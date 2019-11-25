Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту?

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О бесконечном ужасе некогда самой в России популярной команды НХЛ из Детройта вспоминаешь всякий раз, когда она пересекается с клубами, где на ведущих ролях наши ребята. На сей раз в этом воочию смог убедиться и Скотти Боумен, наблюдая бездарное поражение «Уингз» от «Каролины» Андрея Свечникова (0:2).

В НХЛ давно существует какой-то нереальный культ еды. Он поразил еще советских поваров в сентябре 1972 году, когда на ответную часть Суперсерии канадцы захватили с собой ящики провизии.

«ГДЕ НАШЕ МЯСО?»

На обедах и ужинах наши кулинары принялись резать забугорные стейки пополам – настолько они были огромные. Советские люди просто представить не могли, что один человек за раз способен столько съесть. Что тут началось?! Принимающую сторону чуть не в воровстве обвинили. Фил Эспозито, Фрэнк Маховлич и прочие бугаи «Кленовых» возмущались:

– Мясо, конечно, ужаривается, но не настолько же!

Вот и я, как советские повара, был поражен обилию пищи и размерам блюд, когда впервые попал в Сент-Поле во дворец клуба НХЛ во время Кубка мира-2004. Причем раскладывали на тарелки разносолы с пылу-жару специально приглашенные работники ресторанов, а количество подходов не ограничивалось. За десертом вообще нужно было идти в соседнюю комнату – груды тортов и пирожных в одном помещении просто не помещались. И что вообще не поддавалось осмыслению – для прессы и других аккредитованных лиц все совершенно бесплатно!

Впрочем, даром – это редкие исключения. За обед обычно берут символические по местным меркам деньги – от пяти до 12 долларов, и идут они на благотворительность. Зато кормят на убой в профессиональных лигах Северной Америки, как я понял, везде.

Тогда же, в 2004 году, решил в Миннеаполисе заглянуть на игру женской НБА, где в «Миннесоте» доминировала наша Светлана Абросимова. Разумеется, зашел в пресс-центре – и едва ли не половина его была отведена под столовую. Опять горы мяса, салатов, гарниров, фруктов и гигантская многоярусная пирожница. Все это едва тронутое в большом перерыве было отправлено недрогнувшей рукой официанта в помойку, ибо на арену и десятка корреспондентов не пожаловало.

19 ЛЕТ СПУСТЯ

К чему этот длинный кулинарный спич? К тому что я был совершенно не удивлен, когда по ходу матча «Детройт» – «Каролина» показали пришедших на хоккей Скотти Боумена и Джима Девеллано, аппетитно поглощающих роскошные стейки в той самой общей столовой. Ну да, в ВИП-ложе на трибуне архитекторов чемпионской династии «Красных крыльев» 90-х годов попробуй еще найди, а зайти перед игрой плотно подкрепиться вместе со всеми, поздороваться, обменяться новостями – священная и обязательная традиция НХЛ.

Для 86-летнего создателя Русской пятерки это был нерядовой день. Именно 24 ноября 2000 года он провел в качестве главного тренера 2000-й матч в карьере, который «Детройт» по обыкновению выиграл. Сергей Федоров оформил дубль под занавес третьего периода, и «Ванкувер» пал 2:3. Когда по ходу первой трети диктор тогда объявил о юбилее коуча, весь зал встал и аплодировал несколько минут. Через два года Боумен прекратил активную деятельность, установив, похоже, вечные рекорды НХЛ для тренеров – 2141 матч и 1244 победы.

А вот его 76-летний соратник, перенесший в октябре успешную операцию на головном мозге, по-прежнему в обойме. Девеллано, до «Детройта» приложивший еще руку и к формированию золотой династии «Нью-Йорк Айлендерс» начала 80-х, сейчас после Илича-младшего второй человек в «Ред Уингз» – старший вице-президент и заместитель управляющего клубом.

ПОЗОР «ДЕТРОЙТА» – ТРИ БРОСКА ЗА ПЕРИОД!

Представляю, какое разочарование испытали две глыбы легендарной команды, глядя на 60 минут ее мучений с «Каролиной». Чтоб вам понять всю глубину печали ветеранов, достаточно привести один факт: уступая 0:1, хозяева в третьем периоде нанесли три броска в створ ворот «Ураганов» против 13?!

– Оборона, оборона, – грустно констатировали ближе к финальной сирене комментаторы телеканала «Детройта».

Добрый швейцарец Нидеррайтер попробовал было помочь хозяевам, зачем-то сфолив на Атанасиу за две с половиной минуты до конца. «Крылья» сняли вратаря, но так ни разу и не бросили, а когда вышли Ахо с Терявяйненом, шайба в два финских хода затрепыхалась в сетке «Детройта». 0:2. Занавес.

Есть шестое кряду поражение «Уингз»… И восьмой подряд результативный матч Андрея Свечникова (пять шайб, семь передач), который ассистировал при победном голе Ахо. Набрав 27 (11+16) очков, 19-летний юниор догнал лучшего бомбардира сезона среди россиян Артемия Панарина, который, правда, провел на три матча меньше.

– Эх, нам бы этого парня, – подозреваю, мечтал вслух Боумен, любуясь не по годам убедительной игрой Свечникова, статью и интеллектом напоминающего Федорова. – Он бы нас точно вытащил с последнего места.

Чтоб его в «Детройте» в защитники переквалифицировали? Нет, хватит нам одной загубленной карьеры Сергея Викторовича!