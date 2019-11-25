Зажигали вратари и судьи. В Москве и Балашихе сушили «сухари»

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ЗУБ СЛОМАЛ ИГРУ

Уже на второй минуте матча в Санкт-Петербурге шайба побывала в воротах хозяев. «Дракон» Спенсер Ву бросал с отрицательного угла, скорее простреливал на авось, да еще с бэкхэнда. Шайба от щитка голкипера Магнуса Хелльберга срикошетировала в сетку. Как сказал бы комментатор-классик – «предательски». Трудно объяснить, почему швед-гренадер не сумел с ней справиться. Наверное, Старик Хоттабыч наколдовал.

На прошлой неделе за куда менее курьезные пропущенные голы в Хабаровске на официальной странице «Магнитки» «ВКонтакте» своего вратаря Станислава Галимова назвали «дырявым Стасом». Правда, вскоре в клубе заявили, что аккаунт был взломан злоумышленниками.

Сейчас ворота СКА пропустивший старт чемпионата Хелльберг и Александр Самонов, перешедший из «Витязя», защищают по очереди – два матча через два.

И пока россиянин выглядит увереннее легионера.

Но вернемся в «Ледовый». Через полторы минуты о бедолаге Магнусе забыли. Хозяева сравняли счет. Автору первого гола Фу впору было воскликнуть «Фу!». Подключившийся к атаке защитник Артем Зуб после передачи Кирилла Марченко (ему – зачет!) бросал в незащищенные ворота. Голкипера Джереми Смита в этот момент сбил с ног форвард хозяев Евгений Кетов, ринувшийся на самый ближний пятачок. Армеец при мимолетном контакте с защитником Виктором Бартли упал на лед и подсек вратаря.

Тем не менее рефери без тени сомнений гол засчитал. А потом по просьбе тренеров гостей судьи отправились смотреть «кино». Первоначальное решение осталось в силе: «Игрок СКА воздействовал на вратаря после контакта с игроком «Куньлуня».

Что тут сказать? Сказал в прямом эфире «КХЛ ТВ» эксперт Александр Фомичев, бывший вратарь:

– Я бы такой гол не засчитал.

Всякий раз решение в Санкт-Петербурге принимается в пользу хозяев. Так было во втором матче с ЦСКА, когда отменили гол москвича Михаила Григоренко, а также в игре с рижским «Динамо», когда в овертайме не засчитали шайбу гостей – форвард гостей Эштон якобы оказывал физическое воздействие на вратаря Хелльберга, вступив в контакт с тем же Зубом.

Потом главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов давал объяснения, которые показались неубедительными не то что домохозяйкам, а самому «золотому свистку» Леониду Вайсфельду.

Гол Зуба резко изменил ход матча. Не попал в абсолютно пустой угол Дмитрий Кагарлицкий. Вратарь «драконов» даже выпустил клюшку в сторону шайбу, однако судьи криминала не обнаружили и буллит не назначили. После перерыва армейцы взяли свое. Отметим голевой аппетит Марченко, шайбу капитана сборной на Кубке Карьяла Антона Бурдасова и промах по пустым воротам его партнера по молодежной сборной Василия Подколзина.

Преимущества 3:1 на сей раз хватило питерцам для победы, в Пекине, напомним, «драконам» удалось ликвидировать такую фору и перевести матч в овертайм.

«ЯСТРЕБЫ» ПОБЕЖДАЮТ БЕЗ ТЕРЕЩЕНКО

В Балашиху приехал воспрянувший духом «Витязь». После добротных домашних матчей с пока еще лидером ЦСКА (2:3 ОТ) и рижским «Динамо» (4:1). «Авангард» после странного поражения от минского «Динамо» в первом периоде буквально смял гостей.

Ожидавшаяся премьера ветерана-новичка Алексея Терещенко за команду из Омска откладывается. Но и без него «ястребы» заклевали своих соперников. Они устроили ковровую бомбардировку ворот Петра Кочеткова. Из 20-летнего вратаря впору было извлекать осколки шайбы. Он капитулирован лишь единожды – когда его команда защищалась в меньшинстве. Отскочившую от его щитков шайбу добил Семен Кошелев.

Удивительно, но на второй период вышел запасной вратарь Игорь Сапрыкин. Он не подвел. И пропустил только два раза. Сначала – на отложенном штрафе, после рикошета от конька своего партнера Миро Аалтонена. Капитан гостей Александр Семин посчитал, что судьи должны были остановить игру, так он завладел шайбой, но те были иного мнения. А в третьем периоде – после броска в упор Евгения Грачева.

Зажигал в противоположных воротах и Игорь Бобков. Оставшись без сменщика в лице получившего травму Александра Судницина, основной голкипер «ястребов» словно скинул оковы.

А на «ЦСКА Арене» 8 тысяч зрителей (очень приличная аудитория для тяжелого понедельника) стали свидетелями бенефиса вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека. Словак-левша справился со всеми 39 бросками, а его оппонент из «Нефтехимика» Александр Шарыченков – с 23, пропустив только от чеха Робина Ганзла. «Волки», совсем недавно приятно удивившие серией из десяти побед (в том числе над ЦСКА 4:1 и московским «Динамо» 6:3), теперь оказались на щите в пятый раз подряд.