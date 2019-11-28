Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд

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Черная полоса обладателей Кубка Гагарина позади? Московские армейцы не оставили шансов Сергею Мозякину и его команде и одержали вторую победу подряд. «Металлург» же не побеждает с 17 ноября. Во второй раз выиграл с новым главным тренером, Владимиром Юрзиновым, «Трактор».

НИ «ФИЗИКИ», НИ «ЛИРИКИ»

Неужели «Магнитку» так вымотал вояж на Дальний Восток, откуда «сталевары» вернулись с нулем очков? Или их надломил пропущенный в большинстве гол в предыдущем домашнем матче с «Барысом», завершившийся поражением в овертайме (1:2 ОТ)?

На ЦСКА команда Ильи Воробьева вышла обреченной. Ни «физики», ни «лирики».

Удивительно, как соперники теряют из виду лучшего снайпера прошлого сезона Кирилла Капризова? Тот словно шлем-невидимку надел. Любопытно было понаблюдать за его перемещениями при розыгрыше лишнего (Расмуссена). Тихими шажками он сначала укатил за ворота, притормозил, потом вырулил из-за них с противоположной стороны, открылся, получил шайбу от Вея, успел «порубить котлетки» и отправить ее в ближний угол.

Хозяева же ровным счетом ничего в большинстве не создали, медленно перемещали шайбу и сложных задач перед обороной не поставили. Впрочем, почему же не создали? Они организовали гол в свои ворота. Форвард Нестрашил решил (извините за каламбур) начать атаку оригинальным пасом себе за спину, да еще с лопаты. Наплевав на тренерскую заповедь упростить игру.

Эту «биссектрису» с радостью принял Григоренко и с «усов» расстрелял Кошечкина. Вратарь-олимпионик, не роняющий планку, готов был зарубить чеха клюшкой. Гости повели 2:0, а хозяева сникли. От сухого поражения их в концовке спас рикошет от ноги защитника армейцев Марченко. Он даже извинился перед вратарем Юханссоном за украденный «сухарь».

«Металлург» продлил серию поражений до пяти матчей. Ровно столько «сталевары» не выигрывали с 6 по 15 сентября, в этот период Йозефа Яндача сменил Воробьев.

Армейцы же играли с запасом и вполне могли сделать счет крупным, но и 3:1 – вовсе неплохо.

Единственный минус – Капризову не удалось сократить дистанцию от лидера снайперской гонки Сошникова. Уфимец в Челябинске не ушел со льда без гола, уже 18-го для себя.

Гости преуспели и в кулачных делах. Опытный защитник Киселевич успел скинуть одну крагу и навалять юниору Дорофееву. Кандидат в молодежную сборную сначала бортанул армейца Науменкова, а потом задел его голову клюшкой. Никто за «лимитчика» не заступился, включая горячего парня Тимкина.

Чемпионы возвращаются в Москву с двумя победами на Южном Урале. Впереди два дерби: в понедельник – армейское, в среду – «силовиков», с «Динамо». Тогда станет окончательно ясно, удалось ли команде Игоря Никитина выбраться из черной полосы.

ТЕРЕЩЕНКО ОБНАДЕЖИЛ

А в Пекине, где гостил «Авангард», состоялась премьера в омской команде 38-летнего центрфорварда Алексея Терещенко. Трехкратный чемпион мира, подписавший с клубом пробный контракт, выходил в четвертом звене и провел на площадке 11 минут 21 секунду.

Главный тренер «ястребов» Боб Хартли дозировал его игровое время – в овертайме оставив его на лавке. Однако выглядел Терещенко прилично. С«физикой» у него все в порядке. Не говоря уже о «лирике». В принятии решений с ним мало кто может сравниться. А 6 выигранных вбрасываний из 7 – результат запредельный.

Думается, подписание Терещенко полноценного контракта – дело ближайшего времени.

Обнадежил и вернувшийся из-за океана в «Трактор» Виталий Кравцов. 20-летний форвард красивым броском с колена забросил шайбу в ворота самого Метсолы, лучшего голкипера прошлого сезона. А победу челябинцам принес защитник Бэйлен, пропустивший два месяца из-за травмы. Однако до зоны плей-офф «Трактору» ехать еще долго.

На Востоке в отличие от Запада все очень плотно и непредсказуемо. Если уж «Магнитка» в подвешенном состоянии. Спокойно могут себя чувствовать только «Ак Барс» и «Авангард». К слову, команда Дмитрия Квартальнов остается единственной в лиге, избежавшей двух поражений подряд.