«Я ехал мимо, а он тыкал в меня клюшкой». Провокации ярославцев не сработали

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Матч с «Локомотивом» не был для «Динамо» рядовым – накануне бело-голубые отметили 73-летие клуба, и именно к дню рождения была приурочена встреча 26 ноября.

На арене царила дружественная, праздничная атмосфера. За час до игры в фойе даже раздавали торт в цветах московской команды, а в перерыве состоялась автограф-сессия с легендой «Динамо» Александром Мальцевым.

Хозяева сразу кинулись в атаку – сегодня им непременно нужно было выиграть. В середине периода бело-голубые открыли счет. Максим Афиногенов, 1:0. Поймав кураж, динамовцы продолжили терзать ворота Коновалова.

Перетерпев шквал атак бело-голубых, на второй отрезок игры ярославцы вышли максимально заряженные, создали несколько опасных моментов, и хоккейный бог отблагодарил их рвение: динамовцы недосмотрели за Артуром Каюмовым, и тот мощным броском прошил Бочарова. 1:1

Но вскоре «Динамо» вновь вышло вперед. Один из лидеров бомбардирской гонки, Дмитрий Яшкин с ходу попал по шайбе после передачи Петерссона. 2:1. А за пару минут до конца выигранное вбрасывание Игумнова и моментальный розыгрыш от Михаила Григорьева и Владимира Брюквина и шайба в воротах «Локомотива». 3:1

В третьем периоде «Локомотив» продолжить искать хоть какую-то лазейку, начинали провокации, копали под воротами Бочарова:

«Нам нужен был хотя бы мусорный гол, чтобы переломить ход встречи. Если бы забили, игра по-другому сложилась бы. В некоторых матчах нам это удавалось. Играли хорошо, но допускали глупые ошибки. «Динамо» отлично начали первый период, дома стены помогают – мы тоже в Ярославле бодро стартуем. Во втором периоде добавили в скорости, и игра выровнялась. Агрессивно атаковали. Как забросил шайбу? Там достаточно хорошо поборолся Коля Коваленко – он выиграл борьбу и отдал мне шайбу, нужно было попасть в свободный угол. На этой площадке нужно побольше бросать, и голы будут», - сказал нападающий «Локомотива», автор единственного гола гостей Артур Каюмов.

Сам Бочаров отлично справился с обороной. Все «подкопы» ярославцев предотвращал, выдавал недурные сейвы, но даже сконцентрированного голкипера вывели из себя провокаторы из Ярославля:

- Иван, что у вас произошло с форвардом «Локомотива» Антоном Ландером? Высказывали друг другу что-то…

- Провокация – это часть игры, им нужно было забивать. Не знаю, случайно или нет меня задел Антон. Я ехал мимо, он сделал небольшой тычок. Я не сдержался, хотя в такой ситуации нужно держать свои эмоции под контролем, чтобы не удалится, не подвести команду.

- Когда вы поймали шайбу ловушкой во время потасовки на пятаке, то видели, что ее Свитов подбрасывает и подкидывает выше вашего плеча?

- Свитов – один из королей пятака в нашей лиги. Против него тяжело играть, даже если два защитника стоять рядом будут. Он выиграл отскок, а шайба, скорее даже, сама попала в ловушку.

- Матч был праздничным – чувствовалось? Поздравляли друг друга 22 ноября – в день рождения клуба «Динамо»?

- Атмосфера праздничная была. Не поздравляли. В первую очередь, нужно ветеранов поздравлять – тех, кто многое отдал за букву «Д».

Окончательный счет установился в конце третьего периода, когда «Локомотив» пошел ва-банк, сняв вратаря. Дубль Афиногенова – 4:1.

Главный тренер ярославской команды Майкл Пелино легко объяснил поражение своих подопечных – дело в усталости:

«Хочу поздравить команду «Динамо» с победой в таком матче, когда перед стартом на лед вышли их ветераны. Поражение? Это стандартная ситуация, когда команда играет на выезде 4 матч за неделю. Просто немного подсели, устали. Домашняя команда должна этим пользоваться, что и сделали бело-голубые. Мне понравилось то, как мы сражались во втором и третьем периоде. Но это хоккей, тут бывают и поражения», - подвел итог Майкл Пелино.

- Несколько матчей не играет Григорий Денисенко. С чем это связано?

- Мне нравится игра Денисенко. Но во время выступления за сборную он получил небольшую травму, его задача восстановиться.

Наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов также поделился своими эмоциями:

«Мы проиграли в день рождения клуба «Йокериту». Сегодня не могли позволить себе испортить праздник нашим болельщикам и всем любителям «Динамо», нашим ветеранам. Ребята старались. Отличился, как раз таки, один из ветеранов – Максим Афиногенов. Забил дважды. Первые три звена забили по голу – это хорошо, когда вся команда в строю. Нам играть легче, сопернику тяжело. Бочаров – молодец, отлично справился», - похвалил свою команду Владимир Крикунов.

- Афиногенов не имел стабильного места в составе, но в связи с травмой Полыгалова получил шанс. Видите ли, его и дальше в звене с Петерссоном и Индрашисом?

- Пока они так играют. Может быть Индрашис у нас и вовсе будет в центре играть – есть у нас проблема в этой линии.

- Яшкин ворвался в лидеры бомбардиров КХЛ. Это его личная заслуга или магия звена Шипачева?

- Это и звено играет, и Яшкин сам работает. Он отрабатывает и в обороне, и в атаке. С Шипачевым можно играть, он всегда отдаст, не жадный.

- У Еременко были неудачные матчи, и сейчас он даже в запасе не появляется…

- Появится скоро, не только в запасе.

- Михаил Григорьев вернулся в состав и смотрелся эффективно…

- Он пропустил месяц. Первая игра, сил полно. Посмотрим, что будет впереди.