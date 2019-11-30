Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне

В Национальной хоккейной лиге состоялись аж 12 матчей после празднования Дня благодарения. Настоящее пиршество для фанатов. Одним из самых интересных для российских болельщиков представлялось противостояние «Бостона» и «Рейнджерс», у которых на ведущих ролях наши – Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Ну и как же в обзоре без Александра Овечкина (он забил 255-й гол в большинстве, что позволило сравняться с Теему Селянне и выйти на третье место в истории после Бретта Халла и Дэйва Андрейчака), Евгения Малкина (две передачи) и Никиты Кучерова (три ассиста)?!

Начнем с «Рейнджеров», которые встречались с лидером всей НХЛ во главе с феноменальным Давидом Пастрняком. Только подумайте, этот парень забивает практически в каждом матче сезона, заметно оторвавшись по голам от самого Александра Великого! Вот с кем пришлось столкнуться «Нью-Йорку». Однако и наши не лыком шиты. Панарин совсем недавно выдавал серию из 12 матчей с результативными баллами, Бучневич забивает важнейшие голы. Да и положение их команды обязывало – всего ничего до зоны плей-офф.

Пастрняк спасает «Бостон» в «черную пятницу»

Так называемая «черная пятница» началась практически во всем мире. Это означает колоссальные скидки, однако «Рейнджерс» играть в поддавки не стали. Российские лидеры сразу повели команду во встрече с «Бостоном» вперед. К 27-й минуте счет стал уже 2:0 в пользу гостей. Бучневич хлестко направил шайбу над плечом голкипера, потом Панарин отметился очередной результативной передачей. Все бы ничего, но у хозяев ведь есть Пастрняк! На 45-й минуте он перевел встречу в овертайм. «Бостон» сполна воспользовался усталостью гостей, и в самом начале дополнительного времени Давид Крейчи с передачи вездесущего Пастрняка установил окончательный счет матча – 3:2. «Рейнджерс» остается утешиться тем, что они на равных бились с лидером и набрали важное гостевое очко.

Теперь расскажем о других значимых для российских болельщиков матчах, состоявшихся в этот игровой день. Кучеров, Овечкин, Малкин, Кузнецов, Орлов – все они отметились результативными баллами, оказав существенную помощь своим командам.

«Тампа» и «Вашингтон» выдали триллер

«Тампа Бэй» Никиты Кучерова принимала «Вашингтон» Александра Овечкина, и команды выдали шоу. Естественно, солировали российские звезды. После двух периодов хозяева вели 3:1, во всех атаках поучаствовал Кучеров, отметившись тремя ассистами. Единственную шайбу у гостей в этом отрезке забросил Евгений Кузнецов. В заключительной трети «Вашингтон» активизировался и сравнял счет. Овечкин с передачи Дмитрия Орлова перевел встречу в овертайм (3:3). Для Ови этот гол стал 255-м в большинстве за карьеру в НХЛ, и он догнал по этому показателю Теему Селянне. Впереди теперь только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак. «Вашингтон» в итоге вырвал победу на 64-й минуте. Орлов забил с передачи Кузнецова. Ну а как же без наших! Таким образом, «столичные» продолжают погоню за лидером Восточной конференции «Бостоном».

Такой «Питтсбург» не смог спасти и Малкин

«Питтсбург» Малкина, идущий на пятом месте в Восточной конференции, приехал в гости к «Коламбусу» (13-я позиция), и ничем хорошим это не закончилось. Хозяева владели преимуществом, и единственным светлым пятном для российских болельщиков стали две голевые передачи Евгения. Они позволили сначала Джейку Гюнцелю сравнять счет на 18-й минуте (1:1), а потом на 46-й минуте Крису Летангу только сократить разницу до 2:4. Но потом «Коламбус» забросил еще одну шайбу, и все вопросы были сняты – 5:2. Все-таки, без травмированного капитана «Пингвинов» Сидни Кросби и еще ряда игроков одному Малкину тащить «Питтсбург» в каждой игре нелегко.

Результаты остальных матчей

«Анахайм» – «Виннипег» – 0:3

«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 4:1

«Чикаго» – «Колорадо» – 2:5

«Миннесота» – «Оттава» – 7:2

«Баффало» – «Торонто» – 6:4

«Филадельфия» – «Детройт» – 6:1

«Вегас» – «Аризона» – 2:1

«Каролина» – «Нэшвилл» – 0:3

«Даллас» – «Сент-Луис» – 1:3