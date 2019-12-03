НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги - Советский спорт
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03 декабря 2019 09:00ХоккейСлавин Виталий

НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги

В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ.

Неужели мы возвращаемся в эпоху турбулентного безденежья стыка веков, когда любой мало-мальски стоящий хоккеист видел свое будущее исключительно за океаном?

Уже 44 россиянина – 6 вратарей, 8 защитников, 30 нападающих провели хотя бы один матч в этом сезоне, 14 из них – новички. Да, в чемпионате-2016/17 дебютировали 16 наших игроков. Но до финиша нынешней регулярки еще четыре месяца, а в фарм-клубах ждет своего шанса масса российской молодежи. В любом случае последний раз под полсотню у нас было 14 лет назад, когда КХЛ еще даже в проекте не было. Но зато только-только завершился локаут в НХЛ, из-за которого отменили весь сезон-2004/05. Десятки безработных глыб НХЛ двинули на Восток и увидели, что российская Суперлига не так уж плоха. И деньги – очень даже приличные! – в срок и доллар в доллар платят, и уровень хоккея с инфраструктурой, за исключением нескольких медвежьих углов, подходящие.

Именно тогда случился слом в отношении иностранцев да и аборигенов к нашей лиге, а открытие в 2008 году КХЛ, храбро провозгласившей себя конкурентом НХЛ, эту тенденцию закрепило. Самый яркий пример, конечно, бегство из Нэшвилла в Уфу звездного в самом соку форварда Александра Радулова. Все давно привыкли к массовым перемещениям нашей молодежи в США и Канаду, а тут такая бомба-обратка прилетела! НХЛ даже быстренько согласилась подписать договор с КХЛ о взаимном уважении действующих контрактов.

Деньги в новую Континентальную лигу вкачивались невиданные, вступали клубы из дальнего зарубежья, росло число рабочих мест. Средним игрокам ехать в НХЛ уже не было никакого смысла, и в сезоне-2012/13 число россиян опустилось до исторического минимума – 28, том числе новичков – всего лишь 3. Невероятно, если вспомнить, что в начале века в НХЛ столько было одних только наших защитников. Плюс 42 нападающих и 3 вратаря.

Впрочем, тогда сказался и очередной локаут в НХЛ, объявленный 15 сентября 2012 года. Длился он четыре месяца и вновь увенчался полной победой владельцев клубов. Лига окончательно вышла из стагнации, расцветает с каждым годом и до сих пор прекрасно живет по коллективному соглашению с профсоюзом, заключенному шесть лет назад.

В споре с КХЛ заокеанский бизнес-гигант перехватил инициативу. Нас еще и волна кризисов накрыла. Рубль рухнул более чем в два раза, а тут еще решение о сокращении платежной ведомости и твердом потолке зарплат подоспело. И вот уже в обратном направлении потянулись Радулов, Ковальчук, Дадонов, Ничушкин, Прохоркин…

Лично я не вижу тут ничего плохого. Отток из маленькой Швеции еще масштабнее – 93 игрока уже прописались в этом сезоне в НХЛ. И что, национальный чемпионат развалился? Да нет, конечно! Развивается с каждым годом, а «Фрелунда» из Гетеборга доминирует в Лиге чемпионов. Зато сколько великолепной молодежи у скандинавов появляется! Воспитание качественного резерва поставлено на поток, возможно, как нигде в мире.

И нам так надо. Рецепт простой – жить по средствам. Хорош играться в бирюльки ничем не подкрепленных амбиций. С какого перепуга региональные бюджеты и госкомпании кормят профессиональный спорт, тем более – легионеров?! Это КХЛ должна через налоги пополнять госбюджет, как это с момента образования более ста лет делает НХЛ. Любой другой вариант – аморален, неужели это непонятно?!

Так что я только приветствую увеличение оттока молодежи за океан. В любой сфере, чтобы прогрессировать, самореализоваться, необходимо соревноваться с самыми лучшими. А мы поболеем за наших премьеров по телевизору/интернету и в сборной России на чемпионате мира и Олимпиаде.

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