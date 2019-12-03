Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала

Билялов заслужил вызов

На Кубке Карьяла в Хельсинки наши вратари не выручили. Бочаров – в матче с финнами, Бобков – со шведами, в меньшей степени это относится к дебютанту сборной Самонову, сыгравшего с будущими победителями турнира чехами.

Честно говоря, ожидал увидеть в списке Алексея Кудашова Бобкова, но выбор пал на Самонова. Думается, он окончательно убедил штаб сборной в матче против ЦСКА. Во многом благодаря ему, а не одному лишь хет-трику Барабанова питерские армейцы вырвали победу у чемпионов России. Самонов, кстати, переиграл Сорокина.

Что касается Билялова, то он заслужил приглашение в сборную больше других. Дело даже не в рекордной сухой серии в чемпионатах страны. Такие отрезки выдавали весьма средние вратари. Уверенность в своих силах и характер – вот что подкупает у голкипера «Ак Барса».

С нетерпением ждем очной дуэли вратарей сборной Билялов – Самонов в среду, матч СКА – «Ак Барс» обещает стать огненным. Только бы ворота Кудашов и Дмитрий Квартальнов доверили россиянам, а не легионерам.

Вызов в сборную должен подхлестнуть Сорокина, который в последнее время пропускает шайбы, с которыми раньше справлялся. Его ошибки в Новосибирске, Екатеринбурге и в армейском дерби обернулись для его команды поражениями.

Год назад на Кубке Первого канала вратарь ЦСКА провел два матча в Москве, но в «Русской классике» остался в запасе, уступив ворота Шестеркину. Неужели и теперь олимпийскому чемпиону не дадут сыграть на футбольном стадионе?

Войнов возвращается

Приглашение защитника «Авангарда» Войнова, не игравшего за сборную после Пхенчхана, обсуждению не подлежит. Он фаворит, надежда и опора главного тренера «ястребов» Боба Хартли. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион станет главным защитником в бригадах большинства сборной. Ту же задачу решают в своих клубах Нестеров, Рафиков, Ожиганов, Яруллин и даже дебютант Лямкин.

Настораживает перекос в сторону защитников-созидателей. Из чистых разрушителей выделим Педана и вернувшегося в сборную Миронова. Мастера «мельниц» натаскивал еще Олег Знарок, приглашая молодого динамовца на ЧМ-2015 и 2017 (он вернулся с этих чемпионатов с серебром и бронзой).

Почему нет в списке Киселевича? Думается, его игра после возвращения из НХЛ не устраивает тренеров – как сборной, так и клуба. Не взяли и приглашавшегося раньше Блажиевского. Причина – та же. Не могут убедить штаб национальной команды олимпионик Марченко (ЦСКА), гренадер Трямкин («Автомобилист»), а также уфимец Василевский, которого эксперты год назад называли подготовленным для НХЛ.

Стали забывать об Антипине и Береглазове, а Хафизуллин после длительного лечения не набрал физические кондиции.

Из двух армейских капитанов выбрали москвича

Приятно видеть в форме сборной двух Владимиров Ткачевых. Возможно, их поставят в одно звено. Как вам троечка Барабанов – В.А. Ткачев – В.Э. Ткачев? Но пока Эдуардович (из СКА) лечится, зато Александрович (из «Ак Барса») восстановился после месяца простоя.

Знарку и его сменщику Илье Воробьеву Ткачев-казанский не нравился. Олег Валерьевич не считал его чистым центрфорвардом, тренера раздражала интеллигентность «барса». Что ж, это дело вкуса.

Капитана московского «Динамо» и лидера бомбардирской гонки чемпионата поставил к Капризову и Григоренко. А с Кузьменко и Бурдасовым – омича Семенова.

Придется поломать голову над «химией» для лучшего снайпера чемпионата КХЛ Сошникова. Попробуем его с московскими армейцами Андроновым и Слепышевым.

Капитан ЦСКА Андронов только-только восстановился после травмы плеча, а сейчас заболел и пропустил матч со СКА, тем не менее вызов в сборную получил. В отличие от капитана СКА Плотникова. Он ушел в тень одновременно со взлетом Барабанова. Зато вышел из тени чемпион мира 2012 года Кетов, у которого прорезался вкус к голу.

Остаются молодые Жафяров и Карнаухов, креативщик и силовик. Оба произвели приятное впечатление на Кубке Карьяла (особенно торпедовец) и заслужили место в составе.

Состав сборной России:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все – «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М);

Форварды: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Сборная России сыграет на турнире с Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.