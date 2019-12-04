Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби

Армеец Антон Слепышев заявил, что такую игру не стыдно и за океаном показать. ЦСКА опять одержал волевую победу с тем же счетом – 2:1.

ПРЕМЬЕРА КЕМПЕ

Дождались! ЦСКА решил показать своего 31-летнего новичка Марио Кемпе. Шведского форварда, от которого отказался «Лос-Анджелес», позвали не только в чемпионскую команду, но и в сборную Швеции на Кубок Первого канала. Он стал 12-м представителем КХЛ в «Тре Крунур», нашим первым соперником на московском турнире.

Кемпе мы помним по выступлениям за «Витязь». Он зажигал в тройке с финном Аалтоненом и чехом Гораком, ювелирно подправляя шайбу а ворота с пятачка. У армейцев этим ремеслом владеют многие – вспомним хотя бы золотой гол Мамина в финале плей-офф. Тем не менее швед понадобился отменно укомлектованной команде.

У него еще до начала сезона было предложение от «Авангарда», но Марио захотел примерить форму великого клуба, хорошо известного и по ту сторону океана.

Именно Кемпе вышел в сдерживающем звене с олимпиониками Телегиным и Калининым на стартовое вбрасывание и выиграл его у Шипачева. Главный бомбардир чемпионата в последнее время ушел в тень, три матча не набирает очков. Не может похвастать результативностью и его партнер по ударному звену Яшкин, названный лигой лучшим форвардом ноября.

«МЕЛЬНИЦА» ТОЛЧИНСКОГО

Главный тренер бело-голубых решил переформатировать первую тройку, вернув в нее шведа Петерссона, тоже вызванного в сборную.

- Тарасов начал в первом звене закисать, - объяснил этот ход главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Кемпе стал заметной фигурой в первом периоде. Он решительно лез на ворота, но забить ему не удалось. Хозяева активничали, держали вратаря Бочарова в напряжении, но нарывались на контратаки.

Кандидат в молодежную сборную Круглов показал Валерию Брагину и его помощникам, как он будет таранить оборону соперников в Чехии, если, конечно, пробьется в состав. 19-летний динамовцев пошел в лобовую атаку, оставил за спиной оказавшегося на позиции защитника Григоренко, но в ближнем бою не смог перехитрить Сорокина.

Кстати, на банке у ЦСКА сидел не Юханссон (и его позвали в сборную Швеции), а малоизвестный вратарь, которого если и могли бросить в бой, то лишь в исключительном случае. С приходом Кемпе у чемпионов стало шесть легионеров, в заявку же на матч можно включать только пять.

Не бедный на события первый период украсила «мельница». Но не от мастера этого эффектного силового приема динамовца Миронова, а от форварда хозяев Толчинского, перебросившего через попку молодого Алексеева.

ПОТЕРЯННАЯ «ГИТАРА»

Но что за хоккей без голов? Соперники побаловали и ими.

Гости наказали за глупое удаление защитника армейцев Марченко на Яшкине. Сорокин в сутолоке у ворот выронил клюшку-«гитару», она лежала у закругления, однако вратарю не удалось улучить момент и подобрать ее. А оборонец Дальбек никак не ответил на просьбу голкипера поделиться с ним своим орудием труда, что предписывают хоккейные законы.

Лишенный «инструмента» Сорокин не среагировал на могучий щелчок финна Хиетанена, разменявшего второй десяток голов в чемпионате. Главный защитник-снайпер турнира напомнил, как забивал в матче за бронзу на Олимпиаде-2014 в Сочи. В ассистенты ему записали Шипачева и Яшкина.

Пропущенный гол подхлестнул красно-синих. Вскоре Толчинский сравнял счет. Он полетел на пятачок, в падении махнул клюшкой мимо шайбы, которая попала в ему в колено и заползла в ворота. «Военная комната» в офисе ФХР не стала медлить с вердиктом – удара ногой не было, гол засчитать.

Второй период равновесия не нарушил. Ближе к успеху были динамовцы. Помешал им Сорокин, прочитавший намерения Афиногенова. Зацепился за свою синюю линию и упал олимпионик Киселевич, подарив шайбу ветерану. Но передачу на Тарасова вратарь прочитал и блином среагировал на бросок в касание. Сэйв для хит-парадов!

Не сумел укротить шайбу Романов, позволив Индрашису атаковать с козырной позиции. Дедушка защитника Зинэтула Билялетдинов, смотревший за игрой и своим внуком из ложи, лишь покачал головой.

У ЦСКА СРАБОТАЛО БОЛЬШИНСТВО

В третьем периоде соперники решили ждать друг от друга ошибки и сбавили активность. Первую допустил Романов, выбросив шайбу на трибуны. К неудовольствию дедушки. Но бригады большинства гостей сплоховали.

Еще один шанс им подарил Окулов, прыгнувший на Яшкина. Армеец хотел заступиться за оказавшегося на льду Робинсона. Но канадца могучий чех не трогал, тот, поскользнувшись, сам упал ему под ноги. Яшкин вызов не принял и правильно сделал. Окулова усадили в штрафной бокс, а у ворот хозяев заполыхал пожар.

Красно-синие же впервые получили шанс в большинстве за четыре минуты до сирены. И его использовали. Но шайбу забросили не в результате розыгрыша лишнего, а в контратаке. Шалунов в окружении пятерых динамовцев выкопал на пятачке победный гол. Рефери на весь зал детально объявил подробности «киносеанса».

Приз лучшего игрока в раздевалке победителей – синий авиационный шлем вручили Сорокину.

Давайте по зернышку, по семечку двигаться к поставленной цели, - сказал в ответ вратарь сборной России.

ТАБЛО

АМУР – ВИТЯЗЬ – 2:3 бул. (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин (2) – Няттинен, Семин (2, в т.ч. реш. бул.)

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР – СПАРТАК – 4:3 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Кейн, Дефацио, Вон, Т.Мерфи – Зубов, Федоров, Гончаров

СИБИРЬ – АВАНГАРД – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы: Пуустинен, А.А. Шаров, Комаров, Миловзоров, Н.Михайлов – Андригетто, Грачев

БАРЫС – ЙОКЕРИТ – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Старченко, Волк – Мозес, О’Нилл, Анттила (2)

СКА – АК БАРС – 2:1 бул. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьменко, Кетов (реш.бул.) - Кормье

ЦСКА – ДИНАМО М – 2:1 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Толчинский, Шалунов - Хиетанен