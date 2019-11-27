Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России

Семь лет назад в НХЛ грянул локаут. И звезды из заокеанской лиги валом повалили в гости к нам. Александр Овечкин вернулся в родное «Динамо».

Меня отправили в Лужники на матч одноклубников – Москвы и Риги. Ови не играл, а стал героем автограф-сессии. Пока его партнер по «Кэпс» Никлас Бэкстрем забивал свой первый в КХЛ гол, в фойе Малой спортивной арены творилось что-то невообразимое. Полноводные реки болельщиков стекались в одну точку – к Овечкину. Трещали стекла и перила, ходуном ходил пол. Тут-то пришло осознание: Александр и впрямь великий. Он, кстати, сам испугался такого запредельного ажиотажа.

В мае-2013 на чествовании чемпионского «Динамо», куда Овечкин прибыл на одной ноге (вторую сковывал гипс), история повторилась. Только теперь очередь тянулась с улицы. К нему не зарастет народная тропа.

Если «Вашингтон» сохранит своего капитана, то любой матч «Кэпс» станет в России событием. Будь то официальный или выставочный. Болельщики, уверен, выложат любые деньги, чтобы вживую увидеть Александра Великого. А уж в Москве, где билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик» достигают 18 тысяч в партер и разлетаются в мгновение ока, и подавно. Но этих «Щелкунчиков» в Новый год дают десятка полтора, «Вашингтон» же приедет в российскую столицу на пару матчей, как «Тампа» с Виктором Хедманом – в Стокгольм.

Вопрос «Где играть?» вторичен. Лучше, конечно, на канадском льду ультрасовременной динамовской «ВТБ Арены», которая в январе примет Матч звезд КХЛ. Этим летом Ови признался, что успел посетить только ее футбольную часть.

Уверен, что приезд «Вашингтона» с Овечкиным в разы увеличит количество детишек, желающих записаться в хоккей. Как в случае с Яромиром Ягром в Омске, пусть знаменитый чех ничего с «Авангардом» не выиграл (кроме Кубка европейских чемпионов в Санкт-Петербурге).

Так что «столичные», добро пожаловать и поскорее. Ведь в 2021 году у Александра заканчивается контракт с «Вашингтоном», и что будет дальше – неизвестно ему самому.