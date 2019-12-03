Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке

В это сложно поверить, но за 11 матчей при минимуме игрового времени Николай Прохоркин забросил за «Лос-Анджелес» больше шайб – 4, чем MVP Олимпиады-2018 Илья Ковальчук сделал это в 17 играх – 3. При этом если у опального ветерана полезность «минус 10», то у дебютанта НХЛ – «плюс 2».

Прохоркин стал регулярно попадать в основной состав, после того как из него бессрочно вывели Ковальчука. Все ждут 15 декабря, когда ему начислят последнюю часть бонуса, и тогда прояснится: вернется ли Илья в КХЛ, перейдет в другой клуб НХЛ или уйдет в академический отпуск до лета. Ибо по контракту отправить куда-либо игрока без его согласия в этом сезоне нельзя.

Николаю хватило для адаптации четырех матчей, после чего он стал регулярно набирать очки – 5 (4+1) в семи встречах при среднем игровом времени в районе 10 минут. Лишь в последнем туре с «Анахаймом» ему дали чуть более 14 минут. Он заслужил этого.

Россиянин начал игру в четвертом звене с Льюисом и Клиффордом, но по ходу его подняли в третье к опытным бойцам Тоффоли и Картеру. А во втором периоде Прохоркин блестящим соло напомнил Кови времен Ильи Муромца: принял неудобный пас в средней зоне, изящно подработал шайбу коньком себе на ход, проскочил между двумя защитниками и ловким финтом перехитрил вратаря. «Кингз» сократили разрыв до минимума – 2:3, но партнеры олимпийского чемпиона не поддержали – в итоге 2:4.

Тем не менее 26-летний новичок удостоился похвалы от тренера «Лос-Анджелеса» Тодда Маклелллана:

– Ник провел несколько хороших смен, получил повышение, забил прекрасный гол и оказывал влияние на игру. Мне бы хотелось, чтобы больше других ребят так делали.

Я бы отметил и предыдущие голы экс-форварда СКА. Они были вроде бы простенькие – с пятака без сопротивления. Но эта легкость обманчива. Нужно чувствовать игру и в нужное время оказываться в нужном месте. Это и называется голевым чутьем, которое натренировать нельзя – либо оно есть, либо нет. А в современном хоккее качественная игра под воротами – тем более для центрфорварда – ценится особо.

Надо заметить, что Маклеллан и ранее, когда на пару игр задвигал Прохоркина в запас, щедро сыпал комплиментами:

– Он – очень талантливый нападающий. Почему я не ставил его на матчи? У нас вернулся в строй Тревор Льюис, а еще мы вызвали Мэтта Лаффа, чтобы дать ему шанс проявить себя. Да, нам нужно ротировать состав. Но это не сбило Прохоркина, и он использовал свой шанс. При этом, когда у наших центров не все удавалось на вбрасываниях, то он действовал весьма уверенно в этом компоненте. Это тоже его большой плюс.

Так что, если генменеджер «Королей» Роб Блейк решит-таки расстаться с Ковальчуком, нам все равно будет за кого болеть в этой бедовой калифорнийской бригаде.