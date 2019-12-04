Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов - Демченко

Станислава Галимова, выставленного «Магниткой» на драфт отказов, забрал «Трактор». А в обратном направлении – из Челябинска в Магнитогорск проследовал Василий Демченко. «Советский спорт» разбирается, пойдут ли на пользу эти перестановки.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ ВСТРЕТИЛАСЬ В БАЛАШИХЕ

О вратаре Эмиле Гарипове болельщики узнали во время молодежного чемпионата мира в Баффало, ставшего для сборной России победным. Начинал турнир тогда Игорь Бобков. После поражения в стартовом матчей от Канады (3:6) его заменил Дмитрий Шикин, которого в свою очередь заменил Бобков по ходу финала с теми же канадцами (когда наши «горели» 0:3). А третьим во вратарской бригаде был тот самый Гарипов.

Бобков тогда играл в юниорской лиге Канады, потом он вернулся в Россию, а в «Авангард» пришел из Владивостока после позапрошлого сезона.

Гарипов дебютировал в «Ак Барсе» в 2011 году. Ему пришлось выдержать жесткую конкуренцию и недоверие тренеров, прежде чем стать первым номером.

Пять лет назад один из лидеров Казани признался не под диктофон:

- Когда Гарипов в воротах, команда мы чувствуем себя спокойнее, чем с Барулиным.

Эти слова каким-то образом долетели до Барулина, чемпиона мира и MVP плей-офф-2011. У него едва не началась истерика.

Гарипов стал основным вратарем «Ак Барса» только в сезоне-2016/17. А через год пил из Кубка Гагарина и заслуживал лучшего в плей-офф, но этот титул отдали Азеведо.

- Буду играть, ведь я татарин, - любил говорить голкипер.

Но прошлый сезон у него не задался. Трудно однозначно сказать, по какой причине. Домашнее фиаско в матче с ЦСКА (0:5) подкосило Гарипова, потом была травма спины, и после Нового года он не играл.

Новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сделал ставку на легионера Рейдеборна и вернувшегося из скрытой аренды в Риге Билялова. Держать в глухом запасе с зарплатой 80 миллионов рублей было нерентабельно. Контракт с ним был расторгнут.

На счастье без второго вратаря остался «Авангард» и пригласил Гарипова. Теперь он опять в одной упряжке с Бобковым, который в прошлом сезоне вышел на новый уровень, попал на заметку тренерам сборной.

Гарипов в национальную команду не приглашался. В Балашихе у него появился шанс перезагрузить карьеру. Играть ему точно дадут, но только хорошо. Наставник «ястребов» Боб Хартли не потерпит неудач. В Казани Эмиль доказал, что способен конкурировать даже с сильными легионерами. Такими как Нильссон, который ныне в НХЛ.

Посмотрим, вырастут ли у Гарипова крылья.

ОТ «ОТЛИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ» ДО «ДЫРЯВОГО СТАСА»

С Казанью связан и вратарь Станислав Галимов, перешедший из «Магнитки» в «Трактор». «Ак Барс» стал для него стартовой площадкой. Раскрылся же вратарь в Мытищах. Безденежный «Атлант» с удовольствием отпустил его в ЦСКА, который возглавил Дмитрий Квартальнов. За 100 миллионов рублей. Главный менеджер армейского клуба назвал покупку Галимова «отличным приобретением».

В ЦСКА вратарь продержался полтора сезона. Успел стать чемпионом России за победу в регулярном чемпионате- 2014/15, засветиться в сборной. Но в четвертом матче финала Западной конференции он расклеился, и серию со СКА завершал канадец с белорусским паспортом Лаланд. В следующем сезоне Галимова вытеснил из состава молодой Сорокин.

- Стас может подтаскивать, но не вытаскивать, - вынес ему приговор известный эксперт. – Он хорошо играет, когда ему помогает команда.

Возвращение в Казань успешным не назовешь. Зинэтула Билялетдинов быстро понял, что новый старый вратарь не для больших клубов и дел. Командировка в Нижний Новгород заставила забыть это мнение. Казалось, Галимов перезапустил карьеру и перешел в богатый «Металлург», где должен был делить время с ветераном Кошечкиным.

Что было дальше – хорошо известно. На Дальнем Востоке Галимов провалился, а его команда вернулась без очков. После поражения в Хабаровске в соцсетях уральского клуба вратаря назвали «дырявым Стасом», потом, правда, запись удалили, объяснив, что аккаунт был взломан.

Вскоре Галимова поставили на драфт отказов, и он оказался в родном Челябинске. Как говорится, где родился – там и пригодился. Родился Станислав, правда, в Магнитогорске, но хоккею учился в Челябинске.

В Уфе состоялся его дебют в форме «Трактора». В конце второго периода получил травму вышедший в стартовом составе молодой Владислав Сухачев, и новичок вышел на лед. К тому времени гости уступали 2:4. Галимов провел 22 минуты 25 секунд, отразил 13 бросков, но все-таки ворота не уберег. Его бывший одноклубник по ЦСКА Жарков буквально с вратарским щитком затолкал шайбу в ворота. Эксперт Александр Фомичев заявил, что такие голы засчитывать нельзя.

ВАСЬ–ВАСЬ

А «Трактор» расстался с доморощенным Василием Демченко. Ему всего 25, он полон сил, но ушла мотивация. После того, как перестали приглашать в первую сборную. Олимпийскую, думается, голкипер перерос. В таких случаях надо менять команду. И «Магнитка» - не худший вариант. Хочется верить, у тандема Вась-Вась все получится. Конечно, выиграть конкуренцию у Василия Кошечкина архисложно. Это не удалось ни талантливому Илье Самсонову, ни прогрессирующему и амбициозному Артему Загидуллину, ни Галимову.

В Ярославле Большой Василий подтвердил свой класс, справившись с 38 бросками. Пусть его команда уступила 2:3 по буллитам. А на банке у гостей сидел 19-летний Глеб Носов. До перерыва «Магнитке» предстоят матч в Уфе и два дома – с «Трактором» и рижским «Динамо». С нетерпением ждем премьеру Демченко. Будет красиво, если новичок «сталеваров» выйдет 7 декабря против родной команды, а в противоположные ворота будет защищать Галимов. Тогда и посмотрим, кто выиграл от этой рокировки.