родители смогут быть вовлечены в процесс уже на профессиональном уровне. Раньше, наоборот, приходилось слышать от тренеров, что давление мам и пап плохо влияет…

- Для родителей есть рекомендации. Все-таки, именно они – основные тренеры для ребенка. Есть какие-то детали, которые необходимо знать. У меня сыну 4 года и если его тренировать неправильно, заставить таскать баллоны – вы же понимаете, что это вредит его здоровью. В программе разъясняется, что до 10 лет ребенок должен заниматься разными видами спорта, играть в разных амплуа – защитник, нападающий, вратарь. Только после 10 лет определяйтесь. Тенденции хоккея таковы, что необходимы универсальные игроки. Сейчас уже некоторые вратари бросают лучше полевых игроков, голы забивать могут!

В этой программе не только ледовые реалии – тренировки, схемы, тактика, но и психология, питание, общение с родителями и партнерами по команде. «Красная машина. Тренер» призвана дать обществу не просто спортсмена, а гармонично развитую личность. Хоккеист может не стать профессионалом, не заиграть в КХЛ, не попасть в сборную, но он по жизни будет командным игроком, сильным духом человеком.

Зеленый свет программа получила и том числе и благодаря финансированию проекта «Норникелем». Сколько было потрачено – коммерческая тайна. Но норильская компания давно является одним из стратегических партнеров хоккея России.

Будет ли программа доступна для других стран и сколько будет стоить? Пока она существует только на русском языке. Запросы уже есть, но вопрос остается открытым. Раньше русские тренеры скачивали методики шведов, финнов, канадцев. Пойдет ли обратное движение – скоро узнаем, но явные предпосылки к этому очевидны.

Презентация программы неслучайно прошла именно в Образовательном центре «Сириус» - тут закладывался ее фундамент:

«Стараемся выполнять указания Президента в полной мере – собираем на объектах олимпийской инфраструктуры самые сильные педагогические и профессиональные школы. Здорово, что коллегам удалось внедрить и уже показать плоды своей программы. Думаю, что есть в этом и заслуга центра «Сириус» - именно здесь проходила проба методик. Мы видели, как тренеры и спортсмены приезжали сюда несколько раз за один год и переходили на новый уровень – это и есть модель «Сириуса». Опыт Федерации хоккея России в данном вопросе ценен. Мы начинаем применять и распространять их модель на других сферы. Например, музыкальную. Выдающиеся результаты наших молодых хоккеистов дают понять – модель интенсивного углубленного изучения этого вида спорта у лучших тренеров работает», - подводит итог Елена Шмелева, руководитель Образовательного центра «Сириус».

Что ж, осталось только зайти в Apple Store и скачать приложение на свой телефон. Кстати, сын главного тренера сборной России Алексея Кудашова, который присутствовал на презентации программы с хоккейной командой своего года, приступил к ее загрузке на свой смартфон еще до окончания вступительной речи Романа Ротенберга. Поспешите и вы ознакомиться с виртуальным наставником.