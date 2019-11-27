Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве

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…А ведь «Вашингтон» уже гостил в Москве. В сентябре 1989 года, 30 лет назад. Тогда это был середняк НХЛ с беглым чехом Михалом Пивонькой и начинающим вратарем Олафом Колцигом. Матчи во дворце спорта «Лужники», вмещающем 12 тысяч зрителей, прошли без аншлагов. На первый пришли десять тысяч (красно-белые уступили 7:8 ОТ), на второй (его транслировали на Северную Америку) – восемь. Да что «Кэпс». На игру обладателя Кубка Стэнли «Калгари» с «Крыльями Советов» трибуны заполнились едва на 50 процентов. Хотя за «огоньков» играли такие звезды, как Ньюиндайк, Флери, Макиннис, наш Сергей Макаров, а также экс-форвард «Крылышек» Сергей Пряхин. Только на сшибку чемпиона СССР и лучшей команды НХЛ был солдаут.

Тогда цены на билеты больно кусались – выложить 8-12 рублей школьники и студенты не могли. Да и советский хоккей котировался в мире и вряд ли уступал в зрелищности заокеанскому. Дерби «силовиков» ЦСКА и «Динамо» было куда привлекательнее для москвичей, чем встреча «Динамо» – «Вашингтон», в которой бело-голубые закатали «столичных» в лед – 7:2.

Недавние спаренные матчи «Тампы» с «Баффало» в Стокгольме на «Глоб Арене» прошли с аншлагами. Прижимистым шведам и нахлынувшим гостям пришлось раскошелиться на 200 долларов. Вряд ли в столице России болельщики расстанутся с такой суммой. А если «Кэпс» прилетит без Александра Овечкина, то московской презентации НХЛ грозит провал. Даже если в составе будут Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов…

Простым болельщикам такие деньги явно не по карману. Поэтому трибуны, если и заполнятся, то публикой, мало разбирающейся в хоккее. Для которой поход на НХЛ – дело моды. Как в Суперсерии-72, когда в Лужниках сидели в основной массе «белые воротнички», понятия не имеющие, как болеть по-настоящему. Их легко перекричали болельщики из Канады, многие из которых заложили недвижимость, чтобы купить туры в Советский Союз.

Есть и другая сторона медали гастролей НХЛ в Москве. Эта затея вряд ли понравится КХЛ, ее первые боссы, напомню, собирались догнать и перегнать богатейшую хоккейную лигу в мире за пять лет. Так с какого перепугу нам пропагандировать НХЛ на хоккейной карте России, тем более в ее сердце? Если «Вашингтон» приедет в гости к «Динамо» – это одно, а матчи регулярного чемпионата НХЛ – совсем другое.

Вспомним, как сорвалась презентация в Бруклине КХЛ – там, на новой арене, в январе 2013-го планировались матчи московского «Динамо» и СКА. Но из-за локаута Овечкин, Ковальчук, Дацюк и Ко прилетели к нам. Как же хочется еще хотя бы разок окунуться в те времена.