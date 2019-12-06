Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию - Советский спорт
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06 декабря 2019 09:09ХоккейТрофименко Кирилл

Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию

Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи.

Нынешней ночью в НХЛ состоялись девять матчей. Многие из них были по накалу безумными. Снова российские болельщики не спали, собираясь, в том числе, переживать за Тампу» с Никитой Кучеровым, получившим приз «Советского спорта» «Харламов Трофи» на прошедшей накануне торжественной церемонии вручения наград нашего издания. Его клуб играл против «Миннесоты».

А матч «Рейнджерс» с Артемием Панариным, штампующим результативные серии, которые проводили выезд против «Коламбуса», разве не интересно? А как вам еще вывеска: «Бостон» «Чикаго»? Было на что посмотреть!

Кучеров до недавнего времени находился в тени самого себя прошлогоднего, но в последнее время раззабивался, да и про голевые передачи не забывает. Панарин ранее такую задал планку, что от него едва ли не в каждом матче ждут новых свершений. «Бостон» же набрал обороты так, что остановить его мало кто может. И тут интрига с «Чикаго»: гости в последних матчах играют совсем не ахти, но вдруг одному из лидеров НХЛ дадут бой?

Паса Василевского не хватило для победы, сумасшедший матч «Тампы»

«Тампа» с «Миннесотой» начали без раскачки. Эрик Чернак забил уже на первой минуте. Главным ассистентом стал голкипер хозяев Андрей Василевский! Однако потом гости в течение трех минут забили три шайбы, и за «Тампу» стало тревожно. Михаил Сергачев вовремя остудил пыл гостей, 2:3 и интрига сохранилась. Кучеров на 38-й минуте сделал прекрасную передачу на Виктора Хедмана. Гол и ничья уже? Как бы не так! Не прошло и минуты как гости снова вышли вперед, отличился Виктор Раск. Дальше голевая феерия продолжилась. На 44-й минуте Алекс Киллорн сравнял счет, но тут же гостей снова вывел вперед Матс Зукарелло! Качели продолжились и не утихали. Счет в итоге не изменился. 5:4 в пользу «Миннесоты», сумасшедший матч!

Панарин помог «Рейнджерс» победить «Коламбус»

Начало встречи с «Коламбусом» оказалось для «Рейнджерс» удручающим. Нью-йоркцы пропустили от Кэма Эткинсона на седьмой минуте при равной игре. Однако за восемь секунд до конца периода Брендан Лемье сравнял счет! Шайба попала в живот вратарю и предательски заползла в ворота. Обескураживающе для хозяев получилось. «Рейнджеры» и не подумали останавливаться, в начале второго периода Джейк Труба забил еще гол, и вот уже 2:1 в пользу гостей. Ну а на 35-й минуте свое слово сказал и Панарин! Неотразимый бросок и пожалуйста 3:1. Хозяева не думали сдаваться, после перерыва не прошло пяти минут как Сет Джонс сократил разницу в счете до минимума. Однако на большее «Коламбус» не хватило, 2:3.

«Чикаго» сенсационно дожал «Бостон»

«Чикаго», между тем, вопреки прогнозам и ожиданиям, творил сенсацию. Две шайбы на 19-й минуте в течение нескольких секунд забили Райан Карпентер и Дилан Строум. 2:0 повели аутсайдеры (предпоследнее место в конференции) в матче с недавним безоговорочным лидером всей НХЛ «Бостоном» после первого периода! Второй период «Чикаго» также провел очень уверенно, счет на табло не изменился. «Ястребы» не собирались останавливаться! Уже на первой минуте третьего периода Алекс Дебринкет довел счет до разгромного 3:0. И все? Нет, «Бостон» на то и является одним из лидеров, держать удар умеет. Уже через минуту Йоаким Нордстрем забил и сократил счет. Ну а на последних минутах «Брюинз» дожали соперника и сравняли счет, голами отметились на 55-й минуте Крис Вагнер и на 57-й Тори Крюг. Вот овертайм! Джонатан Тэйвс, капитан и многолетний лидер «ястребов» не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже через минуту он принес свой команде сенсационную победу 4:3.

Результаты остальных матчей

«Каролина» «Сан-Хосе» 3:2 (Б)
«Айлендерс» «Вегас» 3:2 (ОТ)
«Филадельфия» «Аризона» 1:3
«Монреаль» «Колорадо» 2:3
«Даллас» «Виннипег» 3:2 (ОТ)
«Калгари» «Баффалло» 4:3

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