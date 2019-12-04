«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби

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Второе московское дерби между ЦСКА и «Динамо» закончилось, как и первое – со счетом 2:1 победу одержали армейцы. Автор решающей шайбы – Максим Шалунов. У бело-голубых в большинстве отличился Юусо Хиетанен, а у ЦСКА, помимо Шалунова, отличился Сергей Толчинский, который поделился своими впечатлениями от игры:

«Мы все работали, Сорока просто потрясающе тащил. Хорошо, что мы не стали загоняться по поводу проигрыша день назад СКА. Вышли с холодной головой и принимали правильные решения. Наши голы мусорные? Да, а что такого? Гол ничем не пахнет. Бывает и такое, что красивые шайбы не заходят. Иногда нужно просто полезть на ворота – отскок и гол. Были ли сомнения по поводу моего гола? Конечно, я понимал, что забил ногой, поэтому до конца не был уверен, что засчитают. Ногой движения я не делал. Спад, который был в команде? Да, это было, но лучше мы сейчас увидим ошибки и исправим их. Лучше проиграть сейчас, и сделать выводы, чем потерпеть поражение в плей-офф», - сказал форвард ЦСКА.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов считает, что его команда наиграла, как минимум, на одно очко:

«Хорошо начали, потом допустили ошибки. Пропустили ненужные голы…У нас сложный выезд перед паузой – Ярославль и Питер. Надо разобрать игру. Вызов в сборную? Очень приятно, мы с Шипачевым рады выступать за Россию. Особые эмоции? Я рад, или я еще что-то должен сделать? Голым тут бегать и орать: «Ура!»? Будем доказывать все на льду – свое желание носить джерси с орлом», - сказал защитник.

Главные тренеры команд также подвели итоги встречи:

«В целом, наша команда играла неплохо, - говорит Владимир Крикунов, наставник бело-голубых, - реализовали большинство, но другие два своих момента упустили. Уступаем пока в мастерстве. Одного гола с ЦСКА мало. Удаление все решило? Мы предупреждали ребят – работайте ногами, не цепляйте соперника. Рокировка первых троек? И у звена Индрашиса были выходы, и у первого звена – будем смотреть дальше. Бочаров никогда в жизни не играл столько матчей подряд? Так ему и никогда в жизни не было столько лет! Моисеев и Ефремов в ВХЛ? У них проблемы с завершением момента, решили, что пусть они там попробуют, почувствуют гол».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин также поделился впечатлением от дерби: «Когда наши ребята ловили на себя шайбы в меньшинстве – это придало особый импульс команде. Не скажу, что не было ошибок. Было непросто, но такие победы даже важнее. Марио Кемпе? Конечно, он не только усилит атаку, но и создаст конкуренцию среди легионеров. Это необходимо, это закон жизни – выживает сильнейший»