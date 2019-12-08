Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» - Советский спорт
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08 декабря 2019 20:21ХоккейДомрачев Владислав

Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу»

«Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова.

В Минске экспериментальный состав ЦСКА сыграл с «зубрами» по бразильской системе и на глазах 14 тысяч зрителей победил 5:2.

ТРЕТЬЯК ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЦСКА

Максиму Третьяку так и не дали шанс в рижском «Динамо». Летом у Третьяка было предложение от «Куньлуня», где он мог стать сменщиком первого номера Смита. Но возник вариант с Ригой. По ходу сезона латвийцы отказались от услуг Кристерса Гудлевскиса, вместо него взяли… двух вратарей – вице-чемпиона мира среди молодежи Андрей Макарова и опытного Александра Салака.

Оба, мягко говоря, не впечатляют. Особенно чех, на которого сделана ставка. Он еще пять лет назад в СКА чудил, вынудив будущего обладателя Кубка Гагарина отказаться от его услуг. Ничего не изменилось и теперь.

Хотя кое-кто по инерции считает, что Салак способен помочь. Так, «Магнитка», расставшись со Станиславом Галимовым, хотела пригласить чеха в сменщики Василию Кошечкину. Но Рига не отпустила, чем обидела вратаря. Пришлось «Металлургу» звать отверженного челябинца Василия Демченко.

Тот успел дебютировать в Магнитогорске в южноуральском дерби. Он заменил получившего травму Кошечкина, но сохранить ворота на замке не смог. «Трактор» победил 1:0, без Галимова, а с нестабильным Федотовым на посту номер один. Запасной вратарь челябинцев отразил 31 бросок.

В ЦСКА у Третьяка есть перспектива. С подписанием на полтора сезона шведа Марио Кемпе колония легионеров в чемпионской команде увеличилась до шести игроков. Одним в каждом матче придется жертвовать. Вряд ли в новой ситуации Ларса Юханссона будут постоянно раздевать в запас. Место на лавке займет Третьяк, а там глядишь, и шанс подвернется выйти на лед.

ДЕСЯТЬ МИНУТ ШТРАФА ЗА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Пока же возвращение Третьяка только готовится, дублером Юханссона в матче в Минске стал Дмитрий Лозебников из «Звезды». Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин перед декабрьской паузой дал отдохнуть целой группе лидеров, включая Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Илью Сорокина, Никиту Нестерова, Павла Карнаухова… Из приглашенных в сборные вышли только капитан команды Сергей Андронов, Антон Слепышев и Юханссон, пропустившие матчи со СКА и московским «Динамо».

Новичок красно-синих Кемпе от приглашения на Кубок Первого канала отказался, чтобы в паузе вкатиться в чемпионскую команду.

В первом периоде армейцы устроили своему шведскому вратарю проверку на прочность, нахватав пять удалений. Серийно – одно за другим, среди которых был штраф за нарушение численного состава, а также процедуры вбрасывания. Хозяева подарки приняли и дважды заставили Юханссона капитулировать.

При этом первая 20-минутка завершилась вничью 2:2, а гости даже чаще бросали по воротам, чем хозяева.

После перерыва гости за минуту отвезли две шайбы ворота «зубров» - Мамин включил Александра Якушева, а Максим Шалунов – Фила Эспозито. Вратарь Юнас Энрот отправился на лавку. Вскоре в том же направлении мог проследовать и его соотечественник Юханссон. Он бесстрашно бросился в ноги Александру Павловичу, успел выбить клюшкой шайбу, но получил по голове. Вратарский шлем улетел в сторону, Ларсу было больно, но лед он не покинул.

Вратаря за мужество отблагодарил швед Кемпе, открыв личный голевой счет в ЦСКА.

ГАРИПОВ РАБОТАЛ РУЧКОЙ

А в это время в Балашихе сражались соперники по плей-офф-2019 «Авангард» и «Ак Барс», лидеры Востока. Там все решил ранний белорусский автогол защитника Кристиана Хенкеля, о котором на презентации Матча звезд-2019 в Казани мы узнали много нового, как, впрочем, и он сам. Со сцены рассказали, что он играл в Германии. Да, Хенкель там родился, но в 11 лет переехал в Минск. Впрочем, это другая история.

Ждали дебюта в «Авангарде» вратаря Эмиля Гарипова, да не дождались. Ворота хозяев защищал Игорь Бобков. Гарипов тоже без работы на лавке не сидел – вооружившись шариковой ручкой, он фиксировал технико-тактические действия партнеров.

Противоположные ворота защищал новый рекордсмен чемпионатов страны Тимур Билялов. В начале второго периода его отправили на лавку, после того как счет вырос до 2:0. огорчил его Сергей Широков, сделавший дубль. Его второй гол заслуживает описания. Стоя спиной к владениям гостей, вице-капитан «ястребов» ювелирно переправил шайбу в сетку поле дальнего броска Коди Франсона. Непревзойденный ас пятачка Борис Михайлов отдыхает…

Команда Дмитрия Квартальнова, убежавшая в отрыв, впервые уступила в двух матчах подряд. Есть о чем поразмыслить в паузе.

После победы Боб Хартли по сложившейся традиции заимствовал у фанатов барабан и с удовольствием исполнил ритмическую композицию.

- Этот матч напомнил мне нашу встречу в плей-офф, сказал в телекамеры канадский тренер.

Уже в понедельник его команде предстоит не менее сложный матч. Против других «барсов» - из Нур-Султана. Они не менее агрессивны, чем казанские. Доказано их «дрессировщиком» Андреем Скабелкой.

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