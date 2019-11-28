Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому

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Одной шайбы хватило череповчанам для домашней победы над «Адмиралом» – 1:0. После матча наставники команд подвели итоги встречи:

– Игра была быстрая и содержательная. Моменты были, но пропустили гол. Это хоккей, так случается, – сказал главный тренер команды из Владивостока Сергей Светлов.

– Футбольная победа, но заслуженная. Благодарю своих ребят. В третьем периоде сыграли надежно, хорошо. Хотел обратиться к болельщикам – нас можно казнить. Результаты не такие каких бы хотелось, но ребята стараются. Многие наших парней уже хотят выкупить – есть предложения даже от топ-клубов. Мне звонят и предлагают купить игроков. Это значит, что наши парни чего-то стоят, они играют, они отдают на льду все и их замечают. Следующий матч мы играем с «Сибирью» – знаю, какие отличные болельщики у этого клуба. Надеюсь, что и череповецкие любители хоккея придут на трибуны и покажут, что они тоже умеют поддерживать свою команду, что вы – лучшие. Кагарлицкие, Шипачевы, Киселевичи – ими не сразу становятся. Местные ребята – Гераськин, Хабаров нуждаются в таких, закаляющих характер, играх. Приходите, посмотрите на них, поддержите, пока они не уехали в другие клубы», – сказал наставник «Северстали» Андрей Разин.

– Гераськин играл в новом звене – с Капустиным и Алексеевым. Он забил. Будут ли еще эксперименты со звеньями?

– Много вопросов тут. У нас сегодня играли некоторые люди, которые травмированы. В следующем матче – как скажет доктор. Сегодня вот Кинрейда потеряли.

– По Гераськину и Хабарову действительно есть предложения?

– Я и так сказал 70 % информации. Мне действительно звонят с других клубов и просят продать того, другого…Хотя я вообще тренер!

– Какие клубы звонят?

– Клубы-олигархи.

– Не отдадите?

– Конечно, нет. Своя корова нужна самому.

Форвард «Северстали» Игорь Гераськин в этом вопросе был довольно самокритичен и, даже, не поверил.

– По мне есть предложения из топ-клубов? С такой игрой еще и предложения есть… Вы точно не шутите? Я впервые слышу.

– В моменте с голом коньки защитника специально высматривал?

– Нет. Как можно коньки увидеть там. Случайно это произошло – отдавал передачу на дальнюю, а там в один конек, в другой – и в ворота. Когда-то должно было повезти нам.

– Какие ощущения от новых партнеров?

– Комфортно было. Куда поставят, там и буду играть.

– Одна-две шайбы – максимум в последних матчах. Что говорят тренеры?

– На тренировках все залетает, а на игре не получается. Тренер говорит, что все в голове. Стараемся переменить эту ситуацию.

Еще один известный череповчанам хоккеист выступал за клуб из Владивостока – нападающий Денис Вихарев поделился эмоциями от матча в родном городе:

– Приятно играть дома – приходят родные и близкие. Не смог сегодня порадовать. У нас не получилось реализовать большинство и другие моменты. Игра вязкая, до гола. Усталость? У нас своя специфика – перелеты, смены часовых поясов, но это не отговорки. Секрет моих личных результатов и хорошего выступления «Адмирала»? У нас еще в конце прошлого сезона начало получаться, выигрывали. Сохранили костяк команды и перенесли все на новый сезон. Трудимся.

Следующий матч «Северсталь» проведет 1 декабря – примет дома «Сибирь». «Адмирал» летит в родной Владивосток, где 2 декабря сыграет со «Спартаком».