Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине - Советский спорт
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04 декабря 2019 17:41ХоккейТрофименко Кирилл

Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине

«Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине.

После провальных 0:5 в Хабаровске и уверенных 2:0 во Владивостоке было интересно посмотреть на красно-белых в заключительной части тяжелого выезда. Игра должна была расставить все точки над i.

Что уж говорить, после неудачного матча с аутсайдером «Амуром» москвичи, одержавшие до этого четыре победы кряду, заставили сомневаться в своих турнирных перспективах. И дело даже не в том, что подопечные Олега Знарка находятся на верхних рубежах турнирной таблицы Западной конференции. «Спартак» в этом сезоне показал, что может как уверенно расправиться с фаворитами, так и проиграть середнякам и аутсайдерам, что и случилось в матче с «Амуром». Однако потом произошел переезд во Владивосток. Игра с «Адмиралом» вышла очень уверенной, несмотря на то, что соперник на тот момент находился в середине турнирной таблицы своей конференции. Красно-белые просто не оставили хозяевам шансов. 2:0 без всяких вопросов.

Но впереди ждал Китай, Пекин и «Куньлунь». И хотя хозяев сложно записать в фавориты Кубка Гагарина, они перед отчетным матчем находились на 10-м месте Восточной конференции, всего в одном очке от заветной зоны плей-офф. Было им за что биться! Заруба на Востоке жесткая нынче. Да и китайский клуб подходил к игре в отличном настроении, были повержены поочередно «Витязь» и «Авангард». Почему бы и москвичам не показать свою силу?

Впрочем, акклиматизировавшихся красно-белых этим было не испугать. Да и статистика говорила в их пользу, ведь за всю историю выступления в КХЛ «Куньлуню» удалось одержать только один раз три победы подряд в домашних матчах. Если же судить по личным встречам команд, то здесь наблюдалось равенство. Три раза победил «Спартак», трижды торжествовал «Куньлунь». В прошлом сезоне команды обменялись победами, что интересно, на выезде. Суммарная разница по забитым голам составляла 14:10 в пользу красно-белых, которые добились этого благодаря единственному разгрому дома со счетом 6:2 23 сентября 2017-го года. Остальные же встречи проходили в упорной борьбе. Таким образом, легкой прогулки для москвичей в этой игре не ожидалось. Впрочем, они являются одними из лучших по матчам в гостях. Все-таки 11 побед в 18 встречах что-то значат! Однако «Куньлунь» в последних играх набрал ход. Китайский клуб играет от обороны, что и приносит ему результат. «Спартак» тоже не против сыграть на контратаках, пусть периодически и выдавая результативные матчи. Однако в данной игре коса могла найти на камень, и ждать голевой феерии особо не приходилось.

Команды ожидаемо осторожно начали матч. Место в воротах «Спартака» снова занял уверенно сыгравший во Владивостоке Никита Беспалов. Опасных моментов на первых минутах не было, и вратари в игру почти не вступали. Тем неожиданнее стал гол хозяев на шестой минуте. Защита «Спартака» откровенно зевнула проход Кори Кейна, который хладнокровно отправил шайбу в угол ворот. Вскоре состоялось удаление у «Куньлуня», что неожиданно пошло хозяевам на пользу. На 11-й минуте в сутолоке у ворот шайбу в створ протолкнул Брэндон Дефацио. Красно-белые явно не ожидали подобного развития событий и какое-то время не могли прийти в себя. «Куньлунь» же был вполне доволен сложившейся ситуацией, и первый период так и закончился со счетом 2:0.

Вторую треть матча «Спартак» начал бойко. Уже на 21-й минуте Илья Зубов уверенно реализовал большинство. Красно-белые на этом не остановились и осадили ворота хозяев, но шайба в ворота не шла. Очевидно, что главный тренер москвичей Олег Знарок в перерыве выразил свое недовольство и хорошо завел подопечных. «Куньлунь», наоборот, выглядел ошарашенным и об атаках практически не помышлял. «Спартак» нагнетал, заставляя хозяев зарабатывать удаления. И на 38-й минуте периода это принесло результат, шайбу в большинстве забил Артем Федоров. Не прошло и минуты как Максим Гончаров вывел «Спартак» вперед, 3:2! До конца второй трети счет уже не изменился.

Третий период активно начал уже «Куньлунь». Хозяева явно не собирались мириться с поражением. Они обрушили шквал бросков на ворота Беспалова, и Тайлер Вонг на 44-й минуте сравнял счет. «Спартак» получил небольшую передышку, когда хозяева заработали очередное удаление. Ничего вразумительного москвичи у чужих ворот так и не создали, а вот сами могли снова пропустить, Беспалов выручил. Дальше пошла игра на встречных курсах, однако голов больше не было, и встреча перешла в овертайм.

Дополнительное время лучше провел «Куньлунь». Тревор Мерфи на 63-й минуте реализовал большинство и принес своей команде победу 4:3. Вопреки ожиданиям, игра получилась результативной, а команды не отсиживались в обороне.

Результатом дальневосточного турне для «Спартака» стали три очка в трех матчах. Не такой уж плохой итог, хотя москвичи явно рассчитывали на большее. Однако красно-белые продолжают находиться в верхней части турнирной таблицы Западной конференции, а после еще одного выездного матча с «Йокеритом» в Хельсинки «Спартак» ожидает продолжительная домашняя серия. Поэтому в будущее красно-белые могут смотреть с оптимизмом.

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