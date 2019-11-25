Зажигали вратари и судьи. В Москве и Балашихе сушили «сухари» - Советский спорт
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25 ноября 2019 22:30ХоккейДомрачев Владислав

Зажигали вратари и судьи. В Москве и Балашихе сушили «сухари»

Вратарская «бабочка» и странный гол в Санкт-Петербурге, сухари Игоря Бобкова и Юлиуса Гудачека, пятое поражение подряд «Нефтехимика» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта».

ЗУБ СЛОМАЛ ИГРУ

Уже на второй минуте матча в Санкт-Петербурге шайба побывала в воротах хозяев. «Дракон» Спенсер Ву бросал с отрицательного угла, скорее простреливал на авось, да еще с бэкхэнда. Шайба от щитка голкипера Магнуса Хелльберга срикошетировала в сетку. Как сказал бы комментатор-классик – «предательски». Трудно объяснить, почему швед-гренадер не сумел с ней справиться. Наверное, Старик Хоттабыч наколдовал.

На прошлой неделе за куда менее курьезные пропущенные голы в Хабаровске на официальной странице «Магнитки» «ВКонтакте» своего вратаря Станислава Галимова назвали «дырявым Стасом». Правда, вскоре в клубе заявили, что аккаунт был взломан злоумышленниками.

Сейчас ворота СКА пропустивший старт чемпионата Хелльберг и Александр Самонов, перешедший из «Витязя», защищают по очереди – два матча через два.

И пока россиянин выглядит увереннее легионера.

Но вернемся в «Ледовый». Через полторы минуты о бедолаге Магнусе забыли. Хозяева сравняли счет. Автору первого гола Фу впору было воскликнуть «Фу!». Подключившийся к атаке защитник Артем Зуб после передачи Кирилла Марченко (ему – зачет!) бросал в незащищенные ворота. Голкипера Джереми Смита в этот момент сбил с ног форвард хозяев Евгений Кетов, ринувшийся на самый ближний пятачок. Армеец при мимолетном контакте с защитником Виктором Бартли упал на лед и подсек вратаря.

Тем не менее рефери без тени сомнений гол засчитал. А потом по просьбе тренеров гостей судьи отправились смотреть «кино». Первоначальное решение осталось в силе: «Игрок СКА воздействовал на вратаря после контакта с игроком «Куньлуня».

Что тут сказать? Сказал в прямом эфире «КХЛ ТВ» эксперт Александр Фомичев, бывший вратарь:

Я бы такой гол не засчитал.

Всякий раз решение в Санкт-Петербурге принимается в пользу хозяев. Так было во втором матче с ЦСКА, когда отменили гол москвича Михаила Григоренко, а также в игре с рижским «Динамо», когда в овертайме не засчитали шайбу гостей форвард гостей Эштон якобы оказывал физическое воздействие на вратаря Хелльберга, вступив в контакт с тем же Зубом.

Потом главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов давал объяснения, которые показались неубедительными не то что домохозяйкам, а самому «золотому свистку» Леониду Вайсфельду.

Гол Зуба резко изменил ход матча. Не попал в абсолютно пустой угол Дмитрий Кагарлицкий. Вратарь «драконов» даже выпустил клюшку в сторону шайбу, однако судьи криминала не обнаружили и буллит не назначили. После перерыва армейцы взяли свое. Отметим голевой аппетит Марченко, шайбу капитана сборной на Кубке Карьяла Антона Бурдасова и промах по пустым воротам его партнера по молодежной сборной Василия Подколзина.

Преимущества 3:1 на сей раз хватило питерцам для победы, в Пекине, напомним, «драконам» удалось ликвидировать такую фору и перевести матч в овертайм.

«ЯСТРЕБЫ» ПОБЕЖДАЮТ БЕЗ ТЕРЕЩЕНКО

В Балашиху приехал воспрянувший духом «Витязь». После добротных домашних матчей с пока еще лидером ЦСКА (2:3 ОТ) и рижским «Динамо» (4:1). «Авангард» после странного поражения от минского «Динамо» в первом периоде буквально смял гостей.

Ожидавшаяся премьера ветерана-новичка Алексея Терещенко за команду из Омска откладывается. Но и без него «ястребы» заклевали своих соперников. Они устроили ковровую бомбардировку ворот Петра Кочеткова. Из 20-летнего вратаря впору было извлекать осколки шайбы. Он капитулирован лишь единожды – когда его команда защищалась в меньшинстве. Отскочившую от его щитков шайбу добил Семен Кошелев.

Удивительно, но на второй период вышел запасной вратарь Игорь Сапрыкин. Он не подвел. И пропустил только два раза. Сначала на отложенном штрафе, после рикошета от конька своего партнера Миро Аалтонена. Капитан гостей Александр Семин посчитал, что судьи должны были остановить игру, так он завладел шайбой, но те были иного мнения. А в третьем периоде – после броска в упор Евгения Грачева.

Зажигал в противоположных воротах и Игорь Бобков. Оставшись без сменщика в лице получившего травму Александра Судницина, основной голкипер «ястребов» словно скинул оковы.

А на «ЦСКА Арене» 8 тысяч зрителей (очень приличная аудитория для тяжелого понедельника) стали свидетелями бенефиса вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека. Словак-левша справился со всеми 39 бросками, а его оппонент из «Нефтехимика» Александр Шарыченков – с 23, пропустив только от чеха Робина Ганзла. «Волки», совсем недавно приятно удивившие серией из десяти побед (в том числе над ЦСКА 4:1 и московским «Динамо» 6:3), теперь оказались на щите в пятый раз подряд.

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