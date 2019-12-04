«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 22:49ХоккейКузютина Елена

«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби

Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым.

Второе московское дерби между ЦСКА и «Динамо» закончилось, как и первое – со счетом 2:1 победу одержали армейцы. Автор решающей шайбы – Максим Шалунов. У бело-голубых в большинстве отличился Юусо Хиетанен, а у ЦСКА, помимо Шалунова, отличился Сергей Толчинский, который поделился своими впечатлениями от игры:

«Мы все работали, Сорока просто потрясающе тащил. Хорошо, что мы не стали загоняться по поводу проигрыша день назад СКА. Вышли с холодной головой и принимали правильные решения. Наши голы мусорные? Да, а что такого? Гол ничем не пахнет. Бывает и такое, что красивые шайбы не заходят. Иногда нужно просто полезть на ворота – отскок и гол. Были ли сомнения по поводу моего гола? Конечно, я понимал, что забил ногой, поэтому до конца не был уверен, что засчитают. Ногой движения я не делал. Спад, который был в команде? Да, это было, но лучше мы сейчас увидим ошибки и исправим их. Лучше проиграть сейчас, и сделать выводы, чем потерпеть поражение в плей-офф», - сказал форвард ЦСКА.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов считает, что его команда наиграла, как минимум, на одно очко:

«Хорошо начали, потом допустили ошибки. Пропустили ненужные голы…У нас сложный выезд перед паузой – Ярославль и Питер. Надо разобрать игру. Вызов в сборную? Очень приятно, мы с Шипачевым рады выступать за Россию. Особые эмоции? Я рад, или я еще что-то должен сделать? Голым тут бегать и орать: «Ура!»? Будем доказывать все на льду – свое желание носить джерси с орлом», - сказал защитник.

Главные тренеры команд также подвели итоги встречи:

«В целом, наша команда играла неплохо, - говорит Владимир Крикунов, наставник бело-голубых, - реализовали большинство, но другие два своих момента упустили. Уступаем пока в мастерстве. Одного гола с ЦСКА мало. Удаление все решило? Мы предупреждали ребят – работайте ногами, не цепляйте соперника. Рокировка первых троек? И у звена Индрашиса были выходы, и у первого звена – будем смотреть дальше. Бочаров никогда в жизни не играл столько матчей подряд? Так ему и никогда в жизни не было столько лет! Моисеев и Ефремов в ВХЛ? У них проблемы с завершением момента, решили, что пусть они там попробуют, почувствуют гол».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин также поделился впечатлением от дерби: «Когда наши ребята ловили на себя шайбы в меньшинстве – это придало особый импульс команде. Не скажу, что не было ошибок. Было непросто, но такие победы даже важнее. Марио Кемпе? Конечно, он не только усилит атаку, но и создаст конкуренцию среди легионеров. Это необходимо, это закон жизни – выживает сильнейший»

Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
22:48 Футбол Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро
22:47 Хоккей Алексей Кудашов: Играли как в плей-офф, по-другому и быть не могло
22:35 Футбол Слуцкий может возглавить греческий АЕК
22:34 Футбол Сборная России - в первой корзине дивизиона B Лиги наций
22:12 Хоккей СКА победил «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд
22:08 ММА Кормье призвал Нурмагомедова уважать Макгрегора (видео)
22:01 Футбол «МЮ» – «Тоттенхэм». Стартовые составы
21:48 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо»
21:42 Бокс Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело
21:28 Футбол ЦСКА заинтересовал полузащитник португальского «Спортинга»
21:28 Бокс Тактаров дал совет Поветкину
21:17 Футбол В ГУ МВД заявили, что задержание фанатов результат профилактической работы
21:00 ММА Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с Джексоном
20:59 ММА Менеджер Хабиба – бойцам UFC: Если USADA пытается с вами связаться – никогда не соглашайтесь
20:58 ММА Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками 13 декабря
20:49 ММА Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику
20:33 ММА Евгений Гончаров: Готов драться с Емельяненко бесплатно
20:16 Футбол УЕФА утвердил формат европейского отборочного турнира ЧМ-2022
20:15 ММА Исраэль Адесанья: Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере
19:59 Биатлон Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев занял 8-е место
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
500 рублей - и ты за реновацию! Как в Москве проводят собрания фальшивых переселенцев
Власти Удмуртии не достигли показателей эффективности
Ветрено и морозно будет на Ставрополье в четверг
Ненужные люди: В Башкирии обсудили проблему бомжей, до которых никому нет дела
Гололед и туман ожидаются в ближайшие три дня в Ростове
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика